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 Киевские новости
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Все про:Киев (17820) парковка (243)

 С сегодняшнего дня Киев полностью переходит на безналичную оплату парковки

парковка

Киев с сегодняшнего полностью переходит на безналичную оплату парковки, с этого дня на улицах города перестанут работать парковщики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Оплатить парковку можно будет через паркомат, с помощью СМС, мобильного приложения или специального талона.

КП "Киевтранспарксервис" уже заключило договор с "Союзпечатью", во всей сети которого будут продавать почасовые, дневные, месячные и квартальные парковочные талоны. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры столицы Сергей Симонов.

По его словам, если кто-либо из парковщиков после 10 августа будет требовать наличные деньги за стоянку автомобиля, следует обратиться в правоохранительные органы. При этом самих парковщиков - около 400 работников - не уволят, а перепрофилируют: они будут обустраивать парковочные площадки и паркоматы, а также будут предоставлять разъяснения водителям.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Протестующие в Киеве перекрыли улицу Братиславскую, выступая против сноса парковки. ФОТО

Тариф за парковку: І зона - 10 грн/час, II зона - 7 грн/ч, III зона - 5 грн/час.
Стоимость месячной карты: І зона - 630 грн, II зона - 441 грн, III зона - 315 грн.
Количество парковочных площадок в Киеве - 220, на них 6 тысяч дневных парковочных мест.

Отметим, 1 августа в центре Киева возле здания КГГА митинговали уволенные парковщики.
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Кто теперь единственный алигарх - владелец парковочных автоматов?
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цікавий досвід)), буде - "При этом самих парковщиков - около 400 работников - не уволят, а перепрофилируют: они будут обустраивать парковочные площадки и паркоматы, а также будут предоставлять разъяснения водителям.Источник:https://censor.net.ua/n451155"
і шо безкоштовно, тобто за З/П?!
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Как обычно сделают им зряплаты тысяч по 10, предприятие будет всё время убыточным и дотационным......
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Как же теперь блондинки будут выезжать с парковки? Тоже при помощи паркоматов?
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то шо проблема) - блондинки можуть мати свого паркувальника(цю)) при потребі,
возити з собою в машині,багажнику), чого ні?!
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ну слава Богу,услышал мои Молитвы.Дайошь полный безнал по Украине.Долой взяточников
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А почему никто не говорит как именно оплачивать парковку? Парковаться нужно уже сегодня, а как именно - непонятно
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Буде як мені вчора в Одесі: зроду не паркувався на платних парковках навіть у Києві, аж тут вирішив сплатити, як свідомий гість міста Одеса, за паркування на Олександрівському пр-ті...
Тикав-тикав туди 20 грн, а воно не лізе! Із сусідніх кав'ярень вже люди почали зглядатися..., тож плюнув та й пішов собі.
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А если не платить? какие санкции? Как будут применяться? Опять придурки с блокираторами колес появятся?
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"перепрофилируют: они будут обустраивать... паркоматы" - иными словами, паркоматы часто будут барахлить (не работать) и деньги придется платить парковщику
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Один вопрос. А ЗА ЧТО, собственно, взимается плата?

Или просто ещё один налог на лошарство?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС сегодняшнего дня Киев полностью переходит на безналичную оплату парковки
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