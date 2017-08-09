 Кабмин облегчил доступ к образованию детям с особыми потребностями

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Согласно принятому постановлению, руководитель общеобразовательного учебного заведения может организовать класс с инклюзивным обучением на основании заявления родителей или законных представителей ребенка с особыми потребностями, заключения психолого-медико-педагогической консультации и при поддержке соответствующего органа управления образованием.
Предполагается, что каждому ребенку с особыми потребностями в школе будут разрабатывать индивидуальный план развития.
Расписание уроков для таких детей будут составлять с учетом индивидуальных особенностей их учебно-познавательной деятельности, динамики умственной работоспособности и тому подобное.
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