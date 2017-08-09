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Все про:КНДР (241