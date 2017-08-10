 Глава МИД Германии предостерег США от опасности ядерной войны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он сообщил 9 августа, во время визита в Уганду.
По словам немецкого министра, риторика Трампа вызывает обеспокоенность и опасения, что "мы, как в случае с Первой мировой, в сомнамбулическом состоянии придем к войне, только на этот раз к войне, которая при определенных обстоятельствах будет вестись ядерным оружием".
Немецкий министр обратил внимание на то, что демократически избранный президент использует столь же агрессивную риторику, как та, что до сих пор исходила от северокорейского режима. По мнению Габриэля, нельзя отвечать Пхеньяну такими же выражениями, чтобы не закрутить спираль эскалации конфликта еще больше.
Габриэль также напомнил слова американского министра обороны Джеймса Мэттиса о том, что война с Северной Кореей повлечет за собой такое количество жертв, какого не было со времен Второй мировой.
"Поэтому необходимо заботиться о безопасности этого региона. Я могу только надеяться, что в США будет доминировать точка зрения тех, кто подходит к решению сложных вопросов с холодной головой, а не под влиянием эмоций и агрессии, что мы наблюдали накануне", - подчеркнул немецкий министр.
Напомним, Дональд Трамп, проводя отпуск в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, заявил ранее журналистам, что новые угрозы со стороны Пхеньяна будут встречены "огнем и яростью". В продолжение своих слов президент написал твит, в котором напомнил о наличии у Вашингтона мощного ядерного арсенала.
После этого госсекретарю Рексу Тиллерсону пришлось выступить со смягчающим заявлением о том, что за последние 24 часа никаких радикальных изменений не произошло и "неминуемой" угрозы войны с Пхеньяном нет.
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Мав це сказати, хоч і поважаю вас.
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маючи таке ім"я) і треба розказувати казкі?
дуже схоже на кацяпську пропаганду про ядерний попіл...
для чого це?! адже Трампу легше і дешевше іна Томагавками заспокоїти?!
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А так бы тоже рассказывали, что это гаванские рукоделы в гаражах склепали...
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Большая крокодила.
....
Во рту она держала
Кусочек одеяла.
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з такими генетичними відходами ця країна приречена на смерть.
хай тобі земля буде пухом україно.
ти виховала собі дітей-дегенератів.
тепер плати за це своєю смертю.
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І що п. міністр дальше висловлювати спочатку ЗАНЕПОКОЄННЯ потім ГЛИБОКЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ наступним КАТЕГОРИЧНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ ну і так дальше по списку. Гроші ХУЙЛА заліпили вам очі так що ви не бачите що робиться навколо в Світі? Обережно тому що ваші очі може залити кров яку рано чи пізно хуйлостан вам пустить з ваших безмозглих голів!!!
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Но ведь немцы не показали всей картины, указывающей на виновника торжества. В этом смысле надо отметить еще одну санкционную страну, которая никогда не показывала особых успехов в области ракетостроения и вдруг начала ваять ракеты разных классов, в том числе, и средней дальности. Как нетрудно догадаться, прилив творчества там совпал по времени с северокорейским. Короче говоря, параллельно с корейцами усиленно развивают отрасль боевых ракет иранцы. И если в случае с Пхеньяном эта ситуация может быть случайностью, то вместе с Тегераном - уже переходит в разряд совпадения, а вот в стадию закономерности все это вводит третий компонент.Заметим. Смысл тяжелой, а тем более - межконтинентальной ракеты, заключается в мощной боеголовке. Нет смысла гнать ракету, с непонятной точностью попадания, за несколько тысяч километров, чтобы там грохнуть пусть и несколько тонн ТНТ. Такие экзерсисы быстро оставят страну новых ракетчиков без штанов. Поэтому, тяжелая ракета обязана иметь ядерную боеголовку.Даже не имея, изначально, никакой информации о ядерной программе Ирана и КНДР, уже можно предположить, что параллельно ракетной программе, имеется и программа ядерная. А вернувшись в область фактов, мы обнаружим, что именно эти две страны и именно за последние 10 лет, усиленно развивают свои ядерные программы, Пхеньян уже имеет до 10 готовых боеголовок. А вот ядерные программы этих стран уже совсем явно связаны с Москвой.Отсюда вывод. Россия снабдила Иран и КНДР не просто технологиями, но узлами, агрегатами, но даже готовыми ракетами. То есть, РФ фактически плюнула на договор о запрете на передачу ракетных технологий и запрет на поставку в санкционные страны боевых ракет и компонентов к ним. Кроме того, РФ фактически вышла из договора о нераспространении ядерного оружия, предоставив этим странам технологии, оборудование и даже готовые ядерные заряды, в обход всех мыслимых и немыслимых запретов.Если и это останется без внимания, то завтра стоит ожидать появления ЯО у Талибана или Хезболы. Симптоматично, что впервые активно эта тема поднята именно немецкими СМИ. Возможно там еще остались люди, которые не зажрались путинскими нефтедолларами и понимают, что творит лысый дед Щукарь.Все идет к тому, что Штаты таки готовятся к физическому уничтожению ракетно-ядерного оружия КНДР. Особенно после того, как упоротый свин объявил о готовности нанести ядерный удар по базе ВВС США Гуам. По иронии судьбы, именно там базируется стратегическая авиация, которая отполирует места хранения ракет и ЯО в Северной Корее. Но все это - следствия. Надо что-то делать с тем, кто всю эту дрянь распространяет по миру. Давно пора отрабатывать операцию, с уловным названием «Воронеж».
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як вже заіпали європейці з їх цинізмом
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и это добрая примета
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Німці готові брати у пуйла (а може вже беруть) і підставити КНДР і я думаю вони можуть це робити одночасно...
Америці потрібно думати але спершу відключити підорашку від СВІФТа і повна ізоляція аля КНДР та Іран за те що надають ядерну зброю хворим державам.
Українці маємо готуватися до війни, купуйте зброю, мапи, тепловізори та інше. Я велика вирогідність що війна велика буде.
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для чего РФ и КНР вырастили моську с ядерными зубами ( до 60 боеприпасов)?
грозить Японии? - вряд ли
скорее всего - это стратегическая ловушка для США, завязнув в которой, Штаты будут вынуждены упрашивать россиян и китайцев помочь им справиться с якобы безумными Кимами
Кимы всего-лишь отрабатывают бабло, а в момент налёта свалят в Китай - и тут путлер будет торжествовать: приползёт к нему Трамп на коленях и запросит вечной дружбы!
та же маниакальная стратегия кремля и в Сирии
другими словами, перед американскими военными дилемма: как превратить в пепел ядерную программу КНДР, не завязнув в войне, грозящей расползтись далеко за пределы полуострова
то что Ким (читай кремль) будет нагнетать ситуацию и дальше - вне сомнений, а амбиции Трампа не позволят ему выглядеть слабаком и болтуном
значит, война
но если бы НАТО ПАРАЛЛЕЛЬНО с налётами на КНДР затеяло нешуточную возню на западных границах РФ, то Ким мигом бы сдулся - воевать на 2 фронта Москва никогда не умела
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