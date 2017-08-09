 НАБУ устроило "маски-шоу" у адвоката Мартыненко, - пресс-служба политика

Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко.
"Целью обыска является психологическое давление и попытка получить доступ к конфиденциальным материалам, связанных с адвокатской деятельностью по делам НАБУ, которые они пытаются сфабриковать в отношении Николая Мартыненко. Отсутствие реальных результатов следствия привела к тому, что НАБУ подменяет это пиаром и громкими процессуальными шагами. Более того - НАБУ пытается незаконными способами получить информацию, которая представляет собой адвокатскую тайну. Это делается с целью ее незаконного использования для фабрикации дел против Мартыненко", - подчеркнул Игорь Керезь.
По его словам, формальным поводом для обыска стало дело, возбужденное Генеральной прокуратурой в феврале 2013 года, материалы которой переданы ею в НАБУ.
"Это дело касалось "Энергоатома", австрийской компании "Штоерманн", ВостГОК и ряда коммерческих структур, к которым я не имею отношения. В 2000 году я, как адвокат, по указанию Давида Жвании, временно (в течение 2-х месяцев) и формально был директором австрийской компании "Штоерманн". После чего я передал управление компанией указанным Жвания лицам и уже более 17 лет не имею никакого отношения ни к этой, ни к любой другой структуры, указанной в решении об обыске", - сообщил Игорь Керезь.
Пресс-служба отметила, что ожидает от НАБУ новых "масок-шоу", поскольку руководство бюро продолжает фабрикацию обвинений против Николая Мартыненко.
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И у кого харя толще , тот самый реформатор и демократ .
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Что , ни одного ???
Только маски-шоу , цирк и кардебалет ?
Нахрена нам шоу-менеджеры вместо силовиков ???
Хотя нет , героев АТО они таки сажают ...
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Вот в чём вопрос !
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