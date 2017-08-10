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Все про:Германия (2916) КНДР (243) США (13190) Трамп (1332) Габриэль (44)

 Глава МИД Германии предостерег США от опасности ядерной войны

габриэль

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозы в адрес КНДР и указал на опасность развязывания ядерной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он сообщил 9 августа, во время визита в Уганду.

По словам немецкого министра, риторика Трампа вызывает обеспокоенность и опасения, что "мы, как в случае с Первой мировой, в сомнамбулическом состоянии придем к войне, только на этот раз к войне, которая при определенных обстоятельствах будет вестись ядерным оружием".

Немецкий министр обратил внимание на то, что демократически избранный президент использует столь же агрессивную риторику, как та, что до сих пор исходила от северокорейского режима. По мнению Габриэля, нельзя отвечать Пхеньяну такими же выражениями, чтобы не закрутить спираль эскалации конфликта еще больше.

Габриэль также напомнил слова американского министра обороны Джеймса Мэттиса о том, что война с Северной Кореей повлечет за собой такое количество жертв, какого не было со времен Второй мировой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Мэттис пригрозил КНДР концом режима и уничтожением народа

"Поэтому необходимо заботиться о безопасности этого региона. Я могу только надеяться, что в США будет доминировать точка зрения тех, кто подходит к решению сложных вопросов с холодной головой, а не под влиянием эмоций и агрессии, что мы наблюдали накануне", - подчеркнул немецкий министр.

Напомним, Дональд Трамп, проводя отпуск в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, заявил ранее журналистам, что новые угрозы со стороны Пхеньяна будут встречены "огнем и яростью". В продолжение своих слов президент написал твит, в котором напомнил о наличии у Вашингтона мощного ядерного арсенала.

После этого госсекретарю Рексу Тиллерсону пришлось выступить со смягчающим заявлением о том, что за последние 24 часа никаких радикальных изменений не произошло и "неминуемой" угрозы войны с Пхеньяном нет.
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А раиссю, передающую КНДР вопреки договору о нераспространению ЯО двигатели, сырьё и технологии, не предостерёг.
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Бо він виважений політик і опирається на доведені факти. Вважай так.
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То есть непрекращающиеся пуски баллистических ракет, испытания ядерных зарядов пузатеньким Ыном это никакой не факт. Яснопонятно.
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Це факт. А от причетність рашки- ще ні. Не пересмикуй.
Мав це сказати, хоч і поважаю вас.
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Очень напоминает традиционную мантру кремлядей об развязанной в Украине войне - "настамнет", "авыдокажите" и "вашидоказательстванедоказательства".
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Давай по порядку: какая страна передала КНДР пять ядерных реакторов, ядерное топливо и где тогда был немецкий МИД с его заявлениями?
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Тобі не подобається німецький МІД у цьому випадку точно так же, як і мені. Що ти хочеш мені довести- що він мав звернутися ще й до рашки з якимись вимогами? Чи що?
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Чы що. Просто не надо здесь изображать оскорбленную невинность кремлёвской консервы в немецком МИДе.
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Використовуй факти, а не свої забаганки- і не буде жодних непорозумінь.
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да..и парашеботов - бандиты ломятся в твой дом? - залезай под кровать - не провоцируй -ты же не они)
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И этот сученок на зарплате у хуйла или в доляхи с сименсом .
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прут консервы - всех на список "обеспокоенных", подвизгивающих за рашу
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Да это тот педера.. который сто процентов в очереди на очередную должность в газпроме .
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Чуток добавлю. Для меня Россия закончилась в 1917 когда расстреляли царскую семью а сейчас это ПЕДЕРАЦИЯ!
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Його трішки тут стримують. А дай волю, то він би в десна цілувався з хуйлом.
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То так і буде. Цю аморфну масу під назвою "людство" вже час будити від дурного сну.
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Все кремлёвские консервы взрываются!! Это хорошо!!
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А не хочет ли ФБР, проверить этого главу МИД Германии на связь с Кремлем?! Что то оно блеет в последнее время, мантры кремлядские!
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А там , и проверять не нужно , там они абсолютно открыто занимают посты в газпромах , и т. д.
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Превратить КНДР в ядерный пепел, это минутное дело и все, легко и просто.
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Сидите тихо, а то ын нападет... наша песня хороша, начинай с начала...
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Очередная слащавая блевота от газпромовского холуя. В кацапским и корейским режимом не только можно говорить с позиции силы и угроз, но и нужно, аотому что это режимы с психологией гопника. А гопник понимает только силу и угрозы, всё остальеное для него слабость.
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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel)Источник:https://censor.net.ua/n451153

