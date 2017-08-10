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 Визы с Россией ничего не решат, - чиновник МИД Макеев

мид

Введение визового режима с Россией не будет иметь того эффекта, которого от него ожидают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел (МИД) Украины Алексей Макеев в эфире ZIK.

По его словам, визы с РФ ничего не решат. "Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул - к примеру, в Ростове-на-Дону - не распознает в нем террориста. Это не его функция - это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию", - сказал он.

Чиновник добавил, что одной из опций непопадания террористов из России на территорию Украины может быть также заблаговременное декларирование цели поездки. Макеев отметил, что такая практика уже давно применяется в европейских странах и в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о визовом режиме с РФ: Идею поддерживаем, но она может усложнить жизнь украинцам

Напоминаем, 10 июля СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.
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А вы, дебилы, ведите визовый режим и посмотрим, будет эффект или нет.
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И разрыв договора о дружбе и сотрудничестве тоже ничего не даст.
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Даст конечно. И много. Мы лишимся единственного документа, где прописаны отношения стран по вопросам границ. Двусторонней подписанной демаркации границ с кацапстаном НЕТ. Поэтому надо срочно этот договор разорвать. Подайте идею нашим депутанам. Первые в очереди на голосование встанут оппоблоковцы.
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Как будто имеют значение формальности относительно межгосударственных границ, когда россия уже 3 года срёт самым откровенным образом на эти самые границы и делает вид, что все нормально, ничего не нарушено.
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Документ дает основание и аргументы в международных судах.
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Как будто одного факта захвата территории не достаточно и он сам по себе не очевиден. Нужны еще какие-то приложения чтобы назвать белое белым, а черное черным.
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Для суда очевидны договора и другие документы. Бекать и мекать в суде со словами "очевидно" не выйдет.
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Если тебя по башке кирпичом огреют, то свидетельств очевидцев и признаний швырявшего будет недостаточно для суда?
Обязательно нужен будет документ, где он ранее обязуется не швырять в тебя кирпич и без него никак?
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Терять время на такие аргументі не хочу, видно вы не были в судах.
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Некорректное сравнение. Скорее это случай, когда к вам залез вор. Вот тогда для суда нужен документ, что это ВАША квартира.
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Так ваш сосед устанавливает, имеете вы право на свою квартиру или не имеете?
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Нет, документ на право владения квартирой. В нашем конкретном случае таким документом и является двусторонний договор.
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Таким документом является признание государств мира и ООН независимости Украины в её тогдашних границах, а вовсе не желание соседа-вора трактовать право собственности как ему вздумается сегодня или завтра.
Украина была признана соседом-вором именно в тех границах, никаких территориальных споров не последовало. В добавок те границы были признаны в Будапештском меморандуме (как минимум) и обязались соблюдаться.
Так что ваша попытка отмазать соевых мародёров, выдав этот договор за апупенно важный аргумент в судах, не засчитана.
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"В добавок те границы были признаны в Будапештском меморандуме (как минимум) и обязались соблюдаться", - пункт и слова Меморандума дайте.
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Просто в Меморандуме такого нет, а вы его не читали.
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Некоректное сравнение! Если у вас грабитель снял часы на улице, вы составляете протокол в милиции и эта бумага идёт в суд, вам не надо предъявлять в суде чеки из магазина, где вы купили часы, тоже самое с квартирой, милиция проверит вашу прописку и составит протокол.
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В данном случае квартиру (земли и имущество) делили с согласия сторон и подписали договор.
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Кравчук и Кучма, просто, продали Украину, отдав наше ЯО! А взамен получили ничего не значащую бумажку, которую никто, даже, употребить не хочет!
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Меморандум действительно пустой на 99%. Но все таки один пункт они случайно пропустили и не могут выполнить. А именно внести вопросы агрессии россии в Совбез ООН на рассмотрение. Вышло, что не выполнили все.
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А что, Хуйло соблюдает эти отношения по вопросам границ?
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Не соблюдает, но у нас есть правовое обоснование для претензий в международном суде.
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Да, для международного суда важен сам факт оккупации Крыма и военные действия в ОРДЛО! Будапештский меморандум не был выполнен и никто его не будет выполнять. И никакой международный суд не повлияет на страны гаранты этого договора!
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Будапештский меморандум не соблюдает только одна страна. Остальные к нам не лезли.
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США и Великобритания были гарантами нашией территориальной целостности, а это значит, что они должны защитить наши интересы.
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Покажете мне где эти гарантии указаны в Меморандуме?
http://kiev1.org/budapesht-m.html
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Будапештский меморандум - коллективная ответственность всех сторон. Несоблюдение одной стороной быть не может. Ответственны все.
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Неа.......Прочтите внимательно текст, там всё чётко прописано.
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А что там написано? Что это простая бумажка и ничего не гарантирует Украине? Теперь так думают все страны у которых есть ЯО, а те у которых его нет, хотят иметь его!
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Пунк 4 этого меморандума о незамедлительной помощи ООН Украине. Интересно, какую помощь имели в виду страны гаранты?
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Читал и Вам советую прочесть, а особенно пункт про внесения в Совбез ООН...
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А не вносили
Тем более попробуйте ещё раз перечитать
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.

На сайте не то выделили, что нужно. Кто виноват, что Кучма сел играть с напёрсточником, имеющим право вето в Совбезе?
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я знаю, что даст - повесить этого кацапа с кацапским паспортом и ксивой ФСБ.
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Этого Макеева срочно в АТО на передовую на месяц.., а потом спросить еще раз
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Биометрический паспорт с регистрацией уже является визовьім режимом. Но есть еще правовая часть визового режима, поєтому лукавит Макеев. И почему про визовьій режим озвучивает Макеев?
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Да сука, пидор, этом Макеев, адепт москальский, почему консулы США сразу видят в просителях виз потенциальную угрозу нацбезопастности, без привлечения спецслужб?
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У Этого Макеева, что в методичке написано, то он и озвучил.
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"Чиновник добавил, что одной из опций непопадания террористов из России на территорию Украины может быть также заблаговременное декларирование цели поездки. Макеев отметил, что такая практика уже давно применяется в европейских странах и в США", - вообще нужен разрыв дипотношений и запрет въезда для всех кацапов.
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чи не чули Ви слів порошенка про його ненависть до війни з росією?А про цинічних бандер,про таргових партньорав,нашихлюдєй?Де апачі?
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Про цинічних бандер чув, про ненависть до війни з росією не чув і не знаю про що це. Війну всі ненавидять, але що означає і які конкретно слова?
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Конечно. И войны у нас нет. И люди ежедневно не гибнут.
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як презик курва, зрадник і барига, то чи джавеліни ,чи ядерна зброя - все буде не ефективним.
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Тут по аналогии, не задумываясь, если начал чиновник говорить что причин для подорожания ,сахара например, нет никаких, то он подорожает 100%, если говорит что не надо доллары покупать визы. то надо 100%, можно и не вникать как и почему-он хорошо все знает из за своей должности , раз так говорит.
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нам нужно не просто не пускать терористов. пусть не передергивает.
нам вообще нужно запретить нахрен вьезд всем мокшам. неxYй шастать окупантам.
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Тогда надо вообще запретить россиянам посещать Украину!
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Российские консервы ведут себя достаточно нагло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизы с Россией ничего не решат, - чиновник МИД Макеев
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