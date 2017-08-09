 Использованные в ракетах КНДР компоненты "поступили из России", - немецкий инженер

Как передает Цензор.НЕТ, такое сенсационное заявление в интервью DW сделал опытный 74-летний немецкий инженер-ракетостроитель Роберт Шмукер, который ранее работал над двигателем для космического корабля многоразового использования "Спейс Шаттл", а сегодня является профессором Технического университета в Мюнхене.
Следует отметить, что его мнение согласуется с выводами южнокорейской разведки, согласно которым компоненты для северокорейских ракет поступают из России.
На вопрос журналиста о том, каковы свидетельства того, что "без российской помощи тут не обошлось", собеседник пояснил, что в недавних ракетных испытаниях были задействованы принципиально новые для Пхеньяна технологии, которые не могли быть изобретены им самостоятельно "из ничего".
"Предыдущие ракеты, которые северокорейцы то и дело запускают, являются ракетами типа "SCUD", "Нодон" и "Точка" - все это советские разработки. По фотографиям с военных парадов, с запусков видно, что подавляющее большинство из них - старые советские ракеты. Но новые ракеты, запуски которых состоялись в последние 12-14 месяцев, основываются на иной технологии, которая уже не имеет отношения к "SCUD" и другим. Они должны были создать эту технологию буквально из ничего. Но и здесь мы видим, что использованные в этих ракетах двигатели совершенно точно поступили из России", - заявил он.
Специалист подчеркнул, что не выступает с обвинениями в адрес российских властей, однако выразил уверенность, что "ракеты или их составные части поступают из России, а также, возможно, из стран бывшего СССР, в которых имелись такие ракеты".
"Я сознательно не утверждаю, что это дело какого-то правительства. Это могут быть негосударственные структуры, отдельные люди или организованная преступность. Но должны быть люди, которые перевозят в Северную Корею отдельные компоненты и затем помогают корейцам управлять этими ракетами", - сказал инженер.
Поясняя свое мнение, он указал, что, если бы Северная Корея разрабатывала испытываемые ракеты "с нуля", ей пришлось бы задействовать гигантские ресурсы.
"Когда я разрабатываю ракету, мне необходимо определенное число прототипов. Я их запускаю, измеряю траекторию, делаю выводы о поведении ракеты, исправляю ошибки, создаю баллистическую таблицу испытаний. Без многочисленных успешных тестов запуск ракеты невозможен, включая все возможные условия запуска. Ничего этого мы не видели", - подчеркнул он в комментарии.
Собеседник издания пояснил, что скрыть такие работы невозможно, поскольку "за Северной Кореей ведется постоянное наблюдение".
"Затраты на них должны были быть колоссальные. Вам нужны семь проектных групп, несколько заводов по производству ракет разного диаметра, для них необходимы различные материалы, топливо и так далее. Вести такую работу параллельно, да еще и так, чтобы почти все запуски с первого раза были успешными? Такого не смог добиться еще никто. Ну, или же ракеты прибыли извне", - резюмировал эксперт.
Информация о том, что южнокорейская разведка разоблачила российские поставки компонентов для ракетной программы КНДР, появилась в феврале прошлого года. По данным ТАСС, ее озвучил директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ли Бен Хо. Он сделал это заявление 7 февраля 2016 года после брифинга для депутатов парламентского Комитета по разведке. Отмечается, что после мероприятия, которое прошло в закрытом режиме, к журналистам вышли несколько членов комитета, чтобы довести его основное содержание. Среди прочего они рассказали и о российском участии в северокорейской ракетно-ядерной программе.
Это сделал один из депутатов комитета Ли Чхоль У. Он отметил, что им сообщили о возможном оказании Россией помощи КНДР по части получения необходимых технологий. По словам депутата, такие сведения глава разведки предоставил в ответ на вопрос о том, могла ли КНДР самостоятельно дойти до такого уровня ракетных технологий.
"Нам ответили, что, по мнению НРС, КНДР конечно что-то сделала и сама, но важные детали, скорее всего, были получены из России, и в пользу этого есть большое количество информации", - представил Ли версию южнокорейской разведки, ссылаясь на слова директора НРС Ли Бен Хо.
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Ум ботоксом совсем ,видно ,заплыл...
Демонстрировал дряблую грудб,когда дохлую щуку тянул! Не могли найти живую? Или "лохторат" схавает?
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за намкрыш должна каждая кацарылая падла ответить !!!
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А Америку открыл Колумб...
Реальные открытия будут?
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т.е. на путина !?
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Только от жизни собачей"
А винить кого-то всегда легче,чем понять,что ты сам дурак виноват...
Тем более,они же "великие"!!
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Это что ещё за гнусные намёки престарелого немецкого инженера?
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илипаРаша кацап Во-во...
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Деньги не пахнут.
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всё остальноё из ряшки...
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Хотите дружить с расеей? Попробуйте сначала руку в дерьмо засунуть, и сразу поймёте весь смысл дружбы с этими уродами...
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от німецькі 3,14дараси ...парашу відмазують ...аби могли то ще й бірки на тих двигунах познімали власноруч...
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Корея сама даже валенок свалять не сможет, не то что бы "ракету"...
Да они сено импортируют!!!
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А тот тем временем вооружает ракетными технологиями страну, которая грозится кинуть на США ядерную бомбу . . .
У плешивого шикарная ситуация : если всё хорошо, обмен ударами США не с россией, а с Кореей сев. (типа не жалко + авось и амеры жёстко пострадают). Если всё плохо, то я тут ни при чём, а пока амеры разбираются с корейцами и бодаются с китайцами попутно, русские имеют развязанные руки для нападений в Европе, например для полной оккупации Грузии, Молдавии и Украины, высадки на Балканах и т.д. Штатам будет не до Европы.
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Ну, тут он красиво дал определение московитской власти.
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