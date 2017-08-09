EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  2017  15
Все про:Африка (117) убийство (5112) Красный Крест (161)

 Шестеро волонтеров Красного Креста убиты в Африке

оружие африка

На юго-востоке Центральноафриканской Республики в результате нападения на медицинский центр были убиты шесть волонтеров международной организации Красного Креста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

"Мы шокированы и опечалены смертью шести волонтеров Красного Креста, подвергшихся нападению в Центральноафриканской Республике", - заявили в Красном Кресте.

По информации организации, во время нападения, вероятно, был убит и медицинский персонал, и гражданские. Однако подробных сведений об этом еще не было.

Волонтеры принимали участие в кризисной встрече в медицинском учреждении в Гамбо в префектуре Мбому на юго-востоке Центральноафриканской Республики 3 августа.

Все шестеро добровольцев были выходцами из Африки.

Также читайте: Евросоюз выделит 50 млн евро странам Африки на борьбу с терроризмом
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ах Африка... забрали у людей землю и ископаемые, а взамен им дали кокс и автомат калошникова, чего ещё ждать..... жесть....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Артемка. У методичці ні чого про Бандерафффф у Африці немає?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу. Особенно в этом плане смотрится Зимбабве. Позабирали у белых все и теперь там все мультимиллиардеры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Красній Крест - єто мафия . А дурачки думают , шо они о людях заботятся
 показать весь комментарий
Ответить
 
Африка жопа мира... если б не колонизация европейцами, до сих пор бегали бы голожопые племена и жрали друг друга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да уж... Такими темпами могут скоро и до уровня кацапов докатиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мавпам не можна давати в руки зброю. Самі покалічаттся та ще когрсь уб'ють.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем вообще неграм помогать?
Может приспичит и начнут работать наконец-то, а не размножаться безконтрольно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШестеро волонтеров Красного Креста убиты в Африке
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти