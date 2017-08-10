 Террористы осуществили 16 обстрелов по позициям ВСУ. Только вблизи Широкино и Водяного легло 42 снаряда из "Града", - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"По сравнению с предыдущими днями, российско-оккупационные группировки несколько уменьшили количество обстрелов. Однако враг все чаще применяет вооружение калибр которого превышает 100 миллиметров и соответственно запрещен мирными договоренностями", - сказано в сообщении.
Так, по данным штаба, вчера к обеду, бандформирования фактически с одного направления - поселка Калиново, 6 раз из разных видов оружия били по опорным пунктам сил АТО на луганском направлении. А уже после 18 часов активность врага переместилась на приморское направление.
Здесь из минометов калибром 82 миллиметра бандиты обстреливали украинские позиции неподалеку от Старогнатовки и Талаковки, а 120-мм миномет применяли в районе Водяного, Павлополя и Гнутово.
"В очередной раз демонстрируя свое пренебрежение к Минским соглашениям, около 21:00 боевики били по укреплениям сил АТО из реактивной пусковой установки "Град" (Партизан). По меньшей мере 27 снарядов легло в районе Широкино и 15 вблизи Водяного", - отметили в пресс-центре АТО.
Кроме того, вечером на донецком направлении преступники почти 2 часа из различных видов оружия вели обстрел опорных пунктов сил АТО на южных окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка.
"Стоит добавить, что на постоянные огневые провокации врага, силы АТО каждый раз дают и будут давать жесткий ответ. Наши войска постоянно находятся в полной боевой готовности, а морально-психологическое состояние бойцов позволяет выполнять самые сложные задачи по защите страны от агрессора.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие", - сообщили в пресс-центре АТО.
Напомним, 8 августа российские наемники 28 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Однако, около 22.00 наши двумя батареями (одна настолько севернее, что я не слышал их исходящие, зато слышал как орков кроют) начали так растормаживать орков, что те заткнулись наглухо.
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