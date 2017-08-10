 Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
14:35 Адвокат Мешечек на вопрос журналистов заявил, что считает, что у России миротворческая миссия в Украине.
"То есть вы считаете, что Путин просил разрешения у Совета Федерации на использование войск на территории Украины с миротворческой миссией?", - уточнила журналист Цензор.НЕТ.
"Да, я так считаю", - ответил адвокат Януковича, и не смог ответить, на вопрос, поставленный несколько раз: "Каково ваше мнение, были ли введены войска Российской федерации на территорию Крыма?".
Мешечек отметил, что он опирается на слова официальных представителей РФ - Путина и Чуркина.
14:19 Судья Девятко объясняет, что сейчас здесь, в данном помещении, назначено другое заседание, там подозреваемые которые находятся под стражей. Объявляется перерыв до 15 августа 14:00.
14:17 Прокурор Кравченко: "Мы исследовали первую часть наших доказательств, можем переходить ко второй. Но сторона обвинения считает, что адвокат делает какие-то недопустимые заявления, не читает документы, протоколы. Мы считаем, что доказательства доказывают виноватость...".
Судья перебивает и заявляет: "Доказывает или нет решит суд".
14:12 Адвокат Мешечек снова просит признать протокол и письма недопустимыми доказательствами. Он настаивает, что письма и копии "должным образом не упакованы" и "отсутствует подпись следователя".
В ответ, прокурор Крым напоминает, что недопустимые доказательства - это те, которые получены незаконным путем.
14:06 Прокурор Кравченко просит исследовать следующее доказательство обвинения - запрос Военной прокуратуры в Секретариат ООН той самой фотокопии письма Януковича Путину, которую показывал Чуркин, а также документы, которые были получены из ООН в ответ на запрос, и запрос Чуркина в Совбезу ООН, в котором он просит признать письмо Януковича официальным документом.
Суд зачитывает документы - обращение Главной военной прокуратуры Украины в ООН с просьбой предоставить фотокопию письма Януковича, которое демонстрировал Чуркин.
Цитирует ответ ООН, в котором они передают документы в Украину.
Судья читает письмо Януковича: "Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".
Прокурор Кравченко отмечает, что власть России использовала письмо Януковича как повод ввести войска в Украину и попытку это легитимизировать.
14:03 Прокурор Крым обращает внимание суда на слова Путина о том, что в Крыму они лишь "усилили охрану своих объектов". "Мы в дальнейшем покажем, что Путин врал и вводил в заблуждение всех", - заявил Крым
А по поводу диска прокурор сказал, что он является документом, соответствующее оформленным и упакованным, с серийным номером и так далее.
14:00 Судья подчеркивает, что конверт с диском был опечатан и был пронумерован. И на самом диске указан номер, который указан в протоколе досмотра.
Адвокат рассматривает диск, убеждается в этом, но подчеркнул, что диск, по его мнению, не был должным способом упакован.
13:53 Адвокат Мешечек: "Из увиденного я услышал, что президент Путин отметил, что "в введении войск пока такой необходимости нет". То есть он заявил, что вооруженных войск РФ на территории Украины нет".
По мнению адвоката, Путин лишь обозначает, что послужить введению войск может обращение Президента Украины.
Мешечек просит признать это видео и этот протокол недопустимыми доказательствами. Потому что Янукович, по его мнению, не является подозреваемых и обвиняемым. К тому же, в протоколе осмотра следователь Приймачок не подписал конверт, в который упакован диск.
13:51 Прокурор Кравченко: "Как только что мы услышали, именно обращение обвиняемого Януковича было использовано, как повод ввести войска. Только это обращение якобы легитимного якобы президента".
13:46 Суд смотрит видео фрагмента пресс-конференции Путина.
Путин говорит: "По поводу введения войск, использования войск. Пока такой необходимости нет. Но возможность такая есть. Кстати, сразу могу сказать, что наши учения, которые были проведены недавно, они никак не связаны с событиями на Украине. Это мероприятие планировалось нами ещё раньше, но не объявлялось, естественно, потому что это внезапная проверка боеготовности соответствующих воинских подразделений. Запланировано оно было давно, Министр обороны мне давно об этом докладывал, и у меня уже была заготовлена директива, приказ на то, чтобы начать такое учение. Как вы знаете, учение завершено, и вчера я отдал приказ возвратить все воинские подразделения в места своего постоянного дислоцирования".
"Что может послужить поводом для использования Вооружённых Сил? Это, конечно, крайний случай, просто крайний. Во‑первых, о легитимности. Как вы знаете, у нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании Вооружённых Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины", - продолжил Путин.
