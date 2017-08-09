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 Оккупационный суд дал 76-летнему крымскотатарскому активисту Караметову 10 суток ареста за "сопротивление полиции"

сервер караметов

Оккупационный Железнодорожный суд Симферополя 9 августа присудил 76-летнему крымскотатарскому активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Накануне суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Федеральным законом запрещено", - задержание пожилого крымского татарина, вышедшего на одиночный пикет в Симферополе, с плакатом "Путин, наши дети - не террористы!". ВИДЕО

Караметова задерживают в оккупированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Также читайте: В оккупированном Крыму фиксируются многочисленные факты репрессий по национальному признаку против украинских граждан, - заявление МИД
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на РАБссии двое стоят рядом это уже криминал...а если один то это явно ШАХИДД кацаПсины боятся даже мышей с Крысами..а тут дед с плакатом..
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А сколько там дали парню за порчу портрета Вальцмана ?
Уж и не упомню ...
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Когда в Рашке начнут сажать уже тех, кто читает плакаты этих одиноких пикетчиков? А то боюсь за Пукина, ещё начитаются вредного!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационный суд дал 76-летнему крымскотатарскому активисту Караметову 10 суток ареста за "сопротивление полиции"
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