маючи таке ім"я) і треба розказувати казкі?
дуже схоже на кацяпську пропаганду про ядерний попіл...
для чого це?! адже Трампу легше і дешевше іна Томагавками заспокоїти?!
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немецкие членососы куйла,почему то ни разу не предупреждают рашистское куйло дабы не поставлял северно-корейскому куйлу старые советские балестические ракеты,способные нести ядерные боеголовки..?
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З перше потрібно оголосити хвилювання, а потім перше китайське попередження.
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Гнать надо таких немецких мировых специалистов, нас они уже заебали, кому дышит боевики РФ, а немцам надо бабло заработать.
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Какой же в свое время Хрущев был лох, завезя на кубу свои ракеты. Ведь можно было рассказать, что их построил Кастро. Все гениальное, как всегда, всегда просто.
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Хрущев не лох...Он именно так и хотел это сделать, вот только амеры во время спалили переброску:
Глава МИД Германии предостерег США от опасности ядерной войны - Цензор.НЕТ 6033

А так бы тоже рассказывали, что это гаванские рукоделы в гаражах склепали...
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У США достаточно оружия помимо ядерного, что бы нанести серьезный удар, один вылет В52 ровняет с землей 10км2, о чем Зигмар говорит? Эта кремлевская подстилка на днях визжала, что нужно забыть про Крым и начинать опять дружить с РФ.
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Непонятны действия БНД и контрразведки. Там признаков агента влияния "выше крыши". Или никто не дает команды "фас" или втихаря документируют.
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кроме обеспокоенности и опасения МИД Германии уже 3 года ничего другого не выражает. могут выражать и дальше мы разделяем всю эту хрень с немцами но большего они не стоят. Сименс помогает Путину который помог КНДР с ракетами. случайность?
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По улицам ходила
Большая крокодила.
....

