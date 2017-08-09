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 7 лицам, причастным к хищению средств проекта "Стена", сообщено о подозрении, - НАБУ

набу

9 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 7 лицам, задержанным накануне в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств госбюджета, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым (так называемый проект "Стена").

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Должностных лиц Государственной пограничной службы подозревают в совершении преступлений, которые нанесли значительный ущерб интересам государства.

А именно:
- начальника управления капитального строительства ГПСУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины;
- старшего офицера Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;
- бывшего начальника Первого отдельного отдела капитального строительства - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слободян о деле по расхищению средств проекта "Стена": Факт хищения еще не доказан. Речь пока идет о подозрении

Также среди подозреваемых - руководители фирм, которые должны были строить так называемую "Стену":
- директору ООО "АЗУ" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины;
- директор ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" подозревается в совершении преступления по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;
- директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

Лицу, которое выполняло роль посредника, инкриминируют совершение преступления по ч.5 27 ч.5 ст. 191 УК Украины.

Читайте: Названы имена 7 задержанных по делу о расхищении средств проекта "Стена"

Сейчас все задержанные лица находятся в изоляторе временного содержания ГУ Национальной полиции в городе Киеве. Детективы готовят ходатайство в Соломенский районный суд Киева об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, общая сумма которой должна быть сопоставимой с суммой ущерба нанесенного интересам государства.

Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.

Смотрите: Холодницкий не исключил других задержаний по делу о хищении средств из проекта "Стена": "Это первый эпизод. Продолжение следует". ВИДЕО
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Лицам? Хм... Значит Кроль вне подозрений шоое?
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Пока кроличья партия у власти, то он неприкасаем.
А потом наверняка дела будут открываться. Но кролик благополучно сделает ноги, прихватив капусту.
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Сегодня сообщено о подозрении,
завтра внесли миллион залога,
послезавтра у себя дома на диване пьют кофэ и ржут с ентаго набу.

Начальтника главного нужно садить, кто организовал енту стену-яценюка.
Он и получал 99% всего украденного.
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Сеня выражает глубочайшую обеспокоенность по поводу этого.
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Може тут,противостоит российской агрессии
7 лицам, причастным к хищению средств проекта "Стена", сообщено о подозрении, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7841

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Нашли похоже мелких сошек на кого всё и спихнут, основные деньги крали намного выше.
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...Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн. ...тут щось не те ...судячи з видимих результатів "проєкту" там таку суму не с3,14здили а встановили у вигляді металобрухту який подекуди вже догниває...Источник: https://censor.net.ua/n451136
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че не начать со старых проектов, зачем "Стена" ? а, ЦН, Яценюк, НАБУ бесконтактное. пыль, грёбаная пыль в глаза.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия7 лицам, причастным к хищению средств проекта "Стена", сообщено о подозрении, - НАБУ
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