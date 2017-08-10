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Все про:бокс (592) Кличко Владимир (260) рейтинг (1095)

 Владимир Кличко вошел в топ-20 лучших боксеров мира. ТАБЛИЦА

кличко владимир

Двукратный чемпион мира Владимир Кличко вошел в число 20 лучших боксеров мира по версии авторитетного специализированного портала BoxRec.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Klitschko Brothers, в рейтинге он занимает 17-ю строчку, опережая таких легенд бокса, как Леннокс Льюис и Майк Тайсон.

Рейтинг возглавил Флойд Мейвезер. В топ-20 также вошли Мухаммед Али, Арчи Мур, Джо Луис, Сэм Лэнгфорд, Эвандер Холифилд, Рой Джонс и Оскар Де Ла Хойя.

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Напомним, ранее Владимир Кличко заявил, что завершил свою 27-летнюю боксерскую карьеру и планирует заняться другой деятельностью.


Владимир Кличко вошел в топ-20 лучших боксеров мира 01
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Флойд Мейвезер - крутий.

Сподіваюсь, що наш Лома також знайде своє місце в цій таблиці з часом.

Володю - вітаю!
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Что тут сказать , авторитетный рейтинг. Тайсон не вошел!!!)))))) и Льюис, который Ленокс))))
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