Во рту она держала
Кусочек одеяла.
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Орангутан откосил от призыва в ВС США. Его 8 раз пытались призвать,но папаша отмазал.
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Стесняюсь спросить, Макс, а кто папа рыжего?
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А теперь надо вспомнить про мантры о якобы созданной великим офшорным дипломатом антихуйловской мировой коалиции. Германия уже как брехня отпала
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"українці" не розмовляють українською.
з такими генетичними відходами ця країна приречена на смерть.
хай тобі земля буде пухом україно.
ти виховала собі дітей-дегенератів.
тепер плати за це своєю смертю.
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миру давно нужно было разобраться с этим людоедским режимом! ждали пока русские подкинут чучхистам новые технологии?? дождались??? теперь эти макаки, при помощи "старшего брата"(россии) могут свои ядерные "игрушки" доставить очень далеко...а немец мне напоминает страуса!
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Німцям почати другу світову можна було, а американцям зась, турбуются про своїх споконвічних партнерів по війнах - рашистах. Нацист нациста завжди підтрима.
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"Поэтому необходимо заботиться о безопасности этого региона. Я могу только надеяться, что в США будет доминировать точка зрения тех, кто подходит к решению сложных вопросов с холодной головой, а не под влиянием эмоций и агрессии, что мы наблюдали накануне"
І що п. міністр дальше висловлювати спочатку ЗАНЕПОКОЄННЯ потім ГЛИБОКЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ наступним КАТЕГОРИЧНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ ну і так дальше по списку. Гроші ХУЙЛА заліпили вам очі так що ви не бачите що робиться навколо в Світі? Обережно тому що ваші очі може залити кров яку рано чи пізно хуйлостан вам пустить з ваших безмозглих голів!!!
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Сумасшедший хомяк и операция «Воронеж» 9th Август 2017 anti-coloradosГлава МИД Германии предостерег США от опасности ядерной войны - Цензор.НЕТ 6398Вот и все. Как мокрые штаны с усталой задницы Путина, загонявшего до полусмерти щуку в сибирском озере, упала завеса тайны над тем, что это за ракеты запускает хомяк переросток Ын. Мы уже не раз писали о том, что КНДР просто негде брать новые технологии или готовые изделия для своих вооруженных сил, кроме как в РФ. Но теперь эти крамольные мысли обнародованы Дойче Велле, откуда их можно было ожидать меньше всего.Там авторы справедливо замечают, что ракетные технологии почти невозможно развивать с нуля. А еще меньше вероятности делать это быстро. В свое время совок и Штаты убили массу времени для того, чтобы освоить производство уже готовых немецких ракет ФАУ. При этом, они имели массу прототипов, отдельных деталей, чертежей и даже инженеров, работавших над ними. Тем не менее, ракеты долго и нудно падали, взрывались на старте или творили другие удивительные вещи. Пока ракеты стали летать предсказуемо, пусть и не очень точно, обе стороны прошли целый ряд неудач, похоронили какое-то количество персонала и угробили уйму средств. При этом, они не начинали с нуля.КНДР же показала и вовсе удивительные эволюции своей ракетной программы. Собственно говоря, все ракеты, имевшиеся на вооружении, северные корейцы в свое время получили из совка или Китая. Собственные достижения ракетостроения ограничивались оригинальным цветом краски и сочными названиями типа: «Пук Нах Бах-3» или что-то в этом роде. То есть, примерно до 2006 года, за более чем 50 лет своего существования, КНДР вообще ничего толкового произвести не могла и тут ее поперло. Стали появляться все более тяжелые ракеты, способные забрасывать больший вес и на большее расстояние. Глядя на 10 лет бурного роста ракетной программы Пхеньяна, можно бы смело называть немцев с их Вернером Фон Брауном, а тем более - американцев и совков - жалкими любителями, ибо такого прогресса им и близко не удалось достичь.Понятно, что россияне делают круглые глаза и как всегда бестолково отнекиваются: «Ракеты? Какие ракеты? Это - не мы, нас там нет. Это - злобный, бродячий военторг». Просто удивительно, как у этого лепрозория получается нести полную чушь и европейцы, да и не только они, слушают этот бред с разинутыми варежками и капающими слюнями. Очевидно, что россияне поставляют в КНДР не только и не столько двигатели, как написано у Дойче Велле, а скорее всего - целые блоки, например первую и разгонный блок и если кто-то расскажет сказку о том, что чучхеисты самостоятельно разработали собственную систему наведения, для тяжелой ракеты, то можно смело брать то мокрое изделие, о котором мы писали в начале статьи, и лупить его этим до тех пор, пока пациент не вернется в сознание.
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Далее....
Но ведь немцы не показали всей картины, указывающей на виновника торжества. В этом смысле надо отметить еще одну санкционную страну, которая никогда не показывала особых успехов в области ракетостроения и вдруг начала ваять ракеты разных классов, в том числе, и средней дальности. Как нетрудно догадаться, прилив творчества там совпал по времени с северокорейским. Короче говоря, параллельно с корейцами усиленно развивают отрасль боевых ракет иранцы. И если в случае с Пхеньяном эта ситуация может быть случайностью, то вместе с Тегераном - уже переходит в разряд совпадения, а вот в стадию закономерности все это вводит третий компонент.Заметим. Смысл тяжелой, а тем более - межконтинентальной ракеты, заключается в мощной боеголовке. Нет смысла гнать ракету, с непонятной точностью попадания, за несколько тысяч километров, чтобы там грохнуть пусть и несколько тонн ТНТ. Такие экзерсисы быстро оставят страну новых ракетчиков без штанов. Поэтому, тяжелая ракета обязана иметь ядерную боеголовку.Даже не имея, изначально, никакой информации о ядерной программе Ирана и КНДР, уже можно предположить, что параллельно ракетной программе, имеется и программа ядерная. А вернувшись в область фактов, мы обнаружим, что именно эти две страны и именно за последние 10 лет, усиленно развивают свои ядерные программы, Пхеньян уже имеет до 10 готовых боеголовок. А вот ядерные программы этих стран уже совсем явно связаны с Москвой.Отсюда вывод. Россия снабдила Иран и КНДР не просто технологиями, но узлами, агрегатами, но даже готовыми ракетами. То есть, РФ фактически плюнула на договор о запрете на передачу ракетных технологий и запрет на поставку в санкционные страны боевых ракет и компонентов к ним. Кроме того, РФ фактически вышла из договора о нераспространении ядерного оружия, предоставив этим странам технологии, оборудование и даже готовые ядерные заряды, в обход всех мыслимых и немыслимых запретов.Если и это останется без внимания, то завтра стоит ожидать появления ЯО у Талибана или Хезболы. Симптоматично, что впервые активно эта тема поднята именно немецкими СМИ. Возможно там еще остались люди, которые не зажрались путинскими нефтедолларами и понимают, что творит лысый дед Щукарь.Все идет к тому, что Штаты таки готовятся к физическому уничтожению ракетно-ядерного оружия КНДР. Особенно после того, как упоротый свин объявил о готовности нанести ядерный удар по базе ВВС США Гуам. По иронии судьбы, именно там базируется стратегическая авиация, которая отполирует места хранения ракет и ЯО в Северной Корее. Но все это - следствия. Надо что-то делать с тем, кто всю эту дрянь распространяет по миру. Давно пора отрабатывать операцию, с уловным названием «Воронеж».
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вы б своих партнеров из сраши предупредили... гансовата....
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Не удивлюсь, если после расследования финансовой разведки США окажется , что в Германии кроме "шредеров" еще и в Бундестаге полно Путинских "консерв".Что-то Габриэль в последнее время песни русские поет ....
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По крайней мере страна у которой есть ЯО с ней считаются все. А вот будапештский меморандум это туалетная бумага на которую разменяла своё ЯО Украина. Вслучае угрозе территориальной целостности Украины страны-подписанты начинают !КОНСУЛЬТАЦИИ!(рашка, Великобритания и США) это ж надо было такую дурь подписать, косяки 90 х годов отразились в 2014 окупацией Крыма.
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Це та сама хуйлоська консерва, що гучно бабахнула по Криму? Занепокоєність винесіть!
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Толерастия по отношению к хуйлопам как раз к ней-то, войнушке, и приведёт, дебил6ля...
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Штайнмайер был редкий .... Теперь новый Глава МИД .... Ох и много осталось от ГДР агентов Кремля .
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Габриэль абсолютно циничный мерзкий тип. Его высерами пусть занимаются германостанцы.
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Как расеяне перед отправкой в Крым, модернизировали с помощью отечественного ноу-хау - сбили надпись Siemens с помощью зубила! Так и корейцы модернизировали ракеты - закрасив кирилицу и нарисовав иероглифы.
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Армия в КНДР по численности седьмая в мире, так что не все так просто
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ага, торгувати не вийде з парашою?! пох на все - головне "турбіни поставити" й на газі "тему замутити" а люди "то таке"...
як вже заіпали європейці з їх цинізмом
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педерасты торговали с Хуйло более 10 лет, поставляя ему любые вооружения и любые военные технологии, обучая его вояк и строя ему центры подготовки, сотрудничали на уровне армий, целовались в десна, помогали отмывать бабки, которые Хуйло потом использовало на подкуп и диверсии, строили в Хуйлостане заводы двойного назначения, поставляли массово станки и уникальное оборудование, благодаря которому Хуйло увеличил выпуск вооружений в разы, и которое в хуйлостане сами никогда бы не сделали, а теперь они "предостерегают". Суки вырастили нового Гитлера, да что Гитлер, Адольф в подметки не годится Хуйлу по уровню потенциальной опасности. Просто лживые продажные твари.
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"нового Гитлера" вырастили масоны, чтобы перекроить мир в 3 мировой войне
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пролетает звёздочкой ракета -
и это добрая примета

