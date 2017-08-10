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 Общество
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Все про:зарплата (1731) Нацполиция (8328) Князев (126)

 Князев о зарплатах полицейских: "Какая страна, такая и зарплата"

князев

Зарплаты полицейских на сегодня недостаточные, но больше государство предложить пока не может.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире "112 Украина".

"Здесь как у военных: какое общее финансирование, такое процентное соотношение имеет и фонд заработной платы. Какая страна, такая и зарплата. Если страна может дать столько, нужно взять и сказать спасибо. Не хочешь? Клади удостоверение - и до свидания, объявляем конкурс на замещение", - сказал он.

"Конечно, этих денег недостаточно", - отметил чиновник. "Но это уровень мощности государства. Оно может дать столько, и это нужно так воспринимать, а не быть простым потребителем "хочу еще". Хочешь больше - работай, чтобы государство достигло более высокого уровня благополучия", - подчеркнул Князев.

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"Моя задача, чтобы минимальная зарплата первого рядового полицейского была максимально защищена. Но одной зарплаты все равно мало. Мы идем дальше. Мы сейчас разрабатываем современную систему социальной защиты. В Польше полицейские, заключая договора, получают жилье, и у них нет интереса брать взятки: их выгонят, и они потеряют свое жилье. Мы провели несколько длинных бесед, в том числе с министром. Когда полицейский, приехав из другого города, не будет снимать угол стоимостью в 70% своей зарплаты, а будет понимать, что на третьем году работы он может подписать контракт и вселиться в квартиру, вот это даст толчок к устойчивости работы полиции", - рассказал он.

"И мы придем к этому, думаю, уже в бюджете 2018 года. Мы хотим иметь фонд в несколько тысяч квартир. Пойдут люди в полицию? Конечно! Потому что это не разовый фонд, не раз в 20 лет, а каждый год", - подчеркнул он.

Напомним, в апреле премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об увеличении финансирования на зарплату сотрудников Нацполиции.





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какая зарплата
такая работа
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Клади удостоверение - и до свидания, объявляем конкурс на замещение", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n451142

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Вот они мерзавци во всей красе! И вместо решения проблем у них такой ответ один на всё!
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А самому Князеву - 100 000 гривен в месяц получать не много?
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Князев, свои из матрасов и чулков доставайте, и платите парням. Украинский народ с вашими, пьявок воровских аппетитами, уже не справляется.
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Правильно. Какой народ такая и страна.
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випаруйся нах, зайвохромосомний продукт метеоризму
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ничяво. главное что ватный уебан голубан нормальную зарплату получает.
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країна в нас чудова, гнида ти !

а от державу представляє зграя безпринципних і ненажерливих щуроістот
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То може цей "чесний" пацанчик саме них і мав на увазі, але соромиться на авакова пальцем тицьнути?
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А чиновникам по миллиону в месяц? из чеёго кармана?
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Очередное мудилло крепко убежденное в том, что страна ему что то способна заплатить или платит. Подарите ему словарь хоть бы и после назначения на должность. Пусть откроет для себя много нового.
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Пригласить польских полицейских и поднять им зарплаты на 900% за интенсивный и ответственный труд.
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повідомлення пусте. Яка зарплата у солдата, яка зарплата у поліцая. Все це пусте, тому що могутність держави у сучасному світі визначається доходами бізнесу у країні, а не кількістю поліцаїв. Враження, що Україна живе ще часами Русі - поборами з народу - пішов загін поліцаїв, зібрав подать, з того казна поповнилась і князь живе. Мабуть князь тисячу років не вчився й байдики валяв, замість того, щоб державу створювати. І тут Князєв - яка держава - такий і поліцай. Не буду я працювати, бо зарплата маленька. Буду красти. І так усі. Це називається - без князя в голові, тобто нема князя в країні. Черговий пасічник.Різния в тому лише, що минулий бджол розводив, а цей - ос.
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Я теж постійно схиляюся до цієї аналогії: за яку зарплатню перші добровольці йшли захищати свою країну від зовнішнього агресора?
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ну не можна ж постійно влаштовувати суботники. це вже ленінізм чи сталінізм. В Північній Кореї он безкоштовно працюють. Що, наш паровоз вперед летитит, бо сзаді раб его толкает?
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Ніхто не примушує їх працювати безкоштовно. Хай зменшать свій штат втричі та в цю кількість разів підвищать зарплатню діючим. Вони ж зараз просто саботують виконання своїх службових обов'язків.
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а є діючі? Якщо б хоч третина була діючих - то система б працювала. Або системи нема взагалі, або діючих взагалі нема.
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Діючі - ті, що залишаться після скорочення. Але це за наявності бандита авакова на чолі правоохоронного відомства неможливо.
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Ипать... Зарплаты копам в 8К гривен не хватает. А пенсионерам хватает пенсии в 1,4К... Пенсионеры в Украине чудо-богатыри, бл....
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нє, зарплати дійсно малі, і спеціалісти виїхали. Малі і приблизно рівні. Типу того, що якщо сад не поливати (грошима) - то виросте лише бур'ян. Бур'ян хіба переорати.
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Учитесь жить ЛОХИ "гидные"! И торец потупее делайте... с небыдлячим торцом и умом вам в ЭТОЙ власти и судьях нихера не светит! ...Шел четвертый год оГидности...
Князев о зарплате полицейских: "Какая страна, такая и зарплата" - Цензор.НЕТ 1740
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А "гідність" тут до чого вперто? Тільки холуйські ватоподібні істоти здатні вживати це поняття моральної свідомості з сарказмом.
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Может если бы не офшоры президентские, роттердамы+ то все было бы иначе? Благодаря кому страна такая?
А полиция скоро откатится назад. Все уже поняли ху из ху. А за 200 долярив пахать 20 часов в патруле, фактически на одном энтузиазме дурных нэма.
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на кацапії мусорам більше платять,воно схиляє мусорів до колабораціонізму,адже ніхто не буде сперечатись,що мусора найсхильніші до зради Батьківщини.
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Если бы бвла безработица 20% полицейские зубами держались за эту работу и от желающих отбоя бы не было.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКнязев о зарплатах полицейских: "Какая страна, такая и зарплата"
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