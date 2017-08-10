 Визы с Россией ничего не решат, - чиновник МИД Макеев

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел (МИД) Украины Алексей Макеев в эфире ZIK.
По его словам, визы с РФ ничего не решат. "Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул - к примеру, в Ростове-на-Дону - не распознает в нем террориста. Это не его функция - это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию", - сказал он.
Чиновник добавил, что одной из опций непопадания террористов из России на территорию Украины может быть также заблаговременное декларирование цели поездки. Макеев отметил, что такая практика уже давно применяется в европейских странах и в США.
Напоминаем, 10 июля СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.
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Обязательно нужен будет документ, где он ранее обязуется не швырять в тебя кирпич и без него никак?
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Украина была признана соседом-вором именно в тех границах, никаких территориальных споров не последовало. В добавок те границы были признаны в Будапештском меморандуме (как минимум) и обязались соблюдаться.
Так что ваша попытка отмазать соевых мародёров, выдав этот договор за апупенно важный аргумент в судах, не засчитана.
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http://kiev1.org/budapesht-m.html
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Тем более попробуйте ещё раз перечитать
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.
На сайте не то выделили, что нужно. Кто виноват, что Кучма сел играть с напёрсточником, имеющим право вето в Совбезе?
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доллары покупатьвизы. то надо 100%, можно и не вникать как и почему-он хорошо все знает из за своей должности , раз так говорит.
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нам вообще нужно запретить нахрен вьезд всем мокшам. неxYй шастать окупантам.
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