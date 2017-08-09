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 Информация о новом деле "незадекларированной квартире моей сестры", является актом капитуляции НАБУ, - Поляков

поляков максим

Нардеп Максим Поляков заявил о том, что НАБУ придумало "дело о квартире сестры Полякова", которая якобы не внесена в декларацию. Сам депутат заявил, что его сестра состоятельный человек, который со своими доходами может легко приобрести даже две квартиры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Мои адвокаты сейчас пьют шампанское, ведь "янтарному делу" конец.

Распространение (информации) сегодня в СМИ о новом деле относительно "квартиры сестры Полякова" является ничем иным, как актом капитуляции НАБУ в "янтарном деле" в отношении меня.

Искренне рад, что в своих непоследовательных и истерических действиях руководство НАБУ упорно и последовательно себя дискредитирует.

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Как я и прогнозировал, осознавая всю надуманность обвинений в мой адрес в так называемом "янтарном деле" у руководства НАБУ затряслась руки, которые начали подписывать необдуманные и незаконные приказы (ходатайства, распоряжения и т.д.).

В результате было придумано дело о квартире моей сестры. Человека, который имеет официально задекларированные доходы и открытые источники доходов, позволяющие приобрести не одну и не две подобных квартир.

Чтобы это понимать, детективам НАБУ достаточно было направить одну бумажку под названием "запрос фискальной службы", или хотя бы отобрать объяснения у сестры.

Однако, это противоречит принципам деятельности НАБУ, которые привыкли сначала придумать историю, прокричать о ней на всю страну, чтобы потом не знать, что с тем делом делать и куда ее лучше закопать.

И, вообще, каким образом без врученной подозрения и открытого уголовного производства НАБУ можно говорить о наложении ареста на недвижимость моей сестры?

Также читайте: НАБУ прослушивает 140 телефонов, хотя суд разрешил прослушку только 18, - Поляков

Вчера на суде прокуроры синхронно тупили глаза в пол, когда демонстрировали "видео-доказательства", которые им предоставило НАБУ по делу "о браслете Полякова". Так же НАБУ уже который раз подставил прокуроров, которые поверили на слово детективам, что у Полякова есть незадекларированная квартира, и которые обратились в суд за ее арестом.

За сегодняшний день моей сестрой было оперативно собран полный пакет финансовой и налоговой документации, которая опровергает и полностью разбивает очередной фейк Сытника.

Поэтому сейчас мы ждем как быстро НАБУ запросит от нас эту информацию.

Говоря языком ультиматумов Холодницкий, который угрожал открыть дело, если в какой-то там понедельник мной не будет надет браслета, я даю НАБУ время до понедельника опровергнуть сообщение в СМИ, отменить арест квартиры и публично извиниться, в первую очередь, перед моей сестрой.

Иначе в понедельник я лично опубликую те документы, подтверждающие состояние моей сестры и которые высмеют на всю Украину историю с "квартирой Полякова" и продемонстрируют настоящий профессиональный уровень руководства и сотрудников НАБУ.

P.S. И это я еще не раскрыл юридические вопросы о правомерности возбуждения нового дела, по которому Верховной Радой не было предоставлено согласие на снятие неприкосновенности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении Полякова может быть открыто еще одно уголовное производство, - Холодницкий

Также, сегодня Поляков в эфире телеканала NewsOne. заявил о том, что д етективы Национального антикорупционного бюро Украины прослушивают около 140 телефонов, среди которых сотрудники государственной охраны президента Украины Петра Порошенко.

По словам Поялкова, НАБУ прослушивает не коррупционеров, а весь военный блок.

"НАБУ под руководство Сытника дало команду прослушивать около 140 телефонов, хотя суд дал разрешение на прослушивание 18 телефонов. Среди прослушиваемых устройств находятся телефоны всего Главного разведывательного управления, а также управление государственной охраны, сотрудники которого сопровождают президента по стране", - заявил нардеп.

Также читайте: Ничто не может препятствовать депутатской деятельности, - Поляков объяснил почему отказывается носить электронный браслет

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.



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У всех депутатов и чиновников родственники успешные и талантливые предприниматели
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А самый умный и успешный по жизни в Украине по мнению Януковича был его старший сын Александр.
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всем насрать, сколько, там личинок окупантов сгорело
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ты, смотри какая зайка, почему ещё не сидит ?
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капітуляція НАБУ = перемога Полякова ... електронний браслет він так демонстративно і не носить !
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" Сам депутат заявил, что его сестра состоятельный человек, который со своими доходами может легко приобрести даже две квартиры "

А откуда у нее столько денег
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дружина авакова причетна до розкрадання коштів з проекту стіна....... чекаємо реакції суспільства
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Реакция, какая может быть реакция у кого, погомонят и через неделю забудут.
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чекаємо реакції суспільства

- як завжди ...
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" дружина авакова причетна до розкрадання коштів з проекту стіна....... "

Значит , она уважаемій человек в Украине . Чем больше кража , тем больше уважения .
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і не поспориш.... рюкзаки тільки чого коштують.
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да ладна)!
де це пацан, з сокирою?!
але є інший варіант - відпочинок на стовпах!
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Это не тот Поляков,который по Умани с гробом для Янека ходил?И во время сье*ал от рЫгионов в сторону Фронта?По ходу ето он.Прикрывается типа сестрой....
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Все довольны? Наслаждайтесь вашим выбором. Оно сейчас гадит не на НАБУ. Оно гадит на всех нас. Мы им это позволили. Мы это заслужили. Чтобы эта погань прилюдно срала на Закон, на Право, на всех нас. Ибо оно решило, что оно выше всего этого.
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От мудак хоть писяй в глаза все божья роса.
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Ну не знаю...
Выглядит это, как вроде бы тебя 3/14дараса держат за яйца...
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Недоволен ентот поляков.

Наехали на него за 15 000$, а енто всего то 5% от 285 000, которые получил розенблат.

И вообще у них там тоже иерархия - кто-то получает 5% а кто-то все 85% с общего дела.
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что его сестра состоятельный человек

Да её все водилы на окружной знают да еще хо-хо-хорошо знают
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І , чому мені кажеться, що з цієї справи вийде , пшик ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформация о новом деле "незадекларированной квартире моей сестры", является актом капитуляции НАБУ, - Поляков
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