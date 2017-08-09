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 38% ДТП в 1 полугодии 2017 года произошли в результате нарушения правил маневрирования, - Белошицкий

дтп

Заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий назвал основные причины аварийности на дорогах в первой половине 2017 года.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадського радио".

"Если мы конкретизируем причины аварийности за первое полугодие 2017 года, то можем сказать, что львиная доля приходится на нарушения правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции. На долю нарушений правил маневрирования приходится 38%, на несоблюдение безопасной дистанции - 22,5%. Сразу за ними идет превышение безопасной скорости движения - 18%", - рассказал полицейский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белошицкий: 1 377 людей погибли и 15 тыс. были травмированы в ДТП с начала года
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А может просто водители объезжают ямы-котлованы?... Какие они умные, эти мусора и министры...
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Какие правила маневрирования на этих дорогах!!!! Это направления.В прошлом году раздерибанили сотни миллионов на дорогу от Припортового завода( Южный) до Одессы. Местные радовались, что наконец то сделала новую дорогу. В этом году еду, а дорога уже сползает и вся волнами пошла. Блин. А ведь пора растреливать за такое воровство.
Как можно маневрировать когда нет разметки? Краска слазит через неделю.
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так вночі назад перетворюється. У всьому Земля винна - дуже швидко крутиться.
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Коротше, це чергове досягнення, недарма пост завершає добу. Підсумок: на педалю нажимати вміють, а крутити кермом - ні. Так само як про українську владу. Як не поїде - до все в дерево. Вже всі дерева поламані, а керувати так і не навчилось.
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Пока не будет, хотя бы две полосы в одну сторону и отбойник между встречками, украинцы будут гибнуть. Это катастрофа в масштабе нескольких АТО каждый год....
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Ну вот как раз недавно на идеально ровной двухполосной (в одну сторону) дороге с отбойником мне в бочину прямо перед носом перестроился придурок на Камазе с прицепом. Причем я с самого начала начал ему сигналить и оттормозился с 90 км.ч в ноль, а оно на Камазе с прицепом видите ли объезжало фуру на крутом подъеме, счесало правую сторону на моем стоящем авто, снесло зеркало и попыталось свалить. Так что дороги дорогами, но дураков тоже никто не отменял.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия38% ДТП в 1 полугодии 2017 года произошли в результате нарушения правил маневрирования, - Белошицкий
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