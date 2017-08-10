 Суд по делу о госизмене Януковича. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

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10:00 Пришли прокуроры - Максим Крым и Руслан Кравченко
Пришел адвокат, который бывшему президенту Виктору Януковичу предоставили государство на безоплатной основе, Виталий Мешечек
10:02 Зашли Судьи
Напомним, ранее стало известно, что государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Кроме того, сторона обвинения накануне сообщила, что в суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев.
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Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"(9)
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