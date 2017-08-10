 Если не будет освобождения Крыма, будущего ни у крымских татар, ни у "ватников" не будет, - Джемилев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Если не будет освобождения Крыма, будущего ни у крымских татар, ни у "ватников", которые голосовали за Путина, не будет", - отметил Джемилев.
Он также указал на важные шаги, которые осуществляет Украина.
"Принятие закона о крымскотатарском народе, где крымские татары обозначены как коренной народ со всеми вытекающими правами. Второе - изменения в конституцию относительно статуса Крыма. Сейчас в рабочей комиссии споры, там хотят избежать термина "республика", говорят "крымскотатарская автономия", ибо республика в составе унитарного государства ведет к распаду Украины. Я говорю, что государства распадаются не потому, что какой-то регион назван республикой, ведь Советский Союз распался не от того, что там были республики, а совсем по другой причине", - сказал Джемилев.
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Нет горантии, что не сделает этого в будущем!
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Поэтому сравнение с предоставлением автономии, например венграм и крымским татарам - не корректно.
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Состоит из фактически национальных автономий, даже национальных полугосударств. Шотландия, Англия, Северная Ирландия, Уэльс. Где в проживают соответственно шотландцы, англичане, ирландцы и валлийцы.
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там официально существует - Автономная область Каталония. Где живут каталонцы.
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Иначе никак.
Но это реально возможно будет только в том случае, когда начнутся в рашке какие то волнения, бунты и рашка будет валиться.
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