 В 2018 году Россия уйдет с Донбасса, - замглавы МинВОТ Грымчак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире "5 канала".
"По расчетам, и не только моим (есть люди, которые тоже так считают), в 2018 году Россия уйдет. Причем в расчетах что-то похожее на санкции, которые были подписаны и вступили в силу, тоже учитывалось", - сказал он.
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При этом чиновник считает, что срок пребывания РФ на Донбассе продлился из-за проводившейся в начале года блокады оккупированных территорий.
"Единственное что, есть такие подозрения, что последний такой бой за Украину будет, пожалуй, в ноябре. Это когда Россия попытается активизировать все, что у нее есть, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине ради того, чтобы не выходить (с Донбасса. - ред.)", - сказал Грымчак.
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Законная власть.
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Вот такие как он и вернутся и будут дальше "творить чудеса"!
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Нет,я-не про ахметова,а про законную власть.
Хотя при нынешней "законной" власти удивляться уже ничему не приходится.
Увы.
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Кто-то утверждал,что там исключительно "срочники"???
И пожалуйста,мокшанин,не употребляй украинских оборотов,не понимая их значения.
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Вот только не могу понять кого они выменивают у Украины тогда!?
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Находясь в Европе,ты можешь увидеть Австралию?
Может её просто нет?..
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Ну если не уйдет я тут причем??? Я же только сказал...
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Вже хтось закінчував АТО за дні, а не місяці.
Шоколадна школа випускає "не правильних", бракованих провидців
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Источник: https://censor.net.ua/n451141
А может и не вывести.
Уже было:"закончу "АТО" за две недели".
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Президент Порошенко уже робить все необхідне для свого
переобрання на другий термін. Тут він використовує допомогу Путіна, аби надати
право голосу кільком мільйонам виборців окупованих Луганщини та Донеччини і
вивести у другий тур президентських перегонів кандидата від Опоблоку. Це одна з
технологічних моделей, яка уже використовувалася раніше: Симоненко - Кучма
у 1999 році і Зюганов - Єльцин в Росії у 1996.
http://ukrreal.info/ua/intervyu/107427-poroshenko-za-dopomogoyu-putina-gotuetsya-dlya-pereobrannya-na-drugiy-termin
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т.е. все кто за перевыборы- это агенты крембля.
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При этом чиновник считает, что срок пребывания РФ на Донбассе продлился из-за проводившейся в начале года блокады оккупированных территорий.Источник: https://censor.net.ua/n451141
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- ах ты такой, сякой ,скотина итд...
Он посмотрел на них жалостливыми глазами и говорит, - Злые вы! Уйду я от вас!
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Один вопрос.Ну откуда у Грымчака,такая информация?
Ну вот,кто ему это сказал?
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"уйдёт" - цього замало, хай відбудовує регіон та суча росія.
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.......В таких временных рамках доля вероятности будет около 84,5% )
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Это Грымчаку Путин позвонил?
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Или одно из двух".
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