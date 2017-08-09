 Россия может попытаться пробить "коридор" в Приднестровье, - нардеп Фриз

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз на Facebook.
"В последнее время со стороны самопровозглашенной непризнанной Приднестровской Молдавской Республики продолжают поступать нездоровые сигналы, которые, в частности, указывают на фактические ее действия по выходу из мирного соглашения и иное видение содержания международных документов по приднестровскому урегулированию. Так, после того как власти ПМР поставили вопрос использования флага РФ как государственного, так называемый председатель правительства ПМР Александр Мартынов заявил о намерениях Тирасполя легитимизировать институт судебных исполнителей РФ на территории ПМР", - пишет она.
"Таким образом, мы являемся свидетелями последовательных шагов ПМР при молчаливом согласии Кремля на аншлюс с РФ. Поскольку всем понятно, что нет никаких государственных институтов ПМР, а есть марионеточное руководство сепаратистской непризнанной территории, политика Тирасполя свидетельствует об очередном нарушении международных соглашений со стороны России", - подчеркнула политик.
"В то же время обращает на себя внимание появление в России отдельных материалов, которые рассматривают планы проведения наступательной операции на южном участке Одесской области, высадки российского десанта с целью организации "коридора" к ПМР. Такое развитие ситуации на юго-западном направлении требует от Украины решительных действий", - заявила Фриз.
"В связи с этим направляю секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову обращение с предложениями насчет минимизации угроз российской подрывной работы против Украины со стороны территории ПМР, а также возвращения Тирасполя к выполнению обязательств в рамках мирного соглашения", - добавила она.
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Потому,как многим лучше жевать,чем говорить!
И вроде не так жарко,что бы сказать что головоньку напекло.
Нет ну понятно что хуйло нападет,вернее он уже напал,и идет война если она не заметила.
Я даже бы принял,что во время учений в Белорусии попытаются устроить провокацию,и вероятно устроят.
Но калидор в ПМР,это феерично!
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_Далее. Вам необходимо надежное и бесперебойное снабжение краденого Крыма электроэнергией. Это означает, что вам придётся также взять под контроль ГЭС, АЭС и ЛЭП на материке. Это ясно?
_Это не всё. Для снабжения Крыма товарами и снабжения военных баз в Крыму вам требуются транспортные магистрали достаточной пропускной способности. Шоссе и железнодорожные магистрали, станции и вокзалы. Со всей сопутствующей инфраструктурой. Паром и мост - то всё так, баловство. Надеюсь это также ясно?
_Ну вот теперь вам и объективная действительность: вопрос не в том, будут ли рашисты пробивать сухопутный коридор в Крым. Вопрос так вообще не стоит. Вопрос лишь в том как как скоро это произойдёт и будем ли мы готовы?
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там все стоїть на пів-шостої! - капія!
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це те що клеїться під стелю?!
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