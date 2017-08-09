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 Киллеру, покушавшемуся на Осмаева и Окуеву, продлили меру пресечения, - прокуратура Киева

осмаев окуева

Злоумышленнику, который 1 июня стрелял в бывших добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, продлили меру пресечения до 3 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила представитель пресс-службы прокуратуры Киева Ольга Постолюк.

"Досудебное следствие продолжается", - сказала она.

Личность арестованного в прокуратуре раскрыть отказались. "У него разные фамилии, как он представляется", - сказала Постолюк.

При этом она подтвердила, что паспорт Украины у злоумышленника есть. "Проверяется наличие у него других паспортов, а также его гражданство", - добавила чиновник.

На данный момент подозреваемый находится в СИЗО, куда его перевели из больницы, в которой мужчина проходил лечение после ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окуева: Киллер постоянно задавал провокационные вопросы, пытаясь нас вывести на жесткую критику Украины: хотел записать компрометирующее видео

Как сообщалось ранее, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
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Судя по заметке, киллер пожелал остаться неизвестным.
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А родители так и назвали..паспортист отказался записать
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Патамушта ислам это мирная религия и женщина в исламском мире настолько свободно себя чувствует, шо будет менять свое имя, данное при рождении много раз, пока самовлюбленному мудаку-мужу не понравится.
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понятно. А про игил- это пугалки украинские или путинизм? почему мусульмане воюют, никак навоеваться не могут, в отличии от Украины, которая соглашения подписала и сидит сиднем?
Не задумывались?
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Все это паклеп и наговор. Ибо ислам мирная религия, а пророк в священном писании толерантен и благосклонен ко всему человечеству, никаких призывов к захватническим войнам, никаких захватнических войн, да и вообще щеку начал подставлять кому не попадя задолха до исуса.
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вы стебетесь надо мной.. только почему-то не русские в Украине взрывают cами себя с ненавидящим взглядом, и не украинцы в Москве, даже после таких проблем..
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Ну, если быть честным то до последнего сообщения я подтрунивал не над вами. А дальше идет некорректное сравнение, вы сравниваете мусульман с украинцами, но мусульманин это не нация. Если уж на это пошло, то среди христиан так же было немало террористов. Два сорта одного говна.
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А вы шо, с кацапского краю, чи шо? Сильно пригорает от нашей речевки, достопочтенная Джамиля Джарабайды, га?
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Що за новина така? А могли і не продовжити та відпустити? Може ще вибачитися?
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Вот недогосударство - чуть не убили патриота, о они все продляют и продляют и
никаких обвинений нет.

Понятно почему, адвокаты собирают бабло для прокуроров и судий.

Видно мало собрали, тянут волынку.

Как и в Днепре- убили двух атовцев, одного бандита вывезли,
второго чуть не вывезли.
А они все тянут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиллеру, покушавшемуся на Осмаева и Окуеву, продлили меру пресечения, - прокуратура Киева
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