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 Политика Украины
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Все про:Джемилев (759) Крым (20390) крымские татары (1630) деоккупация (152)

 Если не будет освобождения Крыма, будущего ни у крымских татар, ни у "ватников" не будет, - Джемилев

татары крымские

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что главная задача для обеспечения прав крымских татар - деоккупация Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Если не будет освобождения Крыма, будущего ни у крымских татар, ни у "ватников", которые голосовали за Путина, не будет", - отметил Джемилев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Судилища, обыски и задержания, в том числе больных и пожилых людей", - Джемилев о методах оккупантов в Крыму

Он также указал на важные шаги, которые осуществляет Украина.

"Принятие закона о крымскотатарском народе, где крымские татары обозначены как коренной народ со всеми вытекающими правами. Второе - изменения в конституцию относительно статуса Крыма. Сейчас в рабочей комиссии споры, там хотят избежать термина "республика", говорят "крымскотатарская автономия", ибо республика в составе унитарного государства ведет к распаду Украины. Я говорю, что государства распадаются не потому, что какой-то регион назван республикой, ведь Советский Союз распался не от того, что там были республики, а совсем по другой причине", - сказал Джемилев.

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Пиво по десять гривень на Червоній площі- теж непоганий варіант. Як і по 1€.
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В унітарній Україні не має бути жодних автономій. Крапка.
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ПС. Особисто я не бачу жодної користі в такій автономії для деокупації Криму. Хтось бачить і яку саме?
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Це вирішить проблему деокупації Криму? Аби ж то...
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Польза может быть разве что для будущих сепаратистов...
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Ошибается, Джемилев! Названием "Республика" очень удобно манипулировать извне, разжигая сепаратистские настроения и подкупая политиков! Этим и сраная рашка и занимается!
Нет горантии, что не сделает этого в будущем!
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Джемилев, едь в Германию- там сейчас выборы готовятся - делай заявы о руцьком геноциде. Пусть там защитники рашки заткнуться.
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До "автономниичались" уже, теперь ,что не фото - плачут, мужики хватит плакать делайте что нибудь , какие то партизанские движения, не знаю народные сопротивления, вы при Украине все воду мутили, настаивая, что вы не Украина, а республика в составе Украины, где же теперь ваш характер объединяйтесь , там же половина татар перешла на сторону оккупанта.
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Пусть теперь почувствуют разницу. Даже при Кучме крымские татары блокировали РОВД, захватывали земли и угрожали самосожжением. А сейчас плачут. Разумеется, при украинских вольницах обзавелись кто кафешкой, кто магазинчиком и очень не хочется бизнес терять. Пересидеть надеются. Не получится - или отожмут или задавят
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Политика рашки - уничтожать другие народы и заселять все ватой. Татар задавят как чеченцев, если те не окажут сопротивление. До сих пор не ясно почему они ушли тогда от здания верховного совета Крыма- ведь перевес был на их стороне.
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Потому что все татары дешевый трусливые продажные крысы! И такими были их предки! Нападать могли только стадом, чуть что "линяли" первыми, если предложат хорошее бабло почему бы и не предать союзника.
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Никаких республик и никаких автономий. Все это такая же глупость как и националистическое движение. Если пойти их путем - автономию татарам, гагаузам, русинам, мадьярам и да здравствует пидароссия. Украина уже имеет две "автономии" - лыдыныры.
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У венгров есть Венгрия, у румын - Румыния, у поляков - Польша, итд... а у крымских татар нет Родины кроме Крыма.
Поэтому сравнение с предоставлением автономии, например венграм и крымским татарам - не корректно.
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А про гагаузов, русинов чему молчок? Где их государства? Сравнивать еще как корректно. Назови хоть одну страну в ЕС где есть национальная автономия?
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Великобритания.
Состоит из фактически национальных автономий, даже национальных полугосударств. Шотландия, Англия, Северная Ирландия, Уэльс. Где в проживают соответственно шотландцы, англичане, ирландцы и валлийцы.
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Великобритания конституционная монархия ,а Украина унитарная парламентско-президентская республика.
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Испания.
там официально существует - Автономная область Каталония. Где живут каталонцы.
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Крымские татары это близкие сородичи турок. Так что у них есть праисторическая родина, могут паковаться в эшелоны и ехать пока не поздно.
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Кримський район, Херсонської обрасті. Доста, награлись вже в автономії
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Та хай хоч Кримська область буде, але в складі унітарної України.
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Освободить Крым можно только силовым методом, в результате наступательной операции.
Иначе никак.
Но это реально возможно будет только в том случае, когда начнутся в рашке какие то волнения, бунты и рашка будет валиться.
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Этим "мероприятием" не ограничиться. Надо чтобы внутри хотя бы половина была готова к таким событиям, причем не только морально, но и физически.
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когда совок валился то абсолютное большинство не было готово к развалу сока ни морально ни физически... Решали от силы 10% населения, остальные 90% всё происходящее воспринимали пофигистически, им было насрать на судьбу совка. Аналогично может быть и в рашке.
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Наврят ли, 1000 лет Россия в разном виде существует, в 90-х годах был Развал и Чечня хотела отделится и что? Результат известен всем
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Вообще не могу понять эти терки с коренными народами и автономиями! Ребята пришли при Золотоордынской навале, хотя за сотни лет наши предки, Скифы, Сарматы там жили! Теперь мы типа пришлые, а они коренные! Как по мне толерантность украинцев очень известна татарам (мечети, школы и поддержка языка) и искать защиту в автономиях нет смысла!
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Вообще не могу понять эти терки с коренными народами и автономиями! Ребята пришли при Золотоордынской навале, хотя за сотни лет наши предки, Скифы, Сарматы там жили! Теперь мы типа пришлые, а они коренные! Как по мне толерантность украинцев очень известна татарам (мечети, школы и поддержка языка) и искать защиту в автономиях нет смысла!
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В этот раз никакой автономии,я думаю крымские татары против не будут, украинцы всегда хорошо относились как к татарам так и к др. национальностям.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли не будет освобождения Крыма, будущего ни у крымских татар, ни у "ватников" не будет, - Джемилев
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