 38% ДТП в 1 полугодии 2017 года произошли в результате нарушения правил маневрирования, - Белошицкий

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадського радио".
"Если мы конкретизируем причины аварийности за первое полугодие 2017 года, то можем сказать, что львиная доля приходится на нарушения правил маневрирования и несоблюдение безопасной дистанции. На долю нарушений правил маневрирования приходится 38%, на несоблюдение безопасной дистанции - 22,5%. Сразу за ними идет превышение безопасной скорости движения - 18%", - рассказал полицейский.
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Как можно маневрировать когда нет разметки? Краска слазит через неделю.
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