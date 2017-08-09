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 Политика Украины
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 "Названия "Малороссия" не будет", - главарь террористов "ДНР" Захарченко. СКРИНШОТ

захарченко

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко отказался от названия "Малороссия" для нового "государства" на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на своем сайте, комментируя "переучреждение Украины".

"Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку вызывает у многих отторжение", - сказал террорист.

"Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заявление о "Малороссии" - это очередной сигнал, что Москва не собирается исполнять никакие договоренности и готова пойти на обострение", - Тымчук

Напомним, 18 июля Захарченко предложил "вместо Украины" создать "переходное государство" "Малороссия". По его словам, "создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе". В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал личной инициативой заявление Захарченко о "Малороссии". Он добавил, что РФ остается приверженной Минским договоренностям.

Названия Малороссия не будет, - главарь террористов ДНР Захарченко 01

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Трупик "федерализации" опять вытащили. Заканчиваются варианты у хуйла.
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"Названия "Малороссия" не будет", - главарь террористов "ДНР" Захарченко.

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а що буде?Захєрососія,обдрососія членоросія,кацапососія, ?
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Ты геев-то не обижай, он педерас. А это не совсем то
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Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны", - добавил он.

Да нас уже 180 дней, как нет. С его же слов. Но насчет убийственной политики понравилось.
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нет штампа о свадьбе с саидом из осетиии
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Опять закинулся? Захерастия уже есть. Чего ты там мечешься, хернерал-губернатор?
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Держась за левое яйцо, он сделал умное лицо.
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Да шож бля нет В Украине спец.служб -застрелите его уже нахуй
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Своими высказываниями он будоражит и злит людей он должен быть давно в гробу
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"Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев..."


Захераст, поделился бы - это ж явно лучшая юмористическая подборка 2017-го года.
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Ах-ха-ха!!! Наскакали скакуны, что уже бензина нет?!
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ЭТО И ЕСТЬ ТЕ САМЫЕ НЕБЕСНЫЕ ГУРИИ ДАМБАБВЕ ?
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всем, до жопы, шо, пока, еще жывой труп мелет
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"Названия "Малороссия" не будет",
Этот куроеб еще не адеквате после бражки
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Чим більше читаю «мудрих мислєй вєлікого кормчєго» лугандона, тим більше «крєпчаєт вєра в свєтлає будущає» даунбаскмга народа)
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Семь пятниц на неделе! За 3 года так и не определились как ота хуйня называется. Так за шо воевали?
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А умеют там таки чертей подбирать, на должности! Вот этот- клоун, в том цирке. Есть Плотва. Тот, раки не клоун, судя по всему. Он у себя быстро хероев отправил, по назначению. В Штаб к генералам всяким. Ну там- Рохлиным, Лебедям, Трошевым... Этот спохватился было: Мотора и Гиву туда же определил. А потом понял- это не его! Ему бы позвиздеть. Вот тут он- на коне. Кст, у Плотвы цацек в три раза меньше, чем у этого дебила. Хотя грудь- ширше. И жирнее.
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Плотва вообще рушит всю идею рюсского мира в Лоханске... Местные идиоты вместе с заезжими казачками в 2014 кричали, митинговали и устроили шабаш за Рассею для того, чтобы их возглавил еврей-западенец из Черновцов)))
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То будет то не будет. Дебил дебилом, но кремлевскую басню про федерализацию Украины гнет тупо и настойчиво. Корень - в тотальном уничтожении расеи, тогда некому будет нести бред про всякие малоросии. /Сам московский улус Джучи к Руси отношения не имеет, а только к мокшам, населявшим окресные болота и вызвавших шок у монгольских летописцев своим бытом, культурой, одеждой и привычками/
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Вот за монгольских летописцев особое тебе человеческое спасибо и низкий поклон.
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"Малороссия" не будет, поскольку вызывает у многих отторжение", - сказал террорист.

Для вас самый раз х#йесоссия,так как это очевидно
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Начинаются приятные нашему хунтовскому слуху завывания. Это хорошо! Даже прелестно! Ты, курощуп, не расстраивайся! У тебя еще столько неиспользованных возможностей назвать свой мухосранск есть! Вот тебе несколько вариантов навскидку: Дебилороссия, Даунроссия, Пидороссия, Захероссия (в твою честь, кстати), Обломассия. И, наконец, хит сезона: КУРОЩУПИЯ!!! А пока и Лугандон сгодится.
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Донбасских бабуинов и гамадрилов тоже не будет,
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А КОГО ДЕТЯМ ПО ВЫХОДНЫМ В ЗООПАРКЕ ПОКАЗЫВАТЬ?
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Лучше не в зоопарке, а в кунсткамере... заспиртованных. Тем более, что самого захераста особо заспиртовывать и не придётся. Он и так нормально заспиртован уже.
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"Киеву надо задуматься.." ...., это ты задумайся напалеон Мордопад, задумайся , что натворил, задумайся, предводитель предателей, какое у тебя будущее, на что ты , сцу-ёнок надеешься?!
Может пуля в черепушку для тебя наилучший выход,хоть помолиться успеешь.
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Вот же ж ганд...( не Ганди, если что ). Холопы только-только с горем-пополам переучились с новоросского на малоросский изык, а тут такая подстава.
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Любой сантехник или завгар может управлять Донбасом (с)
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лютый трэш .... и как такие воины не взяли Марьинку .... видимо попаданцев не было
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ну... не душили, уже таких в детстве в колыбельке ....ну и вот
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а у моего друга минометный расчет, считайте секунды, обезьяны
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ТРЕПЛО ..... а вообще женского рода - ТРЫНДЕЛКА
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вот не понимаю - умерла то ясно, но при родах или зачатие, вот это не ясно, кстати, а папочкои наверно был бы захар (конечно только юридически)
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сашка захар та не парься украинцы ваше образование уже обозначили как лугандон нужно признать и смириться
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кстати какое оно убогое и омерзительное как сам лугандон
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Видать "выписали" со словами - ЖО.Е СЛОВА НЕ ДАВАЛИ!!
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Чушок в очередной раз решил о себе напомнить мировому сообществу бо шото в последнее время перестали президенты о нем говорить и пытаться понять что он родил из себя
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До сих пор поражает как имперцы рашки не перестреляют коммуняк и наоборот, красный путинисты вроде Кургиняна и Зюганова Проханова, имперцы вроде Гиркина, Дугина и Жирика, нацболы вроде Лимонова как 100 лет назад коммуняки расстреляли царя и семью. в рашке столько противоречий ещё больше их в лугандонии. Флаги ссср соседствуют с власовским триколором. То бюст царя "замироточит" у Поклонской, то доску Маннергейму захотят прибить то памятник сталину поставить, короче дурдом с центром в мавзолее)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Названия "Малороссия" не будет", - главарь террористов "ДНР" Захарченко. СКРИНШОТ
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