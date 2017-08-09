 Кабмин назначил пожизненную стипендию родителям убитого "майдановца" Жизневского

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство социальной политики, с принятием изменений в пункт 4 Порядка выплаты пожизненной стипендии памяти Михаила Жизневского, утвержденного постановлением Кабинета Министров №139 от 24 февраля 2016 года, родителям Героя Небесной Сотни, гражданина Беларуси предоставлена возможность получать пожизненную стипендию через банковский счет, открытый в уполномоченном банке на территории Украины.
Одновременно определены сроки перечисления департаментом социальной защиты населения Черниговской облгосадминистрации пожизненной стипендии на такой банковский счет.
Напомним, ранее глава департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что активисты Евромайдана Роман Сеник и Михаил Жизневский были убиты в январе 2014 года пулями, которые используют в МВД для остановки транспортных средств.
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До уваги учасників АТО, які отримали важкі поранення або захворювання
Захисникам незалежності та територіальної цілісності України, які під час бойових дій отримали важкі поранення або захворювання, надається можливість пройти реабілітацію та/або лікування закордоном.Для отримання детальної інформації необхідно звернутись за телефонами:
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"активисты Евромайдана Роман Сеник и Михаил ЖизневскийИсточник:https://censor.net.ua/n451125"
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Для нормального пиара, достаточно и одной семье назначить (ну и на днях вроде бы 2,5 млн. грн выделили всем пострадавшим на Майдане).
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А всім іншим СКІЛЬКИ ще чекати, щоб і їх не забули ?
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