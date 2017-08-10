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 После вынесения приговора в "деле Чийгоза" останется масса юридической работы, - Полозов

чийгоз

Адвокат одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, которого судят на полуострове за участие в митинге под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, Николай Полозов указал, что и после вынесения приговора в деле по юридической части "останется масса работы".

"После того, как будет оглашен приговор, нам хотелось бы увидеть протокол. Ведь за год процесса, нам не выдали ни одного листа протокола судебных заседаний. В самом начале суд сказал, что протокол будет готов только после приговора. На текущий момент, я интересовался у секретарей суда, там порядка шести тысяч страниц. Нам надо будет его прочитать, найти несоответствия и дать свои замечания к протоколу. Плюс нам предстоит ознакомиться с материалами дела, помимо имевшихся 35 томов, в ходе судебного процесса образовались новые материалы", - рассказал адвокат Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил о намерении защиты подавать апелляционную жалобу в случае вынесения обвинительного приговора.

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Подконтрольный Кремлю так называемый верховный суд оккупированного Крыма вынесет "приговор" одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу 11 сентября.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.


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