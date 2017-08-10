 Вооруженные российские оккупанты блокируют улицу в одном из сел Белогорского района оккупированного Крыма, - Чубаров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также крымскотатарский активист Заир Смедляев.
"В селе Учь Козь (ныне - Новокленово) Карасувбазарского (ныне - Белогорского) района Крыма вооруженные русские оккупанты блокируют одну из улиц. Похоже, очередной обыск и очередное задержание", - написал Чубаров.
На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств оккупантов в Крыму о каких-либо операциях в Белогорском районе пока не сообщают.
Накануне, 9 августа, российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское, крымского татарина Умера Эмирамзаева. Во время обыска ему стало плохо, мужчину госпитализировали. Каких-либо обвинений мужчине пока не предъявляли.
После российской оккупации в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
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Крутая жабка. С вашего позволения "украду".
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