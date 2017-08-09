 Будущий юрист минимум четыре года должен отучиться стационарно, - Петренко предлагает реформировать юридическое образование

Об этом чиновник заявил в эфире Эспрессо.TV, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, надо "запрещать заочную форму обучения при получении базового юридического образования".
"Если ты юрист, то минимум четыре года должен отучиться стационарно. Чтобы потом ты не калечил свою судьбу и не калечил судьбу людей, с которыми ты сталкиваешься, будучи адвокатом, судьей, прокурором, госслужащим", - подчеркнул он.
Министр убежден, что требования к будущим юристам являются не менее высокими, чем к будущим медикам, поэтому система высшего юридического образования в Украине, так же как и образования медицинского, должна быть стационарной.
Предлагаемые нововведения, считает Петренко, помогут избежать нынешнего искажения юридического образования.
"Юридическое образование за последние десятилетия просто исказили, из-за его коммерциализации. Когда выпускали юристов, извините, кулинарные техникумы, - пояснил глава Минюста. - Вот такой горе-специалист, который получает вот такой горе-диплом, потом через какие-то связи устроится, например, в правоохранительный орган, не зная базовых азов юридической науки, юриспруденции, прав человека, и начнет калечить судьбы других людей".
Запрет заочной формы обучения для студентов-юристов, сообщил Петренко, возглавляемое им ведомство осенью будет "фиксировать в виде Концепции реформы юридического образования". Кроме того, выпускные экзамены для бакалавров-юристов будут в виде ВНО.
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Они там заодно все.
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Он , навіть Генпрокурором , можна взагалі без юридичної освіти стати ...
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Схоже - тотальна неосвіченість і невігластво - головна ознака для набуття керівних державних посад в Україні ...
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Министр иностранных дел - физтех в Мацкве
Министр соцполитики - замполит из Санкт-Ленинсбурга
Генпрокурор - ну то понятно.
И это навскидку. И мы еще смеялись с геолога Кизила Азирова
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вічний Міністр внутрішніх справ - барига з Харкова
міністр Оборони - "закінчив Орджоникідзівське ВВЧКомандне училище МВС СРСР iм. С.М. Кiров
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а Янукович? сомнительный заочный факультет в Донецке в 38 лет без отрыва от Автобазы.
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Страна контрастов.
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Все відносно .
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ЮРИСТ-РЕКТОР-Кивалов - ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ БЕЗЗАКОННОСТИ!
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30/06 Региональные СМИ "Наши вузы штампуют юристов" Завтра наступает июль. Время выбора вуза для выпускников. Как не ошибиться? В студии программы "Вести. События недели" Сергей Михайлович Шахрай. Александр Задорожный, автор и ведущий программы "Вести. События недели": "Одним из главных тормозов развития России называют недостаток квалифицированных кадров. С точки зрения юридической сферы деятельности как Вы оцениваете подготовку кадров в целом по России, и по Новосибирску в том числе?" Сергей Шахрай заслуженный юрист России: "Вы знаете, этот вопрос очень важный и непростой. В Советском Союзе юристов готовили 52 вуза. Сейчас юристов штампуют 1067 вызов: в каждом сельскохозяйственном вузе есть юридический факультет. Это, конечно, никуда не годится. И Ассоциация юристов России, в создании которой участвовал Союз налогоплательщиков и Ваш покорный слуга, мы эту ситуацию хотим изменить. Мы подписали соглашение с Министерством образования и начинаем общественную аттестацию вузов. Что это значит: плохое качество образования, плохие преподаватели. И мы говорим об этом в Интернете, в прессе: этот вуз плохой, папа, мама, не отправляйте туда своих детей - и поддерживаем сильные вузы. Вторая сторона этой проблемы для нас как для Союза налогоплательщиков в том, что не нужны юристы вообще. Нам нужны специализированные, подготовленные кадры. Мы открыли в прошлом году в МГУ имени Ломоносова новый факультет - я декан этого факультета, - который называется "Высшая школа государственного аудита". В прошлом году был первый набор, в этом - второй. Мы будем готовить 50 юристов по специальности "Государственный аудитор" - это человек, специально подготовленный для контроля над расходом наших налогов, - и 25 экономистов по специальности "Государственный аудитор", - чтобы не на рабочем места, а в МГУ готовить специализированных юристов и специализированных экономистов. За этим будущее, я уверен".
Телеканал России.Новосибирск
это же происходило в Украине. норм кадры учились еще в совке.по возрастному цензу, никто не даст 25-30 летнему руль минюста. все имхо.
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а как же наш пуштун - юрист-заочник ?
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