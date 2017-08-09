 "Репортеры без границ" призывают террористов освободить журналистов Асеева и Немедляева, а Украину - пропагандиста Муравицкого

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Йоханн Бир, глава отделения стран Восточной Европы и Центральной Азии, заявил касательно Муравицкого: "Мы знаем о разрушительном влиянии пропаганды на трагические события в Украине, однако за сам факт работы на какое-то СМИ или выражение взглядов, которые не приветствуются, нельзя преследовать в уголовном порядке". По его словам, содержание Муравицкого под стражей, с точки зрения международного права, не является ни необходимой, ни пропорциональной мерой.
Кроме того, правозащитники призвали террористов "ЛНР" немедленно освободить и блогера Эдуарда Неделяева, помещенного в тюрьму на 14 лет. Его обвинили в клевете, возбуждении ненависти к России и "нанесении ущерба национальной безопасности путем передачи информации иностранным агентам".
Также "Репортеры без границ" требуют от боевиков освободить журналиста Станислава Асеева, задержанного в оккупированном Донецке.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Репортеры без границ" о запрете российских соцсетей: Это наступление на свободу слова и информации
Напомним, Василий Муравицкий, работавший на российские СМИ, был задержан 3 августа в Житомире украинскими властями. Его обвиняют в государственной измене, ставящей под угрозу территориальную целостность Украины, разжигании ненависти и поддержке террористических организаций. Следствие располагает данными о том, что он был связан с российской государственной медиа-корпорацией RT. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
Журналист Станислав Асеев исчез в оккупированном Донецке в начале лета. Позже "МГБ ДНР" подтвердило, что он задержан за "шпионаж".
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Як інформує видання "Букви", з 4 серпня Роман Насірова повернувся на роботу.
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у них там любой спензель имеет право оспаривать Холокост и декламировать Майн Кампф на площадях ?
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Вы предлагаете нарушить законодательство?
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Чому якісь фікоподібні істоти мають у чомусь нас (Україну) підозрювать?
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