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Ярмія КНДР 7-А у світі, це ти сам рахував? Чи звідки інфа? Бо там туристи ходять під наглядом та щоб зайвого не фотографували. Чи це з їх слів? Так з їх слів вони і ЧС з футболу виграли....

Німці готові брати у пуйла (а може вже беруть) і підставити КНДР і я думаю вони можуть це робити одночасно...
Америці потрібно думати але спершу відключити підорашку від СВІФТа і повна ізоляція аля КНДР та Іран за те що надають ядерну зброю хворим державам.
Українці маємо готуватися до війни, купуйте зброю, мапи, тепловізори та інше. Я велика вирогідність що війна велика буде.
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...ага...так і сказали : Это плохо для бизнеса...
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давайте по-взрослому
для чего РФ и КНР вырастили моську с ядерными зубами ( до 60 боеприпасов)?
грозить Японии? - вряд ли
скорее всего - это стратегическая ловушка для США, завязнув в которой, Штаты будут вынуждены упрашивать россиян и китайцев помочь им справиться с якобы безумными Кимами
Кимы всего-лишь отрабатывают бабло, а в момент налёта свалят в Китай - и тут путлер будет торжествовать: приползёт к нему Трамп на коленях и запросит вечной дружбы!
та же маниакальная стратегия кремля и в Сирии
другими словами, перед американскими военными дилемма: как превратить в пепел ядерную программу КНДР, не завязнув в войне, грозящей расползтись далеко за пределы полуострова
то что Ким (читай кремль) будет нагнетать ситуацию и дальше - вне сомнений, а амбиции Трампа не позволят ему выглядеть слабаком и болтуном
значит, война
но если бы НАТО ПАРАЛЛЕЛЬНО с налётами на КНДР затеяло нешуточную возню на западных границах РФ, то Ким мигом бы сдулся - воевать на 2 фронта Москва никогда не умела
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