 Конкурс на должность нового главы "Укрзализныци" можно провести за 3 месяца, - Омелян

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Я очень надеюсь, что это увольнение Бальчуна будет четким сигналом для всех остальных руководителей государственных предприятий, что можно обманывать, но этот обман непременно будет раскрыт, они будут уволены и, я надеюсь, будут поставлены перед судом за вещи, которые они делали во время своего пребывания в должности", - заявил министр.
Омелян добавил, что конкурс по поводу назначения следующего главы "Укрзализныци" можно провести за три месяца.
"Его можно провести за три месяца, если такая задача будет стоять перед Министерством экономического развития и торговли. Премьер-министр сегодня ее поставил, посмотрим, как быстро они ее выполнят", - добавил Омелян.
Выход ведомства из-под отчетности министерству Омелян назвал преждевременным.
"Если есть Министерство инфраструктуры, которое отвечает и за железнодорожный транспорт, то оно должно иметь рычаги для того, чтобы формировать свою политику. В идеальном варианте, когда мы имеем сильный независимый Наблюдательный совет, который самостоятельно назначает членов и руководителя правления, вопрос, кому будет подчинена компания, стоять не будет, потому что это будет Наблюдательный совет, который будет подотчетный государству.
На этом этапе, поскольку Министерство экономики не имеет ни компетенции, ни соответствующих подразделений, которые готовы сопровождать одну из крупнейших государственных компаний Украины, я считаю, что передача ее была поспешным решением", - заявил Омелян.
Напоминаем сегодня Кабинет министров Украины уволил поляка Войцеха Бальчуна с должности главы правления "Укрзализныци" после его заявления об отставке.
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"Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци", - Омелян(57)
Подорожание железнодорожных билетов в этом году не планируется, - новый руководитель "Укрзализныци"(29)
Во время руководства "Укрзализныцей" Бальчун фактически самоустранился от своих непосредственных обязанностей, - Сарган(56)
Это была самая сложная и самая важная миссия в моей деловой жизни, - Бальчун о работе в "Укрзализныце"(175)
Огляд блогосфери від UAINFO. 20 квітня 2016(0)
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Прокуратура передала "Укрзализныце" 1 тыс. задержанных Погранслужбой полувагонов, принадлежавших связанной с экс-министром Клименко компании, - Матиос (обновлено)(46)
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https://www.slovoidilo.ua/2017/08/08/infografika/ekonomika/ulyublenecz-presy-lobist-loukosteriv-yak-pracyuye-ministr-infrastruktury-volodymyr-omelyan
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В конце января пресс-служба Министерства транспорта и инфраструктуры сообщила, что Омелян намерен направить в Кабмин представление об увольнении Кравцова. В министерстве уточнили, что в феврале такое представление Омеляном действительно было внесено, однако правительство хода этим документам не дало.
Короче не дал Гройсман Омеляну подобраться ближе к УЗ.
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