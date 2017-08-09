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Все про:НАБУ (1893) Мартыненко (398)

 НАБУ устроило "маски-шоу" у адвоката Мартыненко, - пресс-служба политика

мартыненко

Сегодня, 9 августа, НАБУ устроили обыск в офисе адвоката Игоря Керезя, который имеет адвокатское соглашение о правовой помощи с бывшим депутатом Николаем Мартыненко. Решение об обыске подписано скандальным судьей Бобровником

Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко.

"Целью обыска является психологическое давление и попытка получить доступ к конфиденциальным материалам, связанных с адвокатской деятельностью по делам НАБУ, которые они пытаются сфабриковать в отношении Николая Мартыненко. Отсутствие реальных результатов следствия привела к тому, что НАБУ подменяет это пиаром и громкими процессуальными шагами. Более того - НАБУ пытается незаконными способами получить информацию, которая представляет собой адвокатскую тайну. Это делается с целью ее незаконного использования для фабрикации дел против Мартыненко", - подчеркнул Игорь Керезь.

По его словам, формальным поводом для обыска стало дело, возбужденное Генеральной прокуратурой в феврале 2013 года, материалы которой переданы ею в НАБУ.

"Это дело касалось "Энергоатома", австрийской компании "Штоерманн", ВостГОК и ряда коммерческих структур, к которым я не имею отношения. В 2000 году я, как адвокат, по указанию Давида Жвании, временно (в течение 2-х месяцев) и формально был директором австрийской компании "Штоерманн". После чего я передал управление компанией указанным Жвания лицам и уже более 17 лет не имею никакого отношения ни к этой, ни к любой другой структуры, указанной в решении об обыске", - сообщил Игорь Керезь.

Пресс-служба отметила, что ожидает от НАБУ новых "масок-шоу", поскольку руководство бюро продолжает фабрикацию обвинений против Николая Мартыненко.
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Какой еще фонарь ? У нас за воровство Героя Украині дают и премию віписівают . Чем больше украл , тем больше тебя уважают . Єто же Украина ...
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Ага .
И у кого харя толще , тот самый реформатор и демократ .
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адвокатов , ящетаю , напрягать , некомильфо , , , с обвинителями у нас все в шоколаде , набу , гпу , и прочие матиосы , прокурвы , следаки и оперретты , тьфу , , оперы ,,, , а из защиты человека , попавшего в жернова фемиды -- только адвокат ,,,
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Ну кто не знает коорупционера Мартыненко? То Розенблат, то Мартыненко- смотреть на их политическое шоу уде противно.
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Глибоко НАБУ копає... аби не привалило. Щасти вам, хлопці.
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Это они для своего пиара везде обыски проводят, а когда сажать начнут.
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Вы лучше напишите , сколько чиновников было посаженно за время царювання Петьи и его ставленников - Авякяна и Луцыка .
Что , ни одного ???
Только маски-шоу , цирк и кардебалет ?
Нахрена нам шоу-менеджеры вместо силовиков ???
Хотя нет , героев АТО они таки сажают ...
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Судья Бобровник, который в свое время отпустил Юру Енакиевского, залетел на наркоте, и теперь на крючке у НАБУ. И именно такие судьи выносят «нужные» для Бюро решения.
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Почему он " на крючке" , а не в тюрьме ???
Вот в чём вопрос !
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А в чем выгода будет для Сытника от того, что он в тюрьме? Держать на крючке гораздо выгоднее.
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и отсюда вопрос, зачем тогда Сытнику антикоррупционный суд, если у него такой "ручной" судья есть, который готов прислуживать))
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По-моєму НАБУ намагаються таким чином імітувати бурхливу діяльність - обшуки і маски-шоу - це завжди ефектно, ЗМІ таку інформаційну "качку" теж охоче підхоплюють і розкручують
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и это тоже ,, , пиарятся , мама не горюй , типа , не зря получают евро-зарплаты ,,,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ устроило "маски-шоу" у адвоката Мартыненко, - пресс-служба политика
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