 Шестеро волонтеров Красного Креста убиты в Африке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в заявлении на сайте организации.
"Мы шокированы и опечалены смертью шести волонтеров Красного Креста, подвергшихся нападению в Центральноафриканской Республике", - заявили в Красном Кресте.
По информации организации, во время нападения, вероятно, был убит и медицинский персонал, и гражданские. Однако подробных сведений об этом еще не было.
Волонтеры принимали участие в кризисной встрече в медицинском учреждении в Гамбо в префектуре Мбому на юго-востоке Центральноафриканской Республики 3 августа.
Все шестеро добровольцев были выходцами из Африки.
2017 15
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Может приспичит и начнут работать наконец-то, а не размножаться безконтрольно.
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