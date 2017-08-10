 Сущенко разрешили свидание с женой и звонок сыну, - Фейгин

Об этом адвокат сообщил Укринформу передает Цензор.НЕТ.
"Удалось добиться разрешения на свидание Романа Сущенко с женой и дочерью. Анжелика и Юля вскоре поедут к нему… И дали ещё один звонок сыну", - сказал Фейгин.
Он также уточнил, что посетит Романа Сущенко в СИЗО в четверг, 10 августа.
Напомним, украинского журналиста во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.
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