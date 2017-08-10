 Князев о зарплате полицейских: "Какая страна, такая и зарплата"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире "112 Украина".
"Здесь как у военных: какое общее финансирование, такое процентное соотношение имеет и фонд заработной платы. Какая страна, такая и зарплата. Если страна может дать столько, нужно взять и сказать спасибо. Не хочешь? Клади удостоверение - и до свидания, объявляем конкурс на замещение", - сказал он.
"Конечно, этих денег недостаточно", - отметил чиновник. "Но это уровень мощности государства. Оно может дать столько, и это нужно так воспринимать, а не быть простым потребителем "хочу еще". Хочешь больше - работай, чтобы государство достигло более высокого уровня благополучия", - подчеркнул Князев.
Читайте также: Нардепы проголосовали за закон о единовременных выплатах полицейским
"Моя задача, чтобы минимальная зарплата первого рядового полицейского была максимально защищена. Но одной зарплаты все равно мало. Мы идем дальше. Мы сейчас разрабатываем современную систему социальной защиты. В Польше полицейские, заключая договора, получают жилье, и у них нет интереса брать взятки: их выгонят, и они потеряют свое жилье. Мы провели несколько длинных бесед, в том числе с министром. Когда полицейский, приехав из другого города, не будет снимать угол стоимостью в 70% своей зарплаты, а будет понимать, что на третьем году работы он может подписать контракт и вселиться в квартиру, вот это даст толчок к устойчивости работы полиции", - рассказал он.
"И мы придем к этому, думаю, уже в бюджете 2018 года. Мы хотим иметь фонд в несколько тысяч квартир. Пойдут люди в полицию? Конечно! Потому что это не разовый фонд, не раз в 20 лет, а каждый год", - подчеркнул он.
Напомним, в апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об увеличении финансирования на зарплату сотрудников Нацполиции.
728 20
За последние 7 месяцев Россия в нашу страну заслала 29 "воров в законе", - Князев. ФОТО+ВИДЕО(15)
Вручение президентского штандарта и исполнение желания онкобольного мальчика - в Киеве отпраздновали день Национальной полиции. ФОТОрепортаж(87)
Князев об успехах подчиненных за два года: "Они росли на глазах и меняли правоохранительную систему изнутри"(31)
Нацполиция направила 14 запросов об оказании международной правовой помощи в деле Шеремета, - Князев(6)
Полицейским в зоне АТО добавят функций – Князев(0)
За полгода возбуждено 597 уголовных дел против полицейских, - Князев(35)
Более 500 уголовных производств открыто в отношении сотрудников полиции за первое полугодие, - Князев(20)
упала в болото
какая зарплата
такая работа
Ответить
*******************************
Вот они мерзавци во всей красе! И вместо решения проблем у них такой ответ один на всё!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а от державу представляє зграя безпринципних і ненажерливих щуроістот
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить