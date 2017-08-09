EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  602  11
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (10456) стипендии (125) Жизневский (21) Небесная Сотня (135)

 Кабмин назначил пожизненную стипендию родителям убитого "майдановца" Жизневского

жизневский

Кабинет Министров назначил пожизненную стипендию родителям активиста Майдана Михаила Жизневского, убитого силовиками на улице Грушевского в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство социальной политики, с принятием изменений в пункт 4 Порядка выплаты пожизненной стипендии памяти Михаила Жизневского, утвержденного постановлением Кабинета Министров №139 от 24 февраля 2016 года, родителям Героя Небесной Сотни, гражданина Беларуси предоставлена возможность получать пожизненную стипендию через банковский счет, открытый в уполномоченном банке на территории Украины.

Одновременно определены сроки перечисления департаментом социальной защиты населения Черниговской облгосадминистрации пожизненной стипендии на такой банковский счет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он положил свою жизнь за нашу и вашу свободу", - Порошенко присвоил звание Героя Украины Михаилу Жизневскому (посмертно). ВИДЕО

Напомним, ранее глава департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что активисты Евромайдана Роман Сеник и Михаил Жизневский были убиты в январе 2014 года пулями, которые используют в МВД для остановки транспортных средств.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
репост, плиз!

http://dsvv.gov.ua/aktualni-pytannya/do-uvahy-uchasnykiv-ato-yaki-otrymaly-vazhki-poranennya-abo-zahvoryuvannya.html
До уваги учасників АТО, які отримали важкі поранення або захворювання

Кабмин назначил пожизненную стипендию родителям убитого "майдановца" Жизневского - Цензор.НЕТ 3064
Захисникам незалежності та територіальної цілісності України, які під час бойових дій отримали важкі поранення або захворювання, надається можливість пройти реабілітацію та/або лікування закордоном.Для отримання детальної інформації необхідно звернутись за телефонами:
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неплохо бы назначить пожизненные сроки тюремного заключения, мусорам, которые убивали этих ребят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Откупаются штопанные ... не выйдет твари ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а рідним другого теж призназначили стипендію?!
"активисты Евромайдана Роман Сеник и Михаил ЖизневскийИсточник:https://censor.net.ua/n451125"


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как остальным активистам с Небесной Сотни, которые погибали во имя свободы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А никак.
Для нормального пиара, достаточно и одной семье назначить (ну и на днях вроде бы 2,5 млн. грн выделили всем пострадавшим на Майдане).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глянь как зашевелились, значит скоро выборы, если рейтинг власти упал ниже плинтуса, как не старайтесь вас уже списали на свалку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дуже "своєчасно", аж чере 3 роки, а батьки могли б і не дожити до цього часу.
А всім іншим СКІЛЬКИ ще чекати, щоб і їх не забули ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин назначил пожизненную стипендию родителям убитого "майдановца" Жизневского
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти