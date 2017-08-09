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 Политика Украины, Общество
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Все про:вуз (628) Минюст (1207) образование (1570) юрист (73) Петренко Павел (608)

 Будущий юрист минимум четыре года должен отучиться стационарно, - Петренко предлагает реформировать юридическое образование

петренко

Министр юстиции Павел Петренко выступает за полный запрет заочной формы обучения для будущих юристов.

Об этом чиновник заявил в эфире Эспрессо.TV, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, надо "запрещать заочную форму обучения при получении базового юридического образования".

"Если ты юрист, то минимум четыре года должен отучиться стационарно. Чтобы потом ты не калечил свою судьбу и не калечил судьбу людей, с которыми ты сталкиваешься, будучи адвокатом, судьей, прокурором, госслужащим", - подчеркнул он.

Министр убежден, что требования к будущим юристам являются не менее высокими, чем к будущим медикам, поэтому система высшего юридического образования в Украине, так же как и образования медицинского, должна быть стационарной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госзаказ на магистров составляет 50% от выпуска бакалавров, - Минобразования

Предлагаемые нововведения, считает Петренко, помогут избежать нынешнего искажения юридического образования.

"Юридическое образование за последние десятилетия просто исказили, из-за его коммерциализации. Когда выпускали юристов, извините, кулинарные техникумы, - пояснил глава Минюста. - Вот такой горе-специалист, который получает вот такой горе-диплом, потом через какие-то связи устроится, например, в правоохранительный орган, не зная базовых азов юридической науки, юриспруденции, прав человека, и начнет калечить судьбы других людей".

Запрет заочной формы обучения для студентов-юристов, сообщил Петренко, возглавляемое им ведомство осенью будет "фиксировать в виде Концепции реформы юридического образования". Кроме того, выпускные экзамены для бакалавров-юристов будут в виде ВНО.

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походу да , , но югика голыми руками не возьмешь , скажет два года министром внутр дел - разве не стационар / юр-практика. ?
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4 года должен отучиться стационарно в одесской юракадемии пидрахуя.

Они там заодно все.
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Нафіга ?
Он , навіть Генпрокурором , можна взагалі без юридичної освіти стати ...
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кум таки. порошенко ж обіцяв посадити трьох своїх друзів.от і посадив. одного в крісло хєн.плокулола.другого в крісло нач. мвс. третього в крісло нач. фсбу.
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Менше знаєш - краще спиш ...
Схоже - тотальна неосвіченість і невігластво - головна ознака для набуття керівних державних посад в Україні ...
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Премьер - заочник бывшей бурсы
Министр иностранных дел - физтех в Мацкве
Министр соцполитики - замполит из Санкт-Ленинсбурга
Генпрокурор - ну то понятно.
И это навскидку. И мы еще смеялись с геолога Кизила Азирова
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вічний Міністр внутрішніх справ - барига з Харкова
міністр Оборони - "закінчив Орджоникідзівське ВВЧКомандне училище МВС СРСР iм. С.М. Кiров
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бывшая "министр юстиции" Лукаш закончила после кулинарного ПТУ 2 курса платного новообразовавшегося никому не известного частного вуза, а затем перевелась в другой платный вуз (Институт труда и профсоюзов!) на Окружной на заочный факультет!
а Янукович? сомнительный заочный факультет в Донецке в 38 лет без отрыва от Автобазы.
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То есть имеет место преемственность власти. Рыги-неучи передали власть под шумок барыгам-неучам.
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Зато любая шарашкина контора требует высшего образования. :D
Страна контрастов.
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да , , но в активе луцика , как никак , два года министром всех ментов працював , , наблатыкался , ящитаю ,,,
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Педренку . точно нужно было поучиться хотя-бы год . курсов фигурной стрижки бороды и усов - мало !
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А якщо відпрацювати у рошені 4 дні ? А , якщо попрацювати на Вінницькому базарі, то і 8 класів достатньо.
Все відносно .
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Петренко --запомните это -- будущий юрист не должен платить в юридической академии 15 тысяч долларов за обучение ---- иначе после обучения такой юрист сегодня первое что делает как нормальный человек -- отбивает на работе свои 15 тысяч долларов ........ А потом это уже не ЮРИСТ -- а просто ВОР . Не ясно что ли ??? Юридическая академия Ярослава Мудрого и плата за обучение 15 тысяч долларов -- которые папа студента тоже где то украл .Не когда не думали об этом ?
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и юридическая академия с ректором-НАРУШИТЕЛЕМ законов Украины - КОГО МОЖЕТ ВЫПУСТИТЬ??? Правильно - будущих ВОРОВ, и ПРОТИВОЗАКОННИКОВ, ищущих ОБХОДНЫЕ ПУТИ.... ЗАКОННОСТИ.
ЮРИСТ-РЕКТОР-Кивалов - ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ БЕЗЗАКОННОСТИ!
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лучше петренко посмотри сколько у тебя гос исполнители получают - оклад 1700 это ни в какие ворота не лезет. Откуда взяться нормальному юристу в юстиции?
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кредиты надо срочно брать. С такой зарплатой мотивировки нет искать должника..
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а вы , Елена , раздаете ? , , и мну треба бабло безвозмездно / безвозвратно ,,,
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Кстати платный студент медицинского университета --- что вам отрежет если вы ему не заплатите ???
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читаем запоребрик, 2006, похожее:

30/06 Региональные СМИ "Наши вузы штампуют юристов" Завтра наступает июль. Время выбора вуза для выпускников. Как не ошибиться? В студии программы "Вести. События недели" Сергей Михайлович Шахрай. Александр Задорожный, автор и ведущий программы "Вести. События недели": "Одним из главных тормозов развития России называют недостаток квалифицированных кадров. С точки зрения юридической сферы деятельности как Вы оцениваете подготовку кадров в целом по России, и по Новосибирску в том числе?" Сергей Шахрай заслуженный юрист России: "Вы знаете, этот вопрос очень важный и непростой. В Советском Союзе юристов готовили 52 вуза. Сейчас юристов штампуют 1067 вызов: в каждом сельскохозяйственном вузе есть юридический факультет. Это, конечно, никуда не годится. И Ассоциация юристов России, в создании которой участвовал Союз налогоплательщиков и Ваш покорный слуга, мы эту ситуацию хотим изменить. Мы подписали соглашение с Министерством образования и начинаем общественную аттестацию вузов. Что это значит: плохое качество образования, плохие преподаватели. И мы говорим об этом в Интернете, в прессе: этот вуз плохой, папа, мама, не отправляйте туда своих детей - и поддерживаем сильные вузы. Вторая сторона этой проблемы для нас как для Союза налогоплательщиков в том, что не нужны юристы вообще. Нам нужны специализированные, подготовленные кадры. Мы открыли в прошлом году в МГУ имени Ломоносова новый факультет - я декан этого факультета, - который называется "Высшая школа государственного аудита". В прошлом году был первый набор, в этом - второй. Мы будем готовить 50 юристов по специальности "Государственный аудитор" - это человек, специально подготовленный для контроля над расходом наших налогов, - и 25 экономистов по специальности "Государственный аудитор", - чтобы не на рабочем места, а в МГУ готовить специализированных юристов и специализированных экономистов. За этим будущее, я уверен".
Телеканал России.Новосибирск


это же происходило в Украине. норм кадры учились еще в совке.по возрастному цензу, никто не даст 25-30 летнему руль минюста. все имхо.
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Петренко не предлагает реформировать, а ищет тему попиариться. Потому что после скандала с фиктивным Саакашвили и его партией, его авторитет, или популярность, или рейтинг ( как хотите так и называйте) ниже плинтуса. Все это фейковые реформы! Развод страны на деньги без получения какого-нибдь результата.
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Ты Юрку сначала обучи на стационаре или хотя бы заочно...
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ааа-ааа!
а как же наш пуштун - юрист-заочник ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудущий юрист минимум четыре года должен отучиться стационарно, - Петренко предлагает реформировать юридическое образование
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