Далее Путин пересказывает о "разгуле неонацистов, националистов и антисеммитов" в Украине: "И вот когда мы это видим, мы тогда понимаем, что беспокоит граждан Украины - и русских, и украинцев, вообще русскоязычное население, проживающее в восточных и в южных регионах Украины. Что их беспокоит? Их беспокоит вот такой беспредел. И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно. Это крайняя мера".
Путин продолжает называть Украину и Россию братскими народами, а военных - братьями по оружию.
"Кстати говоря, примерно вот то самое, о чём я говорю сейчас, об этом единстве, происходит и в Крыму. Ведь обратите внимание, слава богу, там нет ни одного выстрела и нет ни одной жертвы, кроме давки на площади, которая случилась там неделю назад, по‑моему. А ведь что там происходило? Люди приходили, блокировали вооружённые подразделения, подразделения вооружённых сил и договаривались с ними о том, что они должны подчиниться требованиям и воле народа, проживающего на этой территории. Не было ни одного боестолкновения, ни разу никто не стрелял, нет ни одного выстрела", - говорит Путин.
"Таким образом, напряжённая ситуация в Крыму, связанная с возможным применением Вооружённых Сил, она просто была исчерпана, в этом не было никакой необходимости. Единственно, какая необходимость была и что мы делали, мы усилили охрану наших военных объектов, потому что они всё время получали угрозы, и мы видели, что в Крым подтягиваются уже боевички из националистических организаций. Мы это сделали, и сделали правильно и своевременно. Поэтому исхожу из того, что нам и в восточной Украине ничего подобного делать не придётся", - добавил Путин.
13:44 Прокурор Кравченко просит следствие изучить еще один документ - видеозапись пресс-конференции Путина от 4 марта.
13:33 Адвокат Мешечек: "У меня не укладывается в голове смысл слов обвинения, где говорят, что есть фотокопия оригинала письма. Может быть, или оригинал, или фотографии!".
Адвокат спрашивает, почему прокуроры забывают о соглашении, которое было подписано в Киеве 21 февраля, и добавляет, что представитель США всего лишь высказывала свое мнение и перечислила некие факты, не подтверждая их доказательствами.
Адвокат требует и этот протокол признать недопустимым доказательством.
Судья говорит, что Чуркин сам заявлял, что это "фотокопия оригинала", и не прокуроры так назвали письмо Януковича Путину.
Адвокат также подчеркивает, что после демонстрации этого письма на Совбезе ООН решений принято не было: "Поэтому я считаю, что это доказательство недопустимо".
13:07 Прокурор Кравченко просит суд исследовать еще одну стенограмму заседания Совета ООН от 3 марта. А также просит исследовать протокол осмотра видео с официального сайта ООН. Именно на этом заседании Чуркин продемонстрировал письмо Януковича к Путину, в котором он просит ввести войска в Украину.
В суде смотрят фрагмент заседания Совбеза ООН, на котором Чуркин демонстрирует это письмо.
Прокуратура подчеркивает, что инициатором этого заседания стала РФ.
Чуркин в этом выступлении в очередной раз заявляет о том, что русским в Украине небезопасно, и что под угрозой находится базирование Черноморского флота.
И демонстрирует письмо от Януковича.
Прокурор Кравченко говорит, что это письмо Янукович составил якобы как действующий президент.
Это письмо, по мнению прокуратуры, стало попыткой легитимизации передислокации российских войск на территорию Украины. Прокурор перечисляет количество военнослужащих РФ и военной техники, которые были переброшены в Крым.
Эта позиция Януковича, считает прокурор, помогла властям РФ организовать оккупацию полуострова, проведение так называемого референдума и аннексию.
"Именно письмо Януковича дало возможность РФ легализовать свои действия в глазах мирового сообщества", - говорит Кравченко.
Однако это не удалось, считает он, о чем свидетельствует выступления представителей других стран. И читает выступление постпреда США Пауэр: "Многие утверждения РФ не основаны на реальных фактах". Из этого выступления следует, что ВС РФ ввели войска и взяли под контроль полуостров, а доказательств ущемления прав русских нет. По словам Пауэр, нет доказательств, что жителям Крыма или восточных областей угрожают.
Прокурор подчеркивает, что обращение Аксенова не может стать основанием для введения войск, потому что это обращение от "местной власти". А просить о таком может только Верховная Рада.
Также прокурор цитирует выступление представителя Франции: "Россия оккупировала Крым. Цель - подчинить власти Киева и вернуть их под влияние Москвы. Россия отбрасывает Европу на 40 лет назад".
Прокурор цитирует выступление представителя Великобритании: "Это явное нарушение независимости, суверенитета и территориально целостности Украины".
Прокурор Кравченко говорит, что в стенограмме есть и другие выступления, в которых представители почти всех остальных стран осуждают действия РФ и призвали вывести войска.
Прокурор Крым добавляет, что инициатором проведения заседания Совбеза ООН 3 марта была Россия. "Цель единственная - демонстрация письма Януковича, которым Чуркин хотел объяснить миру, почему российские войска захватили Крым".
13:04 Прокурор Кравченко заявляет еще одно доказательство - письмо тогдашнего постпреда Украины при ООН Сергеева. В котором тот говорит, что действительно был созван Совет безопасности ООН, однако решение никакое принтое не было, потому что Россия наложила вето.
13:00 Адвокат Януковича комментирует заявление постпреда Украины при ООН Сергеева: "Представитель Украины озвучивал просто свои мысли. Говорит, что в Крыму действовали вооруженные силы РФ, однако чем мотивировал и доказывал мне не ясно".
"Какие факты в доказательство нарушения территориально целостности Украины были поданы, я не услышал", - заявил Мешечек, и отметил, что постпред РФ Чуркин подчеркнул, что к Путину обратился Аксенов, а Янукович лишь его поддержал.
"У меня вопрос - а действительно ли вводились ВС РФ на территорию Украины? А какое отношение имеет Янукович к заявлению Аксенова? Я не вижу оснований, чтобы это доказательство использовать в виде доказательства вины Януковича", - резюмировал Мешечек.
Он потребовал признать это доказательство (выступления постпредов Украины и РФ при ООН) недопустимым. И снова настаивает, что Янукович не является ни обвиняемым, ни подозреваемым по данному делу.
12:55 Прокурор Кравченко, комментируя выступление Чуркина: "Именно с этого заседания Россия начала процесс легитимизация нахождения своих военных в Крыму. Но на тот момент уже всему мировому сообществу было понятно, что российские военные ответственны за то, что происходит".
"Указанными своими действиями, поддержав Аксенова, Янукович хотел легитимизировать введение войск РФ в Украину и оправдать оккупацию", - считает прокурор.
Он отметил, что западные страны поддержали Украину и осудили Россию.
Суд отмечает, что никакого решения после заседания данного Совета Безопасности ООН не было принято.
12:37 "Прошу вас разрешения озвучить речь постпреда РФ Чуркина на заседании Совбеза ООН", - обращается Кравченко к судьям.
Судья спрашивает, есть ли возможность посмотреть. Прокурор говорит, что да, есть протокол осмотра видео и само видео.
Суд смотрит видео выступления постпреда РФ Чуркина на заседании Совбеза ООН.
В этом выступлении Чуркин говорит, что Янукович законно избранный президент и он должен был решить, подписывать ли Ассоциацию с ЕС.
"Приняли решение, которое находится в конституционных рамках - воздержаться от подписания Ассоциации с ЕС", - говорит Чуркин.
"Зачем было переводить эту проблему в плоскость уличных манифестаций?! Зачем нужно было эти уличные манифестации поддерживать из-за рубежа", - отметил Чуркин, заявив, что Запад вмешивался грубо в дела Украины.
"Президент Янукович предлагал пост премьер-министру Яценюку. Почему это не было принято? Зачем было взвинчивать ситуацию? Яценюк мог подписать эту Ассоциацию и сам отвечать за последствия", - акцентировал Чуркин.
В своем выступлении постпред РФ говорит, что на улицы были выведены "вооруженные боевики". Напоминает, что 21 февраля было подписано соглашение между Януковичем и оппозицией, подписанное также представителями западных стран. Вспоминает, как Рада отменила "закон о языках".
"Особенно острая ситуация сложилась в последние часы и дни в Крыму", - говорит Чуркин заявляя, что там появились некие "люди из Киева", которые хотят захватить власть. После этого, утверждает Чуркин, появилось обращение самопровозглашенного главы Крыма Аксенова. Также он заявляет, что неизвестные люди из Киева пытались захватить здание МВД Крыма и эту попытку удалось предотвратить. Говорит, что в этих условиях Аксенов обратился к Путину об установлении порядка в Крыму.
"По некоторым данным это обращение поддержал и Янукович", - говорит Чуркин.
После этого обращения Аксенова и поддержки Януковича, говорит Чуркин, Путин и обратился в СовФед РФ с просьбой дать разрешение на ввод войск на территорию Украины.
"Как же искать выход из этого положения? Нужно вернуть дело на политический путь, вернуться к соглашению 21 февраля и созданию коалиционного правительства", - произносит Чуркин, и заявляет, что в Украине "верховодят радикалы".
12:28 Заседание суда продолжилось.
Прокурор Кравченко просит исследовать стенограмму заседания Совета Безопасности ООН.
Кравченко говорит, что это заседание происходило после решения СовФеда РФ о разрешении Путину ввести войска РФ в Украину.
Прокурор просит изучить выступление постоянного представителя Украины в СБ ООН Сергеева.
Судья оглашает, что у них есть стенограмма заседания Совбеза ООН на русском языке.
"Повестка - это письмо постпреда Украины на имя председателя", - говорит судья
Суд дает возможность озвучить выступление Сергеева.
Прокурор Кравченко читает выступление Сергеева. Сергеев рассказывает, что "российские войска вошли на территорию Украины под предлогом защиты русскоязычного населения". По словам Сергеева, вошли войска еще до решения СовФеда РФ. Заявляет, что это нарушение всех международных норм и угрожает ядерной безопасности мира.
"РФ грубо нарушает устав ООН", - цитирует Сергеева прокурор. - Мы призывает Совет Безопасности сделать все возможное, чтоб остановить агрессию РФ, есть еще шанс".
Прокурор говорит, что Сергеев призывал Совет Безопасности остановить военную агрессию.
11:49 Прокурор предоставляет третье доказательство - протокол осмотра сайта СовФеда РФ, где было обнаружено решение СовФеда после заседания, которое только что было просмотрено.
Судья озвучивает протокол осмотра сайта. Он составлен следователем Приймачком.
Этот документ "Об использовании ВС РФ на территории Украины" был распечатан с сайта Совета Федерации РФ и приобщен к протоколу осмотра сайта.
Судья замечает, что этот прикрепленный документ тоже не подписан следователем: "Предвещая ваше ходатайство, уважаемый адвокат, мы сейчас убедимся, есть ли он на сайте".
Адвокат напоминает, что именно отсутствие подписи является грубым нарушением УПК. Поэтому адвокат считает, что этот документ не может быть изучен следствием.
Судья подчеркивает, что сейчас перейдут по ссылке, указанной в протоколе, и убедятся, есть ли документ на сайте.
В течение 7 минут сотрудники суда не могут отыскать на сайте СовФеда РФ этот документ.
Прокурор Крым заявляет, что подписи нет, потому что файл этот был скачан в формате PDF.
Нашли это решение.
Адвокат рассмотрел документ, убедился, что он такой же, как указан в деле.
Судья объявил перерыв в заседании на 20 минут
11:47 Судьи решили, что решат, допустимо ли данное доказательство (видео и стенограмма заседания СовФеда РФ), в совещательной комнате.
11:41 Сенатор РФ: "В отношении действующего президента Украины процедура отстранения Президента от должности проведена не была. В Совет Федерации поступило заявление от Президента Украины. В этой связи президент поддерживает обращение республики Крым к президенту РФ об оказании помощи и защиты крымчан. И это доказательство мне кажется достаточным для того, чтобы поддержать решение Президента".
Адвокат Мешечек: "Сенатор подчеркивает, что Президент Украины поддерживает обращение крымчан и признает территориальную целостность Украины".
Адвокат подчеркивает, что не указаны фамилии и не ясно, кто из властей Крыма обращались и с чем, и не звучит фамилия Януковича: "По-моему мнению, было обращение Президента РФ в СовФед РФ, а не президента Украины и это носит миротворческий характер".
Мешечек просит признать это видео не допустимым доказательством.
Прокурор говорит, что в этом повторно просмотренном видео ясно, что сенатор считает, что обращение Януковича является достаточным для принятия решения.
"А относительно миротворческого характера, о котором говорит адвокат, мы каждый на себе ощущаем это миротворчество", - заявил прокурор Крым.
11:36 Адвокат Мешечек подчеркивает, что это было обращение в СовФед от Путина.
"Но мы тут не услышали, что обращался Янукович с каким-либо заявлением", - акцентировал Мешечек.
И просит повторить часть видеозаписи выступления члена СовФеда, где он упоминал Януковича.
Прокурор Крым говорит, что есть и стенограмма, она у адвоката, и он мог сопоставлять видео со стенограммой, которую ему ранее выдали прокуроры.
Судьи говорят, что защита имеет право просить о повторном просмотре видео.
Прокурор Крым говорит, что хочет сэкономить время и называет конкретный таймкод на записи этого выступления.
Запускают запись.
11:34 "Именно в такой способ, с цитатами Маяковского, принято одно из самых важных и трагических решений. Решение из-за которого до сих пор гибнут наши сограждане. Принято на основании обращения обвиняемого", - заявил прокурор Крым после просмотра видео.
11:24 Суд продолжает просмотр видео заседания СовФеда РФ от 1 марта 2014 года.
Следующий выступающий сенатор РФ: "Мы один народ, говорящий на одном языке и исповедующий одну религию". Далее говорит, что "добро должно быть с кулаками" и просит поддержать представление Путина о вводе войск в Украину.
Все выступающие призывают друг друга поддержать решение Путина о введении войск.
Один из выступающих предлагает обратиться к субъектам РФ, чтобы финансами помочь Крыму.
Следующий выступающий предложил каждому сенатору РФ перечислить половину зарплаты "нуждающимся". Данное предложение на голосование не поставили.
Один из сенаторов РФ оглашает проект постановления "Об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины".
Возражений и дополнений к нему у сенаторов нет. Матвиенко ставит на голосование вопрос о принятии этого постановления.
"Решение принято единогласно", - говорит Матвиенко. В зале СовФеда РФ звучат аплодисменты.
11:02 Следующий выступающий на заседании СовФеда РФ Рыжков заявляет, что власть в Киеве "захватила коричневая чума": "Следующий шаг этих бандеровцев будет восток Украины - та часть, где проживают в основном этнические русские. Я сам с Донбасса, нас, русских, там было три четверти".
Дальше он говорит о Крыме: "Мы обязаны защитить Крым. Мы ни в коем случае не должны отдать Крым! Если чума эта захватит Крым, то Черноморскому флоту там не бывать". Дальше он говорит о том, что "Запад громит другие государства".
Прокурор Крым прерывает видео, называет это выступление важным. По его словам, в этом выступлении демонстрируются планы власти РФ - сберечь военный контингент РФ в Крыму.
Продолжается просмотр видео.
Следующий выступающий говорит о том, что между Украиной и Россией 2 тысячи километров границы. И что в Ростовской области, например, "очень обеспокоены тем, что происходит на Украине". И что там уже готовят места для беженцев.
Следующий выступающий российский сенатор говорит, что "все происходящее не оставляет равнодушными и жителей Северного Кавказа". Говорит, что в Украине действуют "распоясавшиеся фашиствующие молодчики и клика".
Следующий выступающий сенатор Пантелеев: "Миллионы россиян, проживающих на Украине, ждут, чтоб это решение состоялось!". И цитирует Маяковского:
"Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер".
Следующий выступающий заявляет, что Янукович является "действующим президентом Украины, который был изгнан из страны".
Следующий выступающий сенатор РФ рассказывает, что вечером боится включать телевизор, чтобы не увидел его пожилой отец, который родом из Умани.
Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Рябухин заявил о том, что необходимо помочь украинским машиностроителям и всем промышленникам, которые завязаны на России.
Следующий выступающий сенатор утверждает, что "в этой ситуации" виноваты США. И утверждает, что страны, подписавшиеся под гарантией обеспечения мира на Майдане, "должны нести ответственность".
10:36 Прокурор Крым просит исследовать следующий документ - протокол осмотра видео записи и стенограмму заседания, которые содержатся на сайте Совета Федерации РФ: аудио и видео записи заседания СовФеда от 1 марта.
Копия содержится в материалах дела.
В суд видео принесли на диске, также есть распечатка стенограммы.
В суде начинают смотреть 347-е внеочередное заседание Совета Федерации РФ. Его ведет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая занимает эту должность с 2011 года.
347 внеочередное Заседание Совета Федерации 1 марта 2014 года.
На записи она говорит, что "всех выдернули с мест" и "часть коллег, которые не успели приехать, попросили учесть их голоса".
Матвиенко рассказывает, что в СовФед поступило обращение Путина об использовании войск на территории Украины "до нормализации ситуации в этой стране". Сообщение об этом члены СовФеда встретили аплодисментами. Возражений ни у кого нет.
Докладывает замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Он заявляет, что в Украине есть угроза жизни гражданам РФ и российским военным, которые стоят в Крыму.
Вопросов ни у кого нет.
Представитель Минобороны РФ выступает и говорит, что военный комитет рекомендует СовФеду дать согласие на использование войск.
К представителю Минобороны у сенаторов тоже нет вопросов.
Следующим выступает представитель комитета СовФеда по международным делам, вывод комитета - нужно дать согласие на введение войск на территорию Украины.
Следующий выступающий заявляет о "боевиках с Майдана" и тому подобных штампах российской пропаганды. Утверждает, что граждане Украины "просят помощи от Путина, так как больше никому не верят".
