 Задержанным по делу о хищении средств проекта "Стена" сообщено о подозрении, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Должностных лиц Государственной пограничной службы подозревают в совершении преступлений, которые нанесли значительный ущерб интересам государства.
А именно:
- начальника управления капитального строительства ГПСУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины;
- старшего офицера Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;
- бывшего начальника Первого отдельного отдела капитального строительства - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 УК Украины.
Также среди подозреваемых - руководители фирм, которые должны были строить так называемую "Стену":
- директору ООО "АЗУ" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины;
- директор ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" подозревается в совершении преступления по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;
- директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.
Лицу, которое выполняло роль посредника, инкриминируют совершение преступления по ч.5 27 ч.5 ст. 191 УК Украины.
Сейчас все задержанные лица находятся в изоляторе временного содержания ГУ Национальной полиции в городе Киеве. Детективы готовят ходатайство в Соломенский районный суд Киева об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, общая сумма которой должна быть сопоставимой с суммой ущерба нанесенного интересам государства.
Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.
2937 26
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
ГПУ завершила расследование в отношении мэра Бучи Федорука и секретаря горсовета Олексюка(9)
За полгода 121 коррупционер приговорен к лишению свободы(86)
НАПК проводит полную проверку е-деклараций 220 чиновников. ИНФОГРАФИКА(15)
Открыто Харьковской теруправление НАБУ, которое будет бороться с коррупцией в 4 областях и зоне АТО(13)
Российский градус бредятины(0)
НАПК будет сотрудничать с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии(10)
Холодницкий о коррупции во власти: Начали ловить - говорят, а где большие "рыбы". Поймали - требуют "акул", их словим - скажут "китов" нет(82)
Ответить
А потом наверняка дела будут открываться. Но кролик благополучно сделает ноги, прихватив капусту.
Ответить
Ответить
завтра внесли миллион залога,
послезавтра у себя дома на диване пьют кофэ и ржут с ентаго набу.
Начальтника главного нужно садить, кто организовал енту стену-яценюка.
Он и получал 99% всего украденного.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А не... у нас самый гуманный...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Стесняюсь спросить:сеня под каким номером проходит?
Или не проходит?..
Ответить
Ответить
Им нужно сообщить о награждении, выдать денежное довольствие и месячный проездной на все виды общественного транспорта.
Ответить
https://iamir.info/49664-zavod-poroshenko-okazalsja-v-centre-mnogomillionnyh-mahinacij-vokrug-proekta-stena
СВОЛОЧЬЁ и ВОРЬЁ!!!
КАЗНИТЬ !!!
КАЗНИТЬ с полной и абсолютной конфискацией аж до седьмого колена
Всем остальным публично отсечь обе руки
Ответить
Ответить