 Проблемы во время ВНО связаны с недоработками нового программного обеспечения, - Гриневич

Об этом в эфире "5 канала" сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.
"Действительно, эта кампания была сложная. И в первую очередь причиной является то, что мы в очень короткий срок внедряли новое программное обеспечение", - сказала она.
"Мы фактически получили в два раза меньше времени на разработку такого сложного программного обеспечения. И понятно, что не было времени на его ввод в промышленную эксплуатацию, поэтому очень многие вещи дорабатывались уже буквально во время вступительной кампании", - отметила министр.
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А по суті, вся ця наволоч, як завжди намагалась заробити на відкатах, але не вдолосі, і тому замітає "свій послід" = покидьки, яких тільки могила виправить!
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