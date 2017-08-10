 Полиция не штрафовала кортеж Луценко, несмотря на нарушения ПДД, - "Схемы"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на запрос программы "Схемы".
"В случае нарушений Правил дорожного движения и оформления работниками Национальной полиции Украины административных материалов о нарушении Правил дорожного движения указанные документы должны поступать в Генеральную прокуратуру Украины как владельцу транспортных средств. По состоянию на 1 августа 2017 года вышеуказанные материалы в Генеральную прокуратуру Украины не поступали", - говорится в ответе.
Ранее журналисты сообщили, что кортеж Луценко часто нарушает правила дорожного движения: выезжает на встречную полосу, разворачивается через двойную сплошную линию. Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган пояснила: "Нарушение правил дорожного движения имеет исключительный характер и обусловлено ситуацией на дороге, в частности, нарушением ПДД другими участниками. При этом не создаются аварийно опасные ситуации для других участников движения на дороге".
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Все інше - це наклеп, який написали агенти кремля.
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