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 Россия может попытаться пробить "коридор" в Приднестровье, - нардеп Фриз

фриз

В российских СМИ обсуждается возможность прокладывания коридора к непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (Молдова) через Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз на Facebook.

"В последнее время со стороны самопровозглашенной непризнанной Приднестровской Молдавской Республики продолжают поступать нездоровые сигналы, которые, в частности, указывают на фактические ее действия по выходу из мирного соглашения и иное видение содержания международных документов по приднестровскому урегулированию. Так, после того как власти ПМР поставили вопрос использования флага РФ как государственного, так называемый председатель правительства ПМР Александр Мартынов заявил о намерениях Тирасполя легитимизировать институт судебных исполнителей РФ на территории ПМР", - пишет она.

"Таким образом, мы являемся свидетелями последовательных шагов ПМР при молчаливом согласии Кремля на аншлюс с РФ. Поскольку всем понятно, что нет никаких государственных институтов ПМР, а есть марионеточное руководство сепаратистской непризнанной территории, политика Тирасполя свидетельствует об очередном нарушении международных соглашений со стороны России", - подчеркнула политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Молдовы принял документ о выводе российских войск из Приднестровья

"В то же время обращает на себя внимание появление в России отдельных материалов, которые рассматривают планы проведения наступательной операции на южном участке Одесской области, высадки российского десанта с целью организации "коридора" к ПМР. Такое развитие ситуации на юго-западном направлении требует от Украины решительных действий", - заявила Фриз.

"В связи с этим направляю секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову обращение с предложениями насчет минимизации угроз российской подрывной работы против Украины со стороны территории ПМР, а также возвращения Тирасполя к выполнению обязательств в рамках мирного соглашения", - добавила она.
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нет такого идиотизма на который не смогла бы пойти параша, на то она и параша - страна ордынских манкуртов, уверенных в том, что они русские при улусе орды москве и антифашисты с нацистским лозунгом про москву третий рейх, четвертому не бывать
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да Жиринжопский и Затулин уже рвут Ютьюб 3 года мечтой о воссоединении Приднестровского гоффна с ДАУНЕтским..
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И само приднестровье на своем официальном сайте в 2014 году - воодушевлялось и строило планы насчет "коридоров", "воссоединений с росией" через Крым , через Донбасс - там много мечт озвучивали !
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расия может попытатца родить ежа, как и депутат фриз из шоколадной фракции
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так 2 тижні вже минули ... нехай спробують через Аляску ... може хоч так двух тижнів вистачить ...
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Подтверждаются выводы южнокорейской разведки: Россия напрямую снабжает ракетно-ядерную программу КНДР.
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да, пусть снабжает ... быстрее здохнет ...ммм ... оба
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Не знаю як коридор,а очередное дно,пробъёт вскоре,це точно
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Российские СМИ распространяют информацию всегда,пани Ирина,даже про радиоактивный Пепел по Омерике из уст главного Гоффномёта РАБссии Сикелёва.. ...
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Пачку Стиморола этой стратэхо патриётке!
Потому,как многим лучше жевать,чем говорить!
И вроде не так жарко,что бы сказать что головоньку напекло.
Нет ну понятно что хуйло нападет,вернее он уже напал,и идет война если она не заметила.
Я даже бы принял,что во время учений в Белорусии попытаются устроить провокацию,и вероятно устроят.
Но калидор в ПМР,это феерично!
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_Тут всё очень просто. Вот вы захватили Крым. Но! Теперь вам нужна пресная вода для него. Без вариантов. Это значит, вам жизненно необходимо взять также под свой контроль водохранилища на материке, водоканалы и шлюзы, плотины. Это, надеюсь, понятно? Не слишком сложно?
_Далее. Вам необходимо надежное и бесперебойное снабжение краденого Крыма электроэнергией. Это означает, что вам придётся также взять под контроль ГЭС, АЭС и ЛЭП на материке. Это ясно?
_Это не всё. Для снабжения Крыма товарами и снабжения военных баз в Крыму вам требуются транспортные магистрали достаточной пропускной способности. Шоссе и железнодорожные магистрали, станции и вокзалы. Со всей сопутствующей инфраструктурой. Паром и мост - то всё так, баловство. Надеюсь это также ясно?
_Ну вот теперь вам и объективная действительность: вопрос не в том, будут ли рашисты пробивать сухопутный коридор в Крым. Вопрос так вообще не стоит. Вопрос лишь в том как как скоро это произойдёт и будем ли мы готовы?
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Вот тут- явно не Фриз болтовня! Тут- просто очевидно. Можно даже сказать: тут всё просто и доходчиво.
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пісіміст ви батєнька)!
там все стоїть на пів-шостої! - капія!
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Нет смысла. Население территорий между Приднестровьем и Беларусью не поддержит, да и рельеф местности, и расстояния таковы, что исключают успешное проведение операции по прокладыванию такого "коридора".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия может попытаться пробить "коридор" в Приднестровье, - нардеп Фриз
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