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 Вооруженные российские оккупанты блокируют улицу в одном из сел Белогорского района оккупированного Крыма, - Чубаров

В селе Новокленово в Белогорском районе оккупированного Крыма с утра 10 августа вооруженные российские силовики блокируют одну из улиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также крымскотатарский активист Заир Смедляев.

"В селе Учь Козь (ныне - Новокленово) Карасувбазарского (ныне - Белогорского) района Крыма вооруженные русские оккупанты блокируют одну из улиц. Похоже, очередной обыск и очередное задержание", - написал Чубаров.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств оккупантов в Крыму о каких-либо операциях в Белогорском районе пока не сообщают.

Накануне, 9 августа, российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское, крымского татарина Умера Эмирамзаева. Во время обыска ему стало плохо, мужчину госпитализировали. Каких-либо обвинений мужчине пока не предъявляли.

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После российской оккупации в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

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Крутая жабка. С вашего позволения "украду".
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Ну, герры(her) немцы , ГДЕ ВАША ОЗАБОЧЕНОСТЬ? Але, глава МИД и посол , вам на татар наплевать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВооруженные российские оккупанты блокируют улицу в одном из сел Белогорского района оккупированного Крыма, - Чубаров
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