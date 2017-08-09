EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  1298  20
Все про:КНДР (242) Пентагон (437) угрозы (572) Мэттис Джеймс (22)

 Глава Пентагона Мэттис пригрозил КНДР концом режима и уничтожением народа

мэттис

Северная Корея значительно уступает возможностями США и поэтому проиграет любую гонку вооружений или конфликт

Об этом заявил министр обороны США Джим Мэттис, передает пресс-служба Пентагона, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.ТВ.

Он отметил, что Северная Корея должна отказаться от изоляции, прекратить стремиться иметь ядерное оружие, иначе ее действия будут означать конец режима и уничтожение народа.

Мэттис также призвал Северную Корею "учитывать единогласное решение Совбеза ООН и заявления правительств во всем мире".

"Действия режима КНДР и дальше будут сильно проигрывать нашим возможностям и они проиграют любую гонку вооружений или конфликт, который инициируют", - заявил он.

Мэттис подчеркнул, что США готовы в любой момент применить силы ядерного сдерживания КНДР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Использованные в ракетах КНДР компоненты "поступили из России", - немецкий инженер
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Господин Мэттис, и кацапов по ходу зацепите своими аппетитами. Уж больно подлый народишко поднадоел за последние 300 с лишним лет. Добавьте радости всему прогрессивному человечеству
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так уже сегодня кинули инфу,шо компоненты на ракеты ЫНУ поставляет параша,хотя это и не секрет и не новость ни для кого,но в череде событий как раз кстати
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та харэ того пупса с зомбаками словесно пугать. Он словесно, как и россосийские гопники, не понимает. Уебите его со всей пролетарской щедростью сапогом - тогда оно поймёт, что жрущим траву не стоит вякать в сторону тех, кто имеет 23% в мировом ВВП.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какашки с педерашки ещё больше начнут корейского придурка поджучивать... им бы такотелось, чтобы Америка отвлеклась на сев Корею... они бы тем временем ещё каких то соседей поубивали... по братски.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
США на КНДР особо отвлекаться нечего - один удар и Южной Корее нужно думать, что делать с безлюдными пустошами по соседству.
Только вот размяк мировой империализм...
 показать весь комментарий
Ответить
 
......конец режима и уничтожение народа.

ЖЕСТКО, НО ПРАВДИВО
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та судя по всему, при конце режима половина зомбаков самовыпилится своими же силами не пережив такую утрату. Потому амеры и грех на душу, как бы, не возьмут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мэттис подчеркнул, что США готовы в любой момент применить силы ядерного сдерживания КНДР",а что штаты руководят силами яд.сдерживания КНДР,да редактор?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лоханулся немного новостник- сейчас поправит
 показать весь комментарий
Ответить
 
И вот смотрит Хуйло на этот цирк и понимает, что, если узкоглазого колобка Ына не могут без разговоров решительно одним хлопком прибить, то ему пока бояться нечего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну, это как-бы сильно. по памяти - в гнобимом народе только воспрянет дух, "с нами считаются и нас боятся", "пусть нам не хватает риса, мы его заберём у жирных южан". а если чувак - дебил - то и стартанёт, а если не он - то совет министров или что там в Северной. эскалация продолжается. Томагавками можно забросать, но ценой потери Южной Кореи. биржу смотрите, м.б. брокеры больше знают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы заметили, что сцарь всея паРашки Хуйло Педафилыч Путин не ночует в одном месте дважды, постоянно передвигается по болотам сРасеи с самыми преданными Шойгами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мэттис!! не глупи!! не будет рашки с бабками и компонентами-не будет и страшного пупса Ына!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Пентагона Мэттис пригрозил КНДР концом режима и уничтожением народа
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти