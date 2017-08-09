 "Названия "Малороссия" не будет", - главарь террористов "ДНР" Захарченко. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на своем сайте, комментируя "переучреждение Украины".
"Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку вызывает у многих отторжение", - сказал террорист.
"Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны", - добавил он.
Напомним, 18 июля Захарченко предложил "вместо Украины" создать "переходное государство" "Малороссия". По его словам, "создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе". В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал личной инициативой заявление Захарченко о "Малороссии". Он добавил, что РФ остается приверженной Минским договоренностям.
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а що буде?Захєрососія,обдрососія членоросія,кацапососія, ?
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Да нас уже 180 дней, как нет. С его же слов. Но насчет убийственной политики понравилось.
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Захераст, поделился бы - это ж явно лучшая юмористическая подборка 2017-го года.
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Этот куроеб еще не адеквате после бражки
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Для вас самый раз х#йесоссия,так как это очевидно
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Может пуля в черепушку для тебя наилучший выход,хоть помолиться успеешь.
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