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Все про:алкоголь (1637) Полтавщина (504) ГФС (3122)

 Незаконная продажа алкоголя ликвидирована на Полтавщине - изъято товара более чем на 4,4 млн, - ГФС. ФОТОрепортаж

алкоголь гфс

В Полтавской области сотрудники налоговой милиции совместно с областной прокуратурой пресекли незаконную торговлю алкогольными напитками.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории области гражданин осуществляет незаконное хранение и реализацию алкоголя. При этом он не был зарегистрирован в качестве субъекта
предпринимательской деятельности и не имел необходимых для данного вида деятельности лицензий и документов.

В результате девяти обысков, проведенных по местам хранения и реализации алкоголя, в автомобилях и по месту жительства указанного гражданина, было обнаружено и изъято почти 30 тысяч литров алкоголя более чем на 4,1 миллиона гривен, 3,1 тысячи долларов США, 32 тысячи гривен, автомобиль Renault Traffic, а также документы и черновые записи.

Общая стоимость изъятого составляет более 4,4 миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

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Незаконная продажа алкоголя ликвидирована на Полтавщине - изъято товара более чем на 4,4 млн, - ГФС 01

Незаконная продажа алкоголя ликвидирована на Полтавщине - изъято товара более чем на 4,4 млн, - ГФС 02

Незаконная продажа алкоголя ликвидирована на Полтавщине - изъято товара более чем на 4,4 млн, - ГФС 03

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Незаконная продажа алкоголя ликвидирована на Полтавщине - изъято товара более чем на 4,4 млн, - ГФС 04

Незаконная продажа алкоголя ликвидирована на Полтавщине - изъято товара более чем на 4,4 млн, - ГФС 05

Незаконная продажа алкоголя ликвидирована на Полтавщине - изъято товара более чем на 4,4 млн, - ГФС 06

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"...Если б было море водки,
Стал бы я подводной лодкой..."
вибачаюсь за росiйську....
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та да , , если даже спирт замерзнет , - все равно его не брошу , потому что он хороший ,,,. , , пиар , аднака , на фоне подорожания майбутнего спиртного , , , , заипали , между нами говоря , лишают удовольствий , , табак каждый месяц дорожает , водку по евро-ценам продавать хотят ,, , а покупать за какой куй ? , , не станут ли алкаши злее / воровистее .?
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, , выступи с этой речью в пивбаре / забегаловке / гадюшнике , , отримаєш багато комментів / емоцій ,,,
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питарас (без тёщи с самогонным аппаратом) какой-то спалил, которому в кредит не дали... норм микрозавод. был в каментах сегодня по 30 грн 0.5 или литр, хз, не помню ))
да баядеры скоро писать кипятком начнут и титушек своих готовить. мало того, что гавновласть, оно ещё и ёпнутое )
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНезаконная продажа алкоголя ликвидирована на Полтавщине - изъято товара более чем на 4,4 млн, - ГФС. ФОТОрепортаж
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