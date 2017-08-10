 Владимир Кличко вошел в топ-20 лучших боксеров мира. ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Klitschko Brothers, в рейтинге он занимает 17-ю строчку, опережая таких легенд бокса, как Леннокс Льюис и Майк Тайсон.
Рейтинг возглавил Флойд Мейвезер. В топ-20 также вошли Мухаммед Али, Арчи Мур, Джо Луис, Сэм Лэнгфорд, Эвандер Холифилд, Рой Джонс и Оскар Де Ла Хойя.
Напомним, ранее Владимир Кличко заявил, что завершил свою 27-летнюю боксерскую карьеру и планирует заняться другой деятельностью.
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Сподіваюсь, що наш Лома також знайде своє місце в цій таблиці з часом.
Володю - вітаю!
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