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 Политика Украины, За рубежом
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 У работавшего на ПР Манафорта ФБР искало иностранные банковские записи, - The New York Times

манафорт

Агенты ФБР США искали в доме экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта налоговые документы и иностранные банковские записи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The New York Times.

Обыски провели в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера относительно работы Манафорта на украинские власти и его роли во встрече сотрудников предвыборного штаба Трампа с представителями российского правительства в 2016 году.

Спикер Манафорта Джейсон Малони подтвердил обыски ФБР. "Мистер Манафорт систематически сотрудничал с правоохранительными органами и другими государственными учреждениями и делал то же самое в этом случае", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские следователи хотят склонить Манафорта к сотрудничеству в расследовании связей Трампа с Россией, - Reuters

Напомним, ранее агенты ФБР провели обыск в доме экс-главы кампании Трампа Пола Манафорта в Александрии. Его осуществили на следующий день после того, как Манафорт дал показания в Комитете по разведке Сената США.
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США Роберта Мюллера относительно работы Манафорта на украинские власти и его роли - вот это поворот, Украина не только ,Канадой управляет, но и США
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Американцы, запретите ФБР общаться с нашими в НАБУ. Похоже заразились.
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у пропутинского и одновременно проукраинского деятеля портфолио с компроматом нашли
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У Манафорта.....рожа типичного отпетого рыга из Верховной Рады предыдущего созыва . )
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Пора уже и за Офшоренко Панама Шоколадовича взяться треба
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у Манафорта уже был (бы) золотой унитаз тоже, искать нужно (было) там.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ работавшего на ПР Манафорта ФБР искало иностранные банковские записи, - The New York Times
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