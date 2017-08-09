 НАБУ закрыло дело о растрате силовиками 300 млн грн при закупке радиостанций: подозрения не подтвердились

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Соломенского районного суда Киева.
Детектив закрыл производство еще 30 мая. Но конкурирующая фирма "Сервисный центр Кенвуд" оспорила это решение в суде.
Детектив сообщил, что в ходе расследования были допрошены бывший сотрудник компании-производителя Motorola, гендиректор "Доля и Ко ЛТД", которая выступает официальным дистрибьютором, главный инженер войск связи ВСУ, а также представители компаний "Украинские мобильные системы", АОЗТ "Новые технологии" и другие свидетели. Их показания не подтвердили наличия преступной составляющей.
НАБУ получило от ВСУ документы о двух проверках и одном служебном расследовании по поводу закупки средств связи, а также данные ГФС о перемещении через таможенную границу грузов "Доля и Ко ЛТД". Кроме того, закупки проверял Антимонопольный комитет. Но информация о нарушениях не подтвердилась.
Суд решил, что детектив всесторонне, полно и беспристрастно исследовал обстоятельства, соответственно постановление о закрытии производства является законным и обоснованным.
В 2016 году по заявлению директора фирмы Kenwood НАБУ открыло дело. Согласно фабуле производства, должностные лица Минобороны, Главного управления связи Генштаба ВСУ, Нацгвардии и администрации Государственной пограничной службы купили радиостанции у фирмы "Доля и Ко ЛТД" по завышенным ценам и нанесли ущерб государству на 300 млн грн. Допускалось, что условия тендеров прописывались под конкретного изготовителя и предложения других компаний отклонялись по формальный причинам. Отмечалось, что в 2014-2015 гг. силовые ведомства закупили у "Доля и Ко ЛТД" цифровых радиостанций на 810,8 млн грн.
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