 После вынесения приговора в "деле Чийгоза" останется масса юридической работы, - Полозов

"После того, как будет оглашен приговор, нам хотелось бы увидеть протокол. Ведь за год процесса, нам не выдали ни одного листа протокола судебных заседаний. В самом начале суд сказал, что протокол будет готов только после приговора. На текущий момент, я интересовался у секретарей суда, там порядка шести тысяч страниц. Нам надо будет его прочитать, найти несоответствия и дать свои замечания к протоколу. Плюс нам предстоит ознакомиться с материалами дела, помимо имевшихся 35 томов, в ходе судебного процесса образовались новые материалы", - рассказал адвокат Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил о намерении защиты подавать апелляционную жалобу в случае вынесения обвинительного приговора.
Подконтрольный Кремлю так называемый верховный суд оккупированного Крыма вынесет "приговор" одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу 11 сентября.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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