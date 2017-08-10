 Проверяется версия о причастности военнослужащих ВСУ к гибели женщины и ранению мужчины, - пресс-центр АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Вчера, 9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализированы гражданские, мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правой голени, нанесенное неизвестным лицом и женщина с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений, которая умерла в больнице", - сказано в сообщении.
По предварительным данным происшествие произошло на фоне бытовой споры между военнослужащими одного из подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданскими лицами.
Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления.
Сейчас устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного преступления.
"Командование АТО выражает глубокие соболезнования семье погибшей и будет принимать меры по объективному проведению расследования следствия", - сказано в сообщении.
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А от для безладу на форумі- саме достатньо.
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Наступили холода, летит воробей, летит, летит...замерз и упал. Лежит умирает. Но тут вдруг прошла корова и насрала на воробья...Воробей в дерьме отогрелся. Ему похорошело, он высунул голову и начал чирикать. Но рядом проходила кошка, услыхала чириканье и сожрала воробья... Мораль: Не всяк твой враг кто на тебя нагадил и не всяк твой враг кто тебя из говна вытащил!!!
Это я к чем?! Это я к тому, что не всякий носящий форму ВСУ является защитником родины и не всякий им пристрелянный врагом родины!!! Есть следственные органы пусть разбираются.
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Сегодня ужасная история в Троицком, Сначала вместе отмечали ДР местные и воины, потом конфликт, потом очередь из автомата
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На любой наводящий вопрос как один говорят: какие доказательства, ведь все очевидно...
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