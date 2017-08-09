 Информация о новом деле "незадекларированной квартире моей сестры", является актом капитуляции НАБУ, - Поляков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Мои адвокаты сейчас пьют шампанское, ведь "янтарному делу" конец.
Распространение (информации) сегодня в СМИ о новом деле относительно "квартиры сестры Полякова" является ничем иным, как актом капитуляции НАБУ в "янтарном деле" в отношении меня.
Искренне рад, что в своих непоследовательных и истерических действиях руководство НАБУ упорно и последовательно себя дискредитирует.
Как я и прогнозировал, осознавая всю надуманность обвинений в мой адрес в так называемом "янтарном деле" у руководства НАБУ затряслась руки, которые начали подписывать необдуманные и незаконные приказы (ходатайства, распоряжения и т.д.).
В результате было придумано дело о квартире моей сестры. Человека, который имеет официально задекларированные доходы и открытые источники доходов, позволяющие приобрести не одну и не две подобных квартир.
Чтобы это понимать, детективам НАБУ достаточно было направить одну бумажку под названием "запрос фискальной службы", или хотя бы отобрать объяснения у сестры.
Однако, это противоречит принципам деятельности НАБУ, которые привыкли сначала придумать историю, прокричать о ней на всю страну, чтобы потом не знать, что с тем делом делать и куда ее лучше закопать.
И, вообще, каким образом без врученной подозрения и открытого уголовного производства НАБУ можно говорить о наложении ареста на недвижимость моей сестры?
Вчера на суде прокуроры синхронно тупили глаза в пол, когда демонстрировали "видео-доказательства", которые им предоставило НАБУ по делу "о браслете Полякова". Так же НАБУ уже который раз подставил прокуроров, которые поверили на слово детективам, что у Полякова есть незадекларированная квартира, и которые обратились в суд за ее арестом.
За сегодняшний день моей сестрой было оперативно собран полный пакет финансовой и налоговой документации, которая опровергает и полностью разбивает очередной фейк Сытника.
Поэтому сейчас мы ждем как быстро НАБУ запросит от нас эту информацию.
Говоря языком ультиматумов Холодницкий, который угрожал открыть дело, если в какой-то там понедельник мной не будет надет браслета, я даю НАБУ время до понедельника опровергнуть сообщение в СМИ, отменить арест квартиры и публично извиниться, в первую очередь, перед моей сестрой.
Иначе в понедельник я лично опубликую те документы, подтверждающие состояние моей сестры и которые высмеют на всю Украину историю с "квартирой Полякова" и продемонстрируют настоящий профессиональный уровень руководства и сотрудников НАБУ.
P.S. И это я еще не раскрыл юридические вопросы о правомерности возбуждения нового дела, по которому Верховной Радой не было предоставлено согласие на снятие неприкосновенности".
Также, сегодня Поляков в эфире телеканала NewsOne. заявил о том, что д етективы Национального антикорупционного бюро Украины прослушивают около 140 телефонов, среди которых сотрудники государственной охраны президента Украины Петра Порошенко.
По словам Поялкова, НАБУ прослушивает не коррупционеров, а весь военный блок.
"НАБУ под руководство Сытника дало команду прослушивать около 140 телефонов, хотя суд дал разрешение на прослушивание 18 телефонов. Среди прослушиваемых устройств находятся телефоны всего Главного разведывательного управления, а также управление государственной охраны, сотрудники которого сопровождают президента по стране", - заявил нардеп.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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https://ghall.com.ua/2017/08/09/v-okkupirovannom-forose-sgorel-detskij-lager-video/
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А откуда у нее столько денег
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- як завжди ...
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Значит , она уважаемій человек в Украине . Чем больше кража , тем больше уважения .
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де це пацан, з сокирою?!
але є інший варіант - відпочинок на стовпах!
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Выглядит это, как вроде бы тебя 3/14дараса держат за яйца...
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Наехали на него за 15 000$, а енто всего то 5% от 285 000, которые получил розенблат.
И вообще у них там тоже иерархия - кто-то получает 5% а кто-то все 85% с общего дела.
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Да её все водилы на окружной знают да еще хо-хо-хорошо знают
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