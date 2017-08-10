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 Проверяется версия о причастности военнослужащих ВСУ к гибели женщины и ранению мужчины, - пресс-центр АТО

штаб ато

Проверяется версия причастности военнослужащих ВСУ к нанесению смертельного ранения женщине и ранению мужчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Вчера, 9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализированы гражданские, мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правой голени, нанесенное неизвестным лицом и женщина с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений, которая умерла в больнице", - сказано в сообщении.

По предварительным данным происшествие произошло на фоне бытовой споры между военнослужащими одного из подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданскими лицами.

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Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления.

Сейчас устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного преступления.

"Командование АТО выражает глубокие соболезнования семье погибшей и будет принимать меры по объективному проведению расследования следствия", - сказано в сообщении.
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Пропоную редакції закрити коменти- інфи для об'єктивного обговорення замало.
А от для безладу на форумі- саме достатньо.
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Так це ж саме те. Більше срачу на гілці - більше коментів, більша популярність, більше рекламодавців буде і, відповідно, більше грошей.
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Счас ещё защитников Родины судить начнут.А эти суки и дальше будут выдавать расположение войск и техники россиянам.Попробывали бы они вступить в конфликт с ними,то уже давно их родственники прослушали похоронные мелодии.
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Есть одна басня:
Наступили холода, летит воробей, летит, летит...замерз и упал. Лежит умирает. Но тут вдруг прошла корова и насрала на воробья...Воробей в дерьме отогрелся. Ему похорошело, он высунул голову и начал чирикать. Но рядом проходила кошка, услыхала чириканье и сожрала воробья... Мораль: Не всяк твой враг кто на тебя нагадил и не всяк твой враг кто тебя из говна вытащил!!!

Это я к чем?! Это я к тому, что не всякий носящий форму ВСУ является защитником родины и не всякий им пристрелянный врагом родины!!! Есть следственные органы пусть разбираются.
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Может быть "Не всяк твой враг кто на тебя нагадил и не всяк твой ДРУГ, кто тебя из говна вытащил"?
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Даже если это были "суки и шпионы" все равно не имел права убивать. Дал бы в зубы прикладом и отвез бы в СБУ, а там бы уже с ними разобрались. А если без разбору убивать гражданских, только за то, что "похож на сепара" - то чем этот военный сам тогда отличается от тех же сепаров?
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ніхто нічого не закриє .бо це улюблена тема Бутусика обсирати військових.а тим більше ще й такий повід
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Из паблика Попасной

Сегодня ужасная история в Троицком, Сначала вместе отмечали ДР местные и воины, потом конфликт, потом очередь из автомата
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не знаю. это все что пока я нашел по теме новости не от тупых орков. Им веры нет никакой.
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да ладно, Шкиряк, А. Геращенко много доказывают перед тем как ляпать с экранов телевизоров откровенную чушь?
На любой наводящий вопрос как один говорят: какие доказательства, ведь все очевидно...
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Дебилов везде хватает. А то, воины АТО, только ангелы? Война, еще ни кого гуманнее и добрее не делала, на то она и война.
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Звичайно, якщо вбивсто "цивільних" трапилось під час п"янки, це одна справа. А якщо ті "цивільні" йобами покривали і воїнів і Україну, то це зовсім інша справа. Я, наприклад, не військовий з передової, і нерви в мене, ніби то, не так розхитані, як у воїнів на війні, та іноді цю лугандонську вату, зубами б шматував. Стільки смертей Синів і Дочок України на совісті тих прокацапських виблядків, що прощення ім не буде. Ніякі вони не "мирні" і не "цивільні", вони - вороги! Повторюсь, не всі на Донбасі вата прокацапська, та все ж виродків - зраднинів України тут - валом.
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Засранец,гнать нахер таких захисникив,насмотрелись мы на этих военив..аватары...а на счет лугандон и пр...пиздольвив и хуелуцьк..
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Не подобається лугандон - то нехай буде неДОЛУГий. Війна все одно забира життя бо недолугі волали за "руский мир введи".
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бухой луганчанин пару дней назад переехал насмерть ребенка в Киеве и сразу же,он же беженец.с кем не бывает,все ездят бухие за рулем,тут же завалили двоих любителей хуйла.которые свои автоматы сховали в кустах и началось.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПроверяется версия о причастности военнослужащих ВСУ к гибели женщины и ранению мужчины, - пресс-центр АТО
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