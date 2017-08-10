 Российский самолет-разведчик пролетел над зданиями Пентагона, Капитолия и ЦРУ в Вашингтоне

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, полет, который вызвал обеспокоенность в средствах информации и в политических кругах США, является частью давней программы наблюдения по договору об открытом небе, что позволяет обеим странам пролеты невооруженных наблюдательных самолетов над территорией друг друга.
Телеканал CNN сообщил, что, кроме пролета над Вашингтоном, российский самолет Tу-154M должен был пролететь над Бедминстером в штате Нью-Джерси, где отдыхает президент Дональд Трамп, а также над президентской резиденцией в Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.
За последние 15 лет США и Россия осуществили 165 таких "ознакомительных" полетов. Как подтвердили в министерстве обороны США, такие воздушные рекогносцировки обговариваются обеими сторонами как минимум за 72 часа до полета, а на борту самолета обязательно присутствуют представители страны, над которой совершается облет.
Тем не менее, сообщает новостной сайт Politico, кое-кто в Америке расценил появление российского самолета ТУ-154M как доказательство того, что российские власти "троллят" президента Трампа.
В интервью этому изданию высокопоставленный чиновник Пентагона, пожелавший остаться инкогнито, заявил: "Я не знаю никаких военных объектов в том районе".
Перед этим тот же самолет-разведчик, вылетевший утром из Подмосковья в России, был замечен в районе Дейтона, штат Огайо, где расположена военная база США "Райт-Паттерсон", сообщает Голос Америки.
Представитель Пентагона Дэн Гефни заявил, что не может подтвердить путь самолета, пока его миссия не закончится.
Кроме России и США, еще 32 государства подписали договор, направленный на содействие прозрачности военной деятельности, уменьшение недоверия и недоразумений и содействие мониторинга соглашений о контроле над вооружениями.
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Це більше схоже як римляни колись варварів до Риму привозили, показували їм що таке цивілізація))
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невідома причина - кгбіска) бомба на борту!!!
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71 - потеряны в авариях и катастрофах
187 - разрезаны на металлолом
89 - готовятся к разрезке на металлолом
24 - в музеях
283 - на хранении
хорошо, что эта рухлядь не упала и никого не убила.
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и старается не провоцировать Московию ,припевая при этом что Крым это Мордовия, а Тузла спорная территория между Турцией и Мордовией.
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С 19 по 24 июня совместная миссия США и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
На борту американского самолета наблюдения ОС-135Б, который вылетит с аэродрома Хабаровск (Новый), будут находиться и российские специалисты, отметили в ведомстве.
"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором
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Угрохали: в Приватбанке начали торговать мылом и шампунемВ сеть попало фото необычного отделения ныне национализированного ПриватбанкаФотографию опубликовал на своей странице в Facebook IT-специалист Вадим Жуков.На фото одесское отделение банка, с кассой которого продают косметику - шампуни и кремы. Сам Жуков отреагировал на данное «совмещение» довольно иронично: «Приватбанк начинает превращаться в Укрпошту. Когда в серьезном банке начинают торговать шампунями и кремами - банку хана…».Позже публикацией Жукова поделился и украинский телеведущий Александр Дубинский. Правда, журналист был более острый в оценках нынешнего руководства финучреждения.«Когда не умеешь продавать банковские продукты, поэтому продаёшь косметику.. Одесса. Приватбанк. Наши дни. Кстати, думаю, хорошо бы пошла туалетная бумага. Г. - государство», - написал Дубинский.Читайте также: Мы должны бы уже 20 лет жить в нормальных условияхА пользователь Денис Гончаров саркастично отметил, что некоторые услуги онлайн-банкинга теперь доступны и в реальной жизни, проиллюстрировав свое утверждение скриншотом из официального приложения Приватбанка, где можно купить косметику.
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