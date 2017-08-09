 Глава Пентагона Мэттис пригрозил КНДР концом режима и уничтожением народа

Об этом заявил министр обороны США Джим Мэттис, передает пресс-служба Пентагона, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.ТВ.
Он отметил, что Северная Корея должна отказаться от изоляции, прекратить стремиться иметь ядерное оружие, иначе ее действия будут означать конец режима и уничтожение народа.
Мэттис также призвал Северную Корею "учитывать единогласное решение Совбеза ООН и заявления правительств во всем мире".
"Действия режима КНДР и дальше будут сильно проигрывать нашим возможностям и они проиграют любую гонку вооружений или конфликт, который инициируют", - заявил он.
Мэттис подчеркнул, что США готовы в любой момент применить силы ядерного сдерживания КНДР.
1298 20
Мэттис пригласил Полторака в Пентагон(8)
Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом. ФОТОрепортаж(57)
Мэттис обвинил Путина в преступлении за пределами российских границ(90)
Глава Пентагона Мэттис подарил Порошенко фото с надписью "От патриота - патриоту", - Цеголко. ФОТО(232)
Трамп спустил на Россию "бешеного пса"(0)
Россия нацелена на подрыв международных альянсов, - глава Пентагона Мэттис(24)
Не вижу никаких свидетельств того, что Путин хотел бы хороших отношений с США, - глава Пентагона Мэттис(69)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Только вот размяк мировой империализм...
Ответить
Ответить
ЖЕСТКО, НО ПРАВДИВО
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить