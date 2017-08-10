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 За прошедшие сутки один украинский воин получил боевую травму, - штаб АТО

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Вчера, 9 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники применили минометы под Новозвановкой, - штаб АТО

Напомним, 8 августа российские наемники 28 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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