Прокурор Крым прерывает просмотр и комментирует - что все выступающие озвучивают мифы, созданные российским пропагандистким ТВ.
Следующий выступающий на записи: "На Украине произошел антиконституционный переворот. И не была проведена процедура отстранения действующего президента Украины. Около часа назад к нам поступило обращение Президента Януковича. Президент Украины поддерживает обращение властей АР Крым к президенту РФ об оказании всесторонней помощи и защите крымчан. Этого достаточно для того, чтоб поддержать обращение, которое к нам направил Президент".
Выступающий ссылается на решения об отзыве судей Конституционного суда Украины. И пересказывает, что с данным решением не согласны судьи Конституционного суда РФ!: "Конституционный суд РФ подчеркивает, что недопустимо такое поведение!"
Прокурор Крым акцентирует внимание суда на том, что говорил представитель СовФеда на видео о том, что получено обращение от Виктора Януковича.
"Именно этими словами он пытается убедить коллег, что обращение обвиняемого достаточно для того, чтобы разрешить ввод войск в Украину", - прокурор Крым
Продолжается просмотр видео.
10:31 "Суд посоветовавшись на месте постановил, - говорит судья, - приложения осмотра действительно должны быть подписаны, а они не подписаны следователем. Но сам протокол составлен верно".
К тому же, утверждает судья, в протоколе есть прямая ссылка на сайт Президента РФ.
"Мы перейдем по ссылке и сами изучим этот документ", - говорит судья Девятко.
Помощники судей заходят по указанной ссылке.
Загрузили письмо.
"Таким образом мы убедились, что текст письма совпадает с тем, который в приложении указал следователь", - Девятко.
Посмотрел и адвокат, возражать не стал.
10:28 Судья просит адвоката продолжить, однако говорить о конкретном доказательстве - письме Путина, а не обо всем процессе.
Адвокат напоминает, что одна из распечаток этого письма с сайта Президента РФ не была подписана следователем, что также, по его мнению, является нарушением: "Приложения должны быть подписаны следователем, а подписи старшего следователя Приймачка там нет!"
10:23 Прокурор Крым: "Не буду тратить время на объяснения в очередной раз всех действий по вызову Януковичу и сообщению ему подозрения, перейду сразу к делу". Крым утверждает, что все процессуальные нормы, в том числе и при осмотре сайта Президента РФ, были соблюдены.
Просит, чтоб судья отказал в ходатайстве адвокату.
Адвокат заявляет, что прокуроры хотят ввести в заблуждение суд и хотят извратить всю систему правосудия.
Прокурор Кравченко просит суд сделать замечание адвокату и сообщить, что такие слова недопустимы.
10:12 Адвокат Мешечек заявляет, что этот документ является недопустимы доказательством. Мешечек заявляет, что протокол осмотра сайта Президента РФ был составлен прокурорами с нарушениями. И обосновывает свою позицию. В очередной раз он утверждает, что Януковичу было процессуально не верно предъявлено постановление о подозрении, так как был известен его адрес проживания в Ростове-на-Дону.
"Нарушена сама процедура вручения подозрения", - заявил адвокат Мешечек. Потому что не было использована система международно-правовой помощи. Эта система предусматривает официальное обращение Украины к России.
В связи с этими нарушениями адвокат считает, что Янукович в этом деле не является подозреваемым.
Также не был Янукович, по мнению адвоката, процессуально верно вызван к следователю, а после и в суд. Соответственно он считает, что и в розыск Янукович был объявлен незаконно. Что повлияло за собой и на то, что и спецпроцедура судебная - заочный суд - была назначена незаконно.
Кроме того, Мешечек настаивает, что следователь составил протокол осмотра сайта Президента РФ не соблюдая процедуру. Например, без понятых. Соответственно просит признать этот протокол осмотра сайта Президента РФ недопустимым доказательством
10:05 Приступили к рассмотрению доказательств. Выступает прокурор Максим Крым.
Рассказывает о письме Президента РФ в Совет Федерации РФ с просьбой на использование войск РФ за границей, входе рассмотрения которого упоминалось письмо Януковича с просьбой ввода войск РФ в Украину: "Впервые мы услышали об этом письме после внеочередного заседания Совета Федерации РФ".
В своем обращении Путин объясняет, что считает, что необходимо ввести войска в Украину и поэтому просит внести этот вопрос на задание Совета Федерации. Обращение и его текст были установлены путем осмотра официального сайта Президента РФ.
Это обращение Путина прокуроры просят принять как документальное доказательство.
