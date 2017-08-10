 С сегодняшнего дня Киев полностью переходит на безналичную оплату парковки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Оплатить парковку можно будет через паркомат, с помощью СМС, мобильного приложения или специального талона.
КП "Киевтранспарксервис" уже заключило договор с "Союзпечатью", во всей сети которого будут продавать почасовые, дневные, месячные и квартальные парковочные талоны. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры столицы Сергей Симонов.
По его словам, если кто-либо из парковщиков после 10 августа будет требовать наличные деньги за стоянку автомобиля, следует обратиться в правоохранительные органы. При этом самих парковщиков - около 400 работников - не уволят, а перепрофилируют: они будут обустраивать парковочные площадки и паркоматы, а также будут предоставлять разъяснения водителям.
Тариф за парковку: І зона - 10 грн/час, II зона - 7 грн/ч, III зона - 5 грн/час.
Стоимость месячной карты: І зона - 630 грн, II зона - 441 грн, III зона - 315 грн.
Количество парковочных площадок в Киеве - 220, на них 6 тысяч дневных парковочных мест.
Отметим, 1 августа в центре Киева возле здания КГГА митинговали уволенные парковщики.
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і шо безкоштовно, тобто за З/П?!
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возити з собою в машині,багажнику), чого ні?!
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Тикав-тикав туди 20 грн, а воно не лізе! Із сусідніх кав'ярень вже люди почали зглядатися..., тож плюнув та й пішов собі.
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Или просто ещё один налог на лошарство?
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