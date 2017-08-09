 Киллеру, покушавшемуся на Осмаева и Окуеву, продлили меру пресечения, - прокуратура Киева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила представитель пресс-службы прокуратуры Киева Ольга Постолюк.
"Досудебное следствие продолжается", - сказала она.
Личность арестованного в прокуратуре раскрыть отказались. "У него разные фамилии, как он представляется", - сказала Постолюк.
При этом она подтвердила, что паспорт Украины у злоумышленника есть. "Проверяется наличие у него других паспортов, а также его гражданство", - добавила чиновник.
На данный момент подозреваемый находится в СИЗО, куда его перевели из больницы, в которой мужчина проходил лечение после ранения.
Как сообщалось ранее, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
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Не задумывались?
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никаких обвинений нет.
Понятно почему, адвокаты собирают бабло для прокуроров и судий.
Видно мало собрали, тянут волынку.
Как и в Днепре- убили двух атовцев, одного бандита вывезли,
второго чуть не вывезли.
А они все тянут.
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