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Все про:кортеж (254) Луценко (7073) ПДД (293) штрафы (734)

 Полиция не штрафовала кортеж Луценко, несмотря на нарушения ПДД, - "Схемы"

луценко

Полиция не штрафовала водителей кортежа Генерального прокурора Юрия Луценко, несмотря на многочисленные нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на запрос программы "Схемы".

"В случае нарушений Правил дорожного движения и оформления работниками Национальной полиции Украины административных материалов о нарушении Правил дорожного движения указанные документы должны поступать в Генеральную прокуратуру Украины как владельцу транспортных средств. По состоянию на 1 августа 2017 года вышеуказанные материалы в Генеральную прокуратуру Украины не поступали", - говорится в ответе.

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Ранее журналисты сообщили, что кортеж Луценко часто нарушает правила дорожного движения: выезжает на встречную полосу, разворачивается через двойную сплошную линию. Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган пояснила: "Нарушение правил дорожного движения имеет исключительный характер и обусловлено ситуацией на дороге, в частности, нарушением ПДД другими участниками. При этом не создаются аварийно опасные ситуации для других участников движения на дороге".



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Реформи "працюють".

Все інше - це наклеп, який написали агенти кремля.
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Палиция своих не штрафует,она их обеспечивает
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Тобто поліція нічого не робить, як каже Князєв. Зряплати маленькі.
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Трагічність цієї ситуації в іншому. Нормальні люди звідти звільняються, а ті покидьки що залишились, дивлячись на збагачення та безкарність свого начальства, підуть "в народ" заробляти хто як зможе на свій розсуд - здирництвом та бандитизмом. І це стосується не тільки МВС, а й всіх державних органів.
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і що, значить покидьків треба тримати у владі, тому що вони підуть в народ знущатись над людьми? Так вони й так знущаються. Де логіка? Знову вибір між поганим і поганим замість того, щоб усе погане знищити?
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В мене десь було, що "покидьків треба тримати у владі"? Я лише намалював наслідки призначення покидьків на керівні посади, з покидьком на чолі самого МВС, які будуть поглиблюватися й надалі.
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Новая полиция? Нет, новое панство... здобулы, млять.
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нарушают простые люди - нарушает власть. какой народ - такая власть.
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Тільки все навпаки: в будь-якій сім'ї (організації) її члени дивляться на те, як поводить себе голова сімейства (керівництво організації), в котрих найбільші повноваження та відповідальність, та починають вести себе так само.
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українці так вже 26 років дивляться на голів сімейств. а голови сімейств - на українців, бо самі з них вийшли. прям замкнуте коло. дивіться далі)))
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А не треба дивитися на такі голови. Їх треба якнайшвидше прибирати та змінювати. І найбільша проблема цієї держави - відсутність законодавчо врегульованого шляху здійснювати такі важливі кроки. Звідси й всі революції.
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Схемы всё глубже погружаются в выгребную яму. Особенно впечатлил их репортаж, как машина Югика злостно нарушила правила обгона со своим же комментарием, что через 10 мин ему нужно было попасть в Раду. Ну расстреляйте его за то, что не хотел опаздывать и лишил наших депутан возможности поорать, что Луценко не уважает депутаНский корпус.
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так может водитель такой как и Юра прокурор, без образования, в смысле правила вождения не знает.
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Прокурорское быдло регулярно, повторяю, регулярно забивает на ПДД! В Раду видите ли алкоЮгик опаздывал. Выезжай вовремя и постой в пробках, как все. В Европе все министры и премьер-министры соблюдают ПДД!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолиция не штрафовала кортеж Луценко, несмотря на нарушения ПДД, - "Схемы"
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