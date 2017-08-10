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 Политика Украины
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 Суд по делу о госизмене Януковича. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

янукович

В 10 утра 10 августа 2017 года в Оболонском районном суде Киева должно состояться шестое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.

10:00 Пришли прокуроры - Максим Крым и Руслан Кравченко

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Пришел адвокат, который бывшему президенту Виктору Януковичу предоставили государство на безоплатной основе, Виталий Мешечек


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10:02 Зашли Судьи

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Напомним, ранее стало известно, что государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Кроме того, сторона обвинения накануне сообщила, что в суде по делу Януковича будет допрошен экс-представитель Украины при ООН Сергеев.
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Какая это по счету серия, и какой сезон ??
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сезон 4-й. а серия...уже все давно со счета сбились. это тупое шоу практически никому не интересно, кроме самих участников шоу.
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Чергова серія , нескінченного серіалу!!! Циркова вистава триває !! На манеже , все теже!!!)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу о госизмене Януковича. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
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