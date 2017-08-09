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 Общество
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Все про:НАБУ (1893) Салий (17) связь (226) уголовное дело (2320) закупки (100)

 НАБУ закрыло дело о растрате силовиками 300 млн грн при закупке радиостанций: подозрения не подтвердились

связь

В связи с отсутствием состава преступления детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) закрыл уголовное производство о возможной растрате силовыми ведомствами 300 млн грн при закупке радиостанций у компании "Доля и Ко ЛТД".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Соломенского районного суда Киева.

Детектив закрыл производство еще 30 мая. Но конкурирующая фирма "Сервисный центр Кенвуд" оспорила это решение в суде.

Детектив сообщил, что в ходе расследования были допрошены бывший сотрудник компании-производителя Motorola, гендиректор "Доля и Ко ЛТД", которая выступает официальным дистрибьютором, главный инженер войск связи ВСУ, а также представители компаний "Украинские мобильные системы", АОЗТ "Новые технологии" и другие свидетели. Их показания не подтвердили наличия преступной составляющей.

НАБУ получило от ВСУ документы о двух проверках и одном служебном расследовании по поводу закупки средств связи, а также данные ГФС о перемещении через таможенную границу грузов "Доля и Ко ЛТД". Кроме того, закупки проверял Антимонопольный комитет. Но информация о нарушениях не подтвердилась.

Суд решил, что детектив всесторонне, полно и беспристрастно исследовал обстоятельства, соответственно постановление о закрытии производства является законным и обоснованным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системы связи ВСУ соответствуют стандартам НАТО, - Генштаб

В 2016 году по заявлению директора фирмы Kenwood НАБУ открыло дело. Согласно фабуле производства, должностные лица Минобороны, Главного управления связи Генштаба ВСУ, Нацгвардии и администрации Государственной пограничной службы купили радиостанции у фирмы "Доля и Ко ЛТД" по завышенным ценам и нанесли ущерб государству на 300 млн грн. Допускалось, что условия тендеров прописывались под конкретного изготовителя и предложения других компаний отклонялись по формальный причинам. Отмечалось, что в 2014-2015 гг. силовые ведомства закупили у "Доля и Ко ЛТД" цифровых радиостанций на 810,8 млн грн.



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В ВСУ сейчас хорошая связь на передовой, бойцы 79 подтверждают.
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Прикольна така канторка це НАБУ, спочатку розноситься зрада зрадна а потім так, опа, і не підтвердилось. Веселі люди там видно працюють з багатою уявою...
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А до открытия уголовного производства материалы проверять не пробовали? Или главное прокукарекать, а там хоть не рассветай? Нельзя же любое заявление конкурентов превращать в уголовное расследование для рапорта о кол-ве заведённых дел..
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Зарегистрировать они обязаны заявление. Давно не читала, но не думаю, что отменили положение об отказе в возбуждении уголовного дела.
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І не бачу купи дописювачів, які зараз би під темою "НАБУ відкрило справу проти силовиків" один поперед іншим розпинались про злочинну владу бариг. Ну то таке )
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О да, если не считать этого дела, то у нас в госструктурах тишь и гладь - никакого воровства и полный порядок.
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Доля и Ко. Какбэ намекает на честность и прозрачность.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНАБУ закрыло дело о растрате силовиками 300 млн грн при закупке радиостанций: подозрения не подтвердились
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