EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Экономика
  348  15
Все про:отставка (2360) Укрзализныця (1161) Омелян (313) Бальчун Войцех (115)

 Конкурс на должность нового главы "Укрзализныци" можно провести за 3 месяца, - Омелян

омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что отставка главы "Укрзализныци" Войцеха Балчуна должна стать сигналом для остальных руководителей госпредприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Я очень надеюсь, что это увольнение Бальчуна будет четким сигналом для всех остальных руководителей государственных предприятий, что можно обманывать, но этот обман непременно будет раскрыт, они будут уволены и, я надеюсь, будут поставлены перед судом за вещи, которые они делали во время своего пребывания в должности", - заявил министр.

Омелян добавил, что конкурс по поводу назначения следующего главы "Укрзализныци" можно провести за три месяца.

"Его можно провести за три месяца, если такая задача будет стоять перед Министерством экономического развития и торговли. Премьер-министр сегодня ее поставил, посмотрим, как быстро они ее выполнят", - добавил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци", - Омелян

Выход ведомства из-под отчетности министерству Омелян назвал преждевременным.

"Если есть Министерство инфраструктуры, которое отвечает и за железнодорожный транспорт, то оно должно иметь рычаги для того, чтобы формировать свою политику. В идеальном варианте, когда мы имеем сильный независимый Наблюдательный совет, который самостоятельно назначает членов и руководителя правления, вопрос, кому будет подчинена компания, стоять не будет, потому что это будет Наблюдательный совет, который будет подотчетный государству.

На этом этапе, поскольку Министерство экономики не имеет ни компетенции, ни соответствующих подразделений, которые готовы сопровождать одну из крупнейших государственных компаний Украины, я считаю, что передача ее была поспешным решением", - заявил Омелян.

Также читайте: Во время руководства "Укрзализныцей" Бальчун фактически самоустранился от своих непосредственных обязанностей, - Сарган

Напоминаем сегодня Кабинет министров Украины уволил поляка Войцеха Бальчуна с должности главы правления "Укрзализныци" после его заявления об отставке.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Им не нужно заботиться о завтрашнем дне ... Чем платить за хату и где найти жратву подешевше . У них под матрацем имеется на 20-30 лет вперед безбедной жизни .
 показать весь комментарий
Ответить
 
так лерка алкашка вообще пол-года "отрабатывает" до замены!!! Вот законы напридумывали, твари
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а прмчем здесь омельян и его мнение,если конкурс будет проводить мэрт?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гыга,лезь в будку как договоривались,и о назначен кравцов,первый зам омельяна и конешно по указке рыжего
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о чем это я с тобой договаривался?дашь сцылку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он ждёт, что ему кормушку вернут. Отсюда и текст про некомпетентность МЭРТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Емеля как всегда говорит то чего нет)) Не уволили а написал заявление о уходе..и кабмин поддержал, да и на кражах вроде его никто не ловил)) А насчет компетенции то вот она во всей красе компетентность Омеляна))
https://www.slovoidilo.ua/2017/08/08/infografika/ekonomika/ulyublenecz-presy-lobist-loukosteriv-yak-pracyuye-ministr-infrastruktury-volodymyr-omelyan
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень жаль что поляк ушел! Пойдет грабеж и доведение до банкротства!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня в Кабмине, сразу после назначения Кравцова и.о. главы правления УЗ, Омелян заявил: "Я счастлив по двум поводам, что состоялось увольнение Балчуна и моего первого зама".
В конце января пресс-служба Министерства транспорта и инфраструктуры сообщила, что Омелян намерен направить в Кабмин представление об увольнении Кравцова. В министерстве уточнили, что в феврале такое представление Омеляном действительно было внесено, однако правительство хода этим документам не дало.
Короче не дал Гройсман Омеляну подобраться ближе к УЗ.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонкурс на должность нового главы "Укрзализныци" можно провести за 3 месяца, - Омелян
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти