 У работавшего на ПР Манафорта ФБР искало иностранные банковские записи, - The New York Times

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The New York Times.
Обыски провели в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера относительно работы Манафорта на украинские власти и его роли во встрече сотрудников предвыборного штаба Трампа с представителями российского правительства в 2016 году.
Спикер Манафорта Джейсон Малони подтвердил обыски ФБР. "Мистер Манафорт систематически сотрудничал с правоохранительными органами и другими государственными учреждениями и делал то же самое в этом случае", - уточнил он.
Напомним, ранее агенты ФБР провели обыск в доме экс-главы кампании Трампа Пола Манафорта в Александрии. Его осуществили на следующий день после того, как Манафорт дал показания в Комитете по разведке Сената США.
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