10:02 Зашли Судьи
10:00 Пришли прокуроры - Максим Крым и Руслан Кравченко
Пришел адвокат, который бывшему президенту Виктору Януковичу предоставлен государством на безоплатной основе, Виталий Мешечек
Напомним, ранее стало известно, что государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Кроме того, сторона обвинения накануне сообщила, что в суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев.
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В суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев, - обвинение(5)
Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"(9)
Суд перенес заседание по делу Януковича на 10 августа(14)
Суд по делу о госизмене Януковича: СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(18)
Ирина Фарион — наш ответ заморским «Ксюшам» и «Перис» - блогер(2)
Суд признал недействительными договоры об изъятии "Межигорья" из госсобственности, - Луценко(17)
Экс-Генпрокурор Махницкий о деле против него в России: "Удивление вызывает позиция нашего государства"(50)
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Насіров повернувся: відсторонений глава ДФС знову на роботі
https://24tv.ua/nasirov_povernuvsya_vidstoroneniy_glava_dfs_znovu_na_roboti_n851028/amp
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6 ч ·
УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС
Давала себе слово больше не месить жижу в болоте. Все эти скандалы-каждодневки, скандалы-однодневки... Но, наблюдая, как мастерски нас топят в этом болоте с дерьмом, желание спасти утопающих, в том числе и себя, в очередной раз одержало вверх над обещанием стоять в стороне.
Сначала вытащу жижу на свет божий, а потом дам ей название.
Начнем с красавца Балчуна. На протяжении последних двух без малого лет, рокер Балчун наездами бывал в Украине, сейчас наездом остановился в Китае. Там и узнал, что больше начальником Укрзализницы не работает. Что ему удалось реформировать? Вся Укрзализница запела и заиграла рок? Теперь «Show goes on» - «шоу продолжается» без Балчуна. Только зарплата у этого поляка была полтора миллиона евро в год. Жалко не только денег, но и потерянного времени, потому что за эти полтора года, непотревоженная коррупция на Укрзализнице выжрала из наших с вами карманов миллиарды. Уволили чисто по-украински. Есть такая книга Хейр Сирил «Чисто английское убийство». У нас «Чисто украинское избавление» - это когда тебя лишают гражданства или работы пока тебя в Украине нет. Думаю, что коллектив авторов обретается на Банковой. Ну, и конечно, разогретый страстями ящик, ртами всех купленных и еще борющихся за независимость экспертов и политологов, зудит одну и ту же мантру - варяги приехали, ничего не сделали, госсекреты вывезли, огромные деньги в карманы свои положили, Украине только плохое, ничего хорошего, бездарные, наглые, сволочные. А у меня вопрос - а кто их приглашал? Кто гражданство давал в дополнение к тем, что у них уже были? Вы что, думаете, что Яресько налаживает экономику в Пуэрто-Рико с украинским паспортом у сердца? Или Згуладзе в Париже живет украинкой? Или Абромавичус, работавший ранее в России, продолжает быть украинцем? За них за всех отвечает наш гарант. Это он их приглашал, он им давал украинское гражданство, он их сватал на высокие должности, он им платил с барского плеча наши с вами кровные. Кем были все эти «реформаторы»? Козлами отпущения. И они об этом знали. Пока они "реформировали", Порошенко и Яценюк/Гройсман, а также, их политические проекты, их смотрящие и вся остальная камарилья, крали. День и ночь, без остановки. А, когда уже невозможно стало скрывать открытое вредительство или бесполезность заехавших на тучные хлеба «варягов», от них стали избавляться. По-украински.
Далее нам преподнесли на тарелочке уже призабытую историю со стеной Кролика-Яценюка. Построили 20% модернистской, прозрачной, легкой конструкции за что-то (есть разные цифры) около одного миллиарда гривен. Причем, после начала финансирования стены, в аккурат, когда Арсений Петрович гордо ушел с премьеров, он переехал в Соединенные Штаты, в ту их часть, что омывается океаном, прикупил виллу, да, говорят, не одну. Отдыхает, загорает, на политической борьбе не настаивает. Я не могу забыть того смелого дядьку на эфире у Шустера, фискала Гордиенко, который во всеуслышание сказал, что Яценюк крадет, и что его правительство украло 7 млрд. гривен из бюджета. Плюс со стены что-то осело в карманах у Кролика. Вот вам и виллы за океаном. Но, это еще не все. Строя стену, погранцы наши, почему-то закупили на порошенковском предприятии «Ленинская Кузня» бронемашины "Тритон-0103". Что они собирались делать на этих бронемашинах, одному богу известно. Кусок стены парадом объезжать? За эти Тритоны порошенковская Кузня получила почти 60 млн. гривен. Наш гарант ничем не гнушается. Собирает по копеечке, поэтому и богатый. Поэтому есть на что церкви на собственном подворье строить с семейным ясным ликом на стенах.
Но и это еще не все. Теперь касательно НФ, где вождем по-прежнему Кролик-Яценюк. Видно, Сеня украденные у украинского народа деньги все в виллы влепил, поэтому его партии без рейтинга существовать стало не на что. А тут выборы на носу. С кем объединяться? Где спонсоров искать? Нашли, паскуды. Регионалы решили НФ взять на буксир. Так, одним паскудным фронтом в Раду легче пройти. Ключевыми фигурами в схеме финансирования являются народофронтовский стрелок Пашинский и регионал Борис Колесников. Деньги прокручивают через две кондитерские фабрики - Конти, принадлежащую Колесникову, и отжатую Пашинским Житомирскую кондитерскую.
Теперь плавно переходим к Насырову, который, поукрывавшись коричневым одеялом на всю страну, 4 августа приступил к исполнению своих профессиональных обязанностей. А шуму-то было! Мы с вами кричали, захлебываясь в болотной жиже, - Первый(?!) пошел! Браво НАБУ! Пока орали здравницы, болотная жижа всю глотку залепила. Поэтому, под административные здания выходить и противостоять нет ни сил, ни голоса. Потому что орем в ненужных местах и по ненужным поводам. Силы тратим, голос теряем, мозги нам уже почти выдрессировали.
Добавлю еще к вышеперечисленному, что сын министра МВД «ЛНР» поступил без всяких препятствий на учебу в Киеве, и что в.о. министра энергетики «ЛНР», после шопинга в Париже, приземлился в Борисполе. Его задержали не потому, что он и.о. министра на оккупированной врагом территории, а потому, что неправильно задекларировал свои покупки на 50 тыс. евро. Кто-то еще помнит, что совокупно «ЛНР» и «ДНР» задолжали украинцам за энергоносители 80 миллиардов гривен? Сюда же и аферу «Роттердам +», обогатившую не только Порошенко и Ахметова, но и местных вождей. Именно поэтому и стал возможным шопинг и.о. министра энергетики «ЛНР» в Париже. А мы с вами копейки считаем. Поделом нам, с забитыми глотками и выдрессированными мозгами.
Сюда же относятся спазматические заявления СБУ о том, что у Гужвы сначала флешку с госизменой нашли, а потом пошли ее снова искать.
Сюда же относятся заявления о том, что Саакашвили «во время своего европейского турне, продает не только украинскую власть, но и украинский народ, и украинское государство». А также опасные вкиды о том, что русскоговорящие украинцы привели войну в Украину.
Все это дерьмо валится на нас каждый божий день и называется оно «управляемый хаос». Это технология была придумана в Кремле. Банковая, как видно, взяла ее на вооружение, как она берет все оттуда, из масковского отстойного царства. Управляется этот хаос из властных кабинетов, сам же хаос создается в наших головах для того, чтобы мы не смогли отличить Порошенко от Путина, один совковый истребитель от другого, а стерха от аиста. Создавая хаос в наших головах, в нашем сознании упорно стирают грани между украинским и российским. Нам пытаются внушить, что, несмотря на «конфликт», который может закончиться по мановению волшебной палочки, мы не только одинаковые, мы тождественно-родные. Щучки-аисты. Путин прикажет, и в один прекрасный день мы освободим Донбасс. Украина получит победу, а Россия получит, наконец-то, Украину. Крым она уже получила. И не стыдливо получит, как раньше, прикрываясь несуществующей независимостью Украины, а с потрохами. Всю. Без остатка.
Поэтому не падайте в хаос. Всегда помните, что он управляем, а, значит, управляемыми можем стать все мы. Сопротивляйтесь. Всегда ищите опору под ногами и вытаскивайте себя из болота за волосы. Лучше быть бароном Мюнхгаузеном, чем глупыми куклами Карабаса Барабаса, сеющими золотые монетки в полях для тех, кто легко нами манипулируют. Из этих золотых монет урожай вырастает только для них, а золотой ключик находят только в сказках…
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взбесившийся хряк поросенко - угробил и дожирает Украину
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Кто за это ответит? И когда?
А этот тупой цирк только вызывает недоумение, если не сказать больше
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Не могу без содрогания вспоминать Сеню кролика, как он уверял что скоро будем жить лучше всех, а сам крал-крал-крал! И богател-богател-богател на злыднях доверчивых украинцев. Вот кого судить надо, а не этого тупого Овоща, в "преступлениях" которого мы все виноваты на 200%, когда выбирали недоумка.
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