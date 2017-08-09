 Незаконная продажа алкоголя ликвидирована на Полтавщине - изъято товара более чем на 4,4 млн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории области гражданин осуществляет незаконное хранение и реализацию алкоголя. При этом он не был зарегистрирован в качестве субъекта
предпринимательской деятельности и не имел необходимых для данного вида деятельности лицензий и документов.
В результате девяти обысков, проведенных по местам хранения и реализации алкоголя, в автомобилях и по месту жительства указанного гражданина, было обнаружено и изъято почти 30 тысяч литров алкоголя более чем на 4,1 миллиона гривен, 3,1 тысячи долларов США, 32 тысячи гривен, автомобиль Renault Traffic, а также документы и черновые записи.
Общая стоимость изъятого составляет более 4,4 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".
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Стал бы я подводной лодкой..."
вибачаюсь за росiйську....
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да баядеры скоро писать кипятком начнут и титушек своих готовить. мало того, что гавновласть, оно ещё и ёпнутое )
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