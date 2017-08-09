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Все про:Минобразования (851) программное обеспечение (42) ВНО (161) Гриневич (174)

 Проблемы во время ВНО связаны с недоработками нового программного обеспечения, - Гриневич

гриневич

Проблемы во время ВНО-2017 возникли в связи с несовершенством нового программного обеспечения государственной базы по вопросам образования.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, эта кампания была сложная. И в первую очередь причиной является то, что мы в очень короткий срок внедряли новое программное обеспечение", - сказала она.

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"Мы фактически получили в два раза меньше времени на разработку такого сложного программного обеспечения. И понятно, что не было времени на его ввод в промышленную эксплуатацию, поэтому очень многие вещи дорабатывались уже буквально во время вступительной кампании", - отметила министр.

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Поможет только поголовная КАСТРАЦИЯ! Причем всех причастных!

А по суті, вся ця наволоч, як завжди намагалась заробити на відкатах, але не вдолосі, і тому замітає "свій послід" = покидьки, яких тільки могила виправить!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроблемы во время ВНО связаны с недоработками нового программного обеспечения, - Гриневич
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