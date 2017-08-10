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 "Дело 26 марта": Участнику протеста в Москве дали 4 года колонии

москва протест

Тверской суд Москвы приговорил участника антикоррупционной акции 26 марта Андрея Косых к четырем годам колонии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Косых признали виновным в применении насилия к полицейским. По версии следствия, обвиняемый во время акции протеста 26 марта в Москве ударил двух сотрудников полиции: одного по шлему, другого - в голову.

Косых, выступая в суде с последним словом, попросил прощения у пострадавших. Обвиняемый отметил, что "был не в себе" из-за "жестких задержаний" и пытался защитить от полицейских других участников протеста.

По "делу 26 марта" осуждены уже три человека: Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии-поселения, Александра Шпакова приговорили к полутора годам лишения свободы, Станислава Зимовца - к двум с половиной годам. Приговоров по "делу 26 марта" ожидают Дмитрий Крепкин, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петербургский суд оштрафовал участника протестной акции на 100 тыс. рублей за удар полицейского

Напомним, 26 марта в Москве на акциях против коррупции были задержаны более 130 человек.
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Козломордые должны жить в стаде и обязательно под присмотром пастуха великого х#йла
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Потому что рабы! У них омон хватает людей по одному, а остальные просто глазеют и ждут, когда и их заберут в автозак! С лозунгом "моя хата с краю..." они решили выйти на призыв навального!!
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ага, все стоят снимают на телефоны как вяжут одного)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Дело 26 марта": Участнику протеста в Москве дали 4 года колонии
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