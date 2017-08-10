 "Дело 26 марта": Участнику протеста в Москве дали 4 года колонии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Косых признали виновным в применении насилия к полицейским. По версии следствия, обвиняемый во время акции протеста 26 марта в Москве ударил двух сотрудников полиции: одного по шлему, другого - в голову.
Косых, выступая в суде с последним словом, попросил прощения у пострадавших. Обвиняемый отметил, что "был не в себе" из-за "жестких задержаний" и пытался защитить от полицейских других участников протеста.
По "делу 26 марта" осуждены уже три человека: Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии-поселения, Александра Шпакова приговорили к полутора годам лишения свободы, Станислава Зимовца - к двум с половиной годам. Приговоров по "делу 26 марта" ожидают Дмитрий Крепкин, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков.
Напомним, 26 марта в Москве на акциях против коррупции были задержаны более 130 человек.
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