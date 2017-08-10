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 Политика Украины
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 В 2018 году Россия уйдет с Донбасса, - замглавы МинВОТ Грымчак

вр допрос ратификация грымчак

Россия может вывести свои войска с Донбасса в 2018 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире "5 канала".

"По расчетам, и не только моим (есть люди, которые тоже так считают), в 2018 году Россия уйдет. Причем в расчетах что-то похожее на санкции, которые были подписаны и вступили в силу, тоже учитывалось", - сказал он.

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При этом чиновник считает, что срок пребывания РФ на Донбассе продлился из-за проводившейся в начале года блокады оккупированных территорий.

"Единственное что, есть такие подозрения, что последний такой бой за Украину будет, пожалуй, в ноябре. Это когда Россия попытается активизировать все, что у нее есть, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине ради того, чтобы не выходить (с Донбасса. - ред.)", - сказал Грымчак.
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Вот кто придёт туда - вопрос. (с)

Законная власть.
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ты про Ахметова? Или ты думаешь что он пойдет в другую сторону, например в сторону Ростова?!
Вот такие как он и вернутся и будут дальше "творить чудеса"!
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ты про Ахметова? (с)

Нет,я-не про ахметова,а про законную власть.
Хотя при нынешней "законной" власти удивляться уже ничему не приходится.
Увы.
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слышу постоянно что российские войска 40 тысяч в Донбассе.......кто скажет это солдаты российские срочной службы ??? и где можно спрятать столько людей??? я в этот бред не верю ....
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скорее ты прокси хахол..рагуль не добитый ...сыкун ....
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Ты думаешь что здесь кто то такому дерьму как ты поверит? Ты говнО, а через говно переступают, а оно лежит и продолжает вонять. Отдыхай...
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это ты из США обамовский раб , шо скажешь рагуль солдаты с России в Донбассе срочной службы...чи як
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тебя на бан Донбасс давно посадил ..рагуль ты бздун
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какое пока? Это же кацапина, оно только срать может.
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рагуль Россия +Донбасс+ Крым на тебя серит ..воняеш ты гнида не добитый полицай...
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Что там тебе уже воняет? Ты бы помылся пошел, глядишь и вонять бы перестало
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хахол когда уже ты меня за банишь . сыскло мудазвоны ..российской армии нет в Донбассе пока шахтёры с вами воюют .. да и ты сам бы пошел в Авганистан недоделки тупые
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Сдавайся. В тюрьме у нас тебе макароньі дадут.
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солдаты с России в Донбассе срочной службы...чи як (с)

Кто-то утверждал,что там исключительно "срочники"???
И пожалуйста,мокшанин,не употребляй украинских оборотов,не понимая их значения.
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Слышу постоянно от кацапского перзидента что ИХТАМНЕТ!!!
Вот только не могу понять кого они выменивают у Украины тогда!?
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я в этот бред не верю (с)

Находясь в Европе,ты можешь увидеть Австралию?
Может её просто нет?..
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ну шо хахол боишся правды спам ты рагуль не добитый бздун...
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Ты тут так "правду матку рубишь" видать уже Лондон захватил за две недели звездобол!
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хахлы вы такие сыкливые...толпой только ..но в толпе стоит одного убить вы все тикаете бздуны....
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La Ri a0f67615)))) Маскаль тебе не страшно! Вчера толпа буряты ногами затоптали россиянца чемпиона! Серийцы маскалей грохают! Пасла в Турции на выставки зарыли! Самолеты с подводным ансамблям подают. Маскаль ты должен понять что предвестники того, что скоро нужно подыхать.
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хахлы ссыкуны что коменты удаляете ..сыкуны рагули вы бздуны..
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Eugeniusz 1))) ахметов пусть едет домой на родину, где родился, где учился, где вырос! Вот поляк Войцех Бальчун руководил "Укрзалізниця" сейчас идет домой, вот и Татарин пусть едет домой!
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МОЖЕТ УЙТИ и УЙДЕТ это разные слова и по смыслу и по значению. Новость не о чем.
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шо за высер?! может уйти, а можэти не уйти. так предположить любой дурак может. абы ото шота сырнуть
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Россия уйдет с донбаса ЗАВТРА - Я СКАЗАЛ!
Ну если не уйдет я тут причем??? Я же только сказал...
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Умный предвидец.... Дайте ему пулемёт и гранату, пусть выгоняет кацапов
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"В 2018 году Россия уйдет с Донбасса, - замглавы МинВОТ Грымчак", - далее написано - может. Так может или уйдет? Готов Грымчак съесть свою шляпу, если не уйдут с Донбасса?
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а это кстати прекрасная идея для качественной журналистики и ликвидации ляпанья словами чиновниками. можно высказывания оценивать в баксах, и чем ближе "прогноз" - тем дороже (если не сбудется). а если сбудется - автоматический плюс к рейтингу.
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Нострадамус місцевий, блін.

Вже хтось закінчував АТО за дні, а не місяці.

Шоколадна школа випускає "не правильних", бракованих провидців
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Россия может вывести свои войска с Донбасса в 2018 году.

Источник: https://censor.net.ua/n451141


А может и не вывести.
Уже было:"закончу "АТО" за две недели".
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и ты веришь что Россия держит свои войска в Донбассе ??? в 2018 году будет много крови ..Парашенко повесят на майдане ..рагули только вы его не выпустите с моей Украины
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мій президент - хуйлова шльондра і барига,такі,як ти висітимуть поруч.Твоя думка не має значення,помирай краще сам,ти нікому не потрібен.
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а может нет а может да, а может все это слова... а можэт нет а можэт да , а можэт ла-ла-ла -ла ла-...
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И пусть не забудут захватить с собой козломордых ватников, а то их ние дупы для намордников для собак распотрашат
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Гадаєте випадково рошенівський холуй такий переконаний?!?

Президент Порошенко уже робить все необхідне для свого
переобрання на другий термін. Тут він використовує допомогу Путіна, аби надати
право голосу кільком мільйонам виборців окупованих Луганщини та Донеччини і
вивести у другий тур президентських перегонів кандидата від Опоблоку. Це одна з
технологічних моделей, яка уже використовувалася раніше: Симоненко - Кучма
у 1999 році і Зюганов - Єльцин в Росії у 1996.

http://ukrreal.info/ua/intervyu/107427-poroshenko-za-dopomogoyu-putina-gotuetsya-dlya-pereobrannya-na-drugiy-termin
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то что хочет Рошен и что сделает Х#йло - две разные вещи.
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"будет, пожалуй, в ноябре. Это когда Россия попытается активизировать все, что у нее есть, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине "- выборы в ВР, он имел в виду.
т.е. все кто за перевыборы- это агенты крембля.


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Тут все понятно,шо можно обсуждать дальше
При этом чиновник считает, что срок пребывания РФ на Донбассе продлился из-за проводившейся в начале года блокады оккупированных территорий.Источник: https://censor.net.ua/n451141
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И шо тут комментировать, я вас спрашиваю, пан Грымчак?
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Этот "грымчак" может уйти оттуда, где он сейчас, в 2018 году...
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Пришел пьяный мужик домой, стал и сцит в кастрюлю с борщем. Тут жена и теща на него как начали кричать
- ах ты такой, сякой ,скотина итд...
Он посмотрел на них жалостливыми глазами и говорит, - Злые вы! Уйду я от вас!
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Рашка може вийти з Донбасу лиш в перед ногами. Будь яка війскова поразка для кацапськихх мцарків обернеться бунтом холопів. Їм конче необхідно вялічіє і побєдобєсіє. Вони будуть з голоду здихати і кричатимуть «можем павтаріть». Здається Гумельов написав з приводу поразки раші в «Російсько-Японській війні»: «Для Росіі блажени не победи в войнах, а пораженія в ніх ібо самиє крепкіє цепі для руского народа куются із попедних мечєй» і залупенфюрер це чудово розуміє
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рагуль ты не можешь в Донецк войти куда тебе до России и вообще хахлы бздЫловата нация
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Повылазили Ыксперды!
Один вопрос.Ну откуда у Грымчака,такая информация?
Ну вот,кто ему это сказал?
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Ну как вариант что Мертвечук нашептал... он же и нашептал что блокировать ОРДИЛО низзя...
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Гримчак каже так, нібито він сам її туди і завів.
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а навіть якщо і "уйдёт", тощо там залишиться??? Суцільна руїна, яку "західні партнери" із задоволенням повісять нам на шию..
"уйдёт" - цього замало, хай відбудовує регіон та суча росія.
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Что сказал что в муку перднул... Каждый год все жабы по одной вылазят и говорят что в следующем году Разейа уйдет с даунбаса... Разейа никогда не уйдет с даунбаса пока будет надеятсяя что ей удастся от украинских властей чего то добиться. И пока в украинском парламенте есть такие гниды как Грымчак которые все еще утверждают что блокада окупантов ето плохо то у Разеи будет тлеть надежда...
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В 2018 - 2038 году Россия уйдет с Донбасса, - замглавы МинВОТ Грымчак

.......В таких временных рамках доля вероятности будет около 84,5% )
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Ваабще-то, хорошо было бы, чтобы Рассия оттуда не уходила, и как можно дольше. Без "народа" Дамбаса и КГБшно-прокурорской своры "избирателей" народа Крыма украинское правительство только что сделало крошечные шажочки по реформах. Да, эти реформы неуверенные, два шага вперед-один в сторону, но идут же, черт побери, идут вперед. Я не пишу о набившем оскому безвизе или евроинтеграции, но что-то уже делается в медицине, в экономике, на дорогах. Только слепой может не видеть-верещит "все украли". Правительство Гройсмана делает хорошую и нужную работу, и это нужно признать. Ну а Раша? Так хочется сказать:"Да хрен с ней". Но не получается. Когда-то , 40 лет назад, еще студентом, был в Одессе. Хозяйка дома, молодая мама в декрете попросила поставить забор повыше, от соседа слева. На вопрос " зачем" ответила, что он бросает свои фекалии через забор, ну вы поняли, свое гавно. Я теперь понял, ну точно Раша в миниатюре. Женщина отдала самые лечшие сухие дубовые 40 мм доски, и за два дня мы поставили 3-х метровый забор без единой щелочки...
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рагуль Донбасс сам за себя постоит тебе шахтёров не победить и помни в Донбассе 7.5 миллионов живёт это не твоё сыло в 20 хат...да Крым 2.5 миллиона
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а ты все не угомонишься и продолжаешь говно через забор метать...
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Так он и есть говно, что ему еще кидать? Ну разве прибежать к забору и сдохнуть.
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А через трехметровьій забор он уже не перекидьівал?
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Ты у простого украинца спроси про эффект этих реформистских шажков. По уровню коррупции страна вышла на 1 место в мире. Народ нищает. А реформы имеют такой же эффект, как тот 3-х метровый забор в Одессе. Сосед руку приподнимет и спокойно перебросит свои фекалии в огород молодой маме.
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От фекалий на своей территории она, наверное, таким забором защитится, но ведь все равно воняет.
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РФ может вывести свои войска с Донбасса..., но не ясно в каком направлении.
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Донбасс направление на Киев Львов
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На подавление внутренних протестов. РФ - это большая пороховая бочка: если в одном месте начнется, везде подхватят.
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хахлы вы после Чернобыля рождаетесь с разрушенным мозгом ..дэбилами
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Хочется верить. Впрочем, вполне очевидно, что с Донбасса ввп уйти легче, чем из Крыма. Другое дело, что уход с Донбасса станет началом падения. Толпа, поддерживающая ввп, ждет новых побед, и воспримет сдачу Донбасса как предательство "русского мира".
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В 2018 году Россия уйдет с Донбасса, - замглавы МинВОТ Грымчак

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Это Грымчаку Путин позвонил?
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Замглавы МинВОТ Грымчак:"В 2018 году Россия уйдет с Донбасса. А может не уйдёт.
Или одно из двух".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году Россия уйдет с Донбасса, - замглавы МинВОТ Грымчак
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