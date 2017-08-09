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 Политика Украины
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 "Репортеры без границ" призывают террористов освободить журналистов Асеева и Немедляева, а Украину - пропагандиста Муравицкого

без границ репортеры

Международная организация "Репортеры без границ" призвала немедленно освободить журналистов Станислава Асеева и Эдуарда Неделяева, захваченных террористами на оккупированном Донбассе, а также Евгения Муравицкого, задержанного СБУ на подконтрольной территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Йоханн Бир, глава отделения стран Восточной Европы и Центральной Азии, заявил касательно Муравицкого: "Мы знаем о разрушительном влиянии пропаганды на трагические события в Украине, однако за сам факт работы на какое-то СМИ или выражение взглядов, которые не приветствуются, нельзя преследовать в уголовном порядке". По его словам, содержание Муравицкого под стражей, с точки зрения международного права, не является ни необходимой, ни пропорциональной мерой.

Кроме того, правозащитники призвали террористов "ЛНР" немедленно освободить и блогера Эдуарда Неделяева, помещенного в тюрьму на 14 лет. Его обвинили в клевете, возбуждении ненависти к России и "нанесении ущерба национальной безопасности путем передачи информации иностранным агентам".

Также "Репортеры без границ" требуют от боевиков освободить журналиста Станислава Асеева, задержанного в оккупированном Донецке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Репортеры без границ" о запрете российских соцсетей: Это наступление на свободу слова и информации

Напомним, Василий Муравицкий, работавший на российские СМИ, был задержан 3 августа в Житомире украинскими властями. Его обвиняют в государственной измене, ставящей под угрозу территориальную целостность Украины, разжигании ненависти и поддержке террористических организаций. Следствие располагает данными о том, что он был связан с российской государственной медиа-корпорацией RT. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Журналист Станислав Асеев исчез в оккупированном Донецке в начале лета. Позже "МГБ ДНР" подтвердило, что он задержан за "шпионаж".
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Відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби повернувся до виконання своїх обов'язків на цій посаді.
Як інформує видання "Букви", з 4 серпня Роман Насірова повернувся на роботу.
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Щойно СБУшники пропагандона посадили так зразу репортери без кордонів «актівізірувались», а як раніше як українських журналістів окри захоплювали то ви де були?
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Репортёры, которые без, границ, как вас все понимают! Прямо душой, ага. Только вот законодательство требует наказать лиц, информационно и любым другим путём поддерживающих террористов, убивающих граждан.
Вы предлагаете нарушить законодательство?
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Пусть призывают своих преступников освободить от ответственности, репортеры без яиц.
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Сьогодні любителю журналістів кучмі 79. Нічого не хочете побажати ? "Репортеры без границ" призывают террористов освободить журналистов Асеева и Немедляева, а Украину - пропагандиста Муравицкого - Цензор.НЕТ 6078"Репортеры без границ" призывают террористов освободить журналистов Асеева и Немедляева, а Украину - пропагандиста Муравицкого - Цензор.НЕТ 750
"Репортеры без границ" призывают террористов освободить журналистов Асеева и Немедляева, а Украину - пропагандиста Муравицкого - Цензор.НЕТ 756
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"Напомним, Василий Муравицкий, работавший на российские СМИ, был задержан 3 августа в Житомире украинскими властями. Его обвиняют в государственной измене, ставящей под угрозу территориальную целостность Украины, разжигании ненависти и поддержке террористических организаций. Следствие располагает данными о том, что он был связан с российской государственной медиа-корпорацией RT. Ему грозит 15 лет тюрьмы", - обвинение выдвинуто, далее суд и приговор. А просто отпустить после всего - детский сад. Удивлен простотой (хуже воровства) репортеров без границ.
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Мало, по нему со злости россии могут нанести ядерный удар.
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Чому й досі сбу не спромоглись на звинувачення?
Чому якісь фікоподібні істоти мають у чомусь нас (Україну) підозрювать?
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парламентская группа "депутаты без трусов" поддерживает )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Репортеры без границ" призывают террористов освободить журналистов Асеева и Немедляева, а Украину - пропагандиста Муравицкого
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