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Все про:инвалиды (315) Кабмин (10457) образование (1570)

 Кабмин облегчил доступ к образованию детям с особыми потребностями

образование

Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в организацию инклюзивного обучения. Отныне создать инклюзивный класс станет легче, а дети с особыми потребностями будут иметь лучший доступ к образованию,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Согласно принятому постановлению, руководитель общеобразовательного учебного заведения может организовать класс с инклюзивным обучением на основании заявления родителей или законных представителей ребенка с особыми потребностями, заключения психолого-медико-педагогической консультации и при поддержке соответствующего органа управления образованием.

Предполагается, что каждому ребенку с особыми потребностями в школе будут разрабатывать индивидуальный план развития.

Расписание уроков для таких детей будут составлять с учетом индивидуальных особенностей их учебно-познавательной деятельности, динамики умственной работоспособности и тому подобное.

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Доступ к образованию должен быть у всех одинаковый. Решать должны только умственные способности человека. А не твои физические данные (если это не спортивный или военный факультет), место работы и заслуги твоих родителей и т.п. Для облегчения доступа талантливых людей из бедных семей или детей каких-либо льготных категорий (дети военных, инвалиды и т.п.), должны быть предусмотрены бюджетные места (но только при наличии соответствующих знаний). ИМХО. Но это конечно, если нам нужно поколение специалистов, а не людей с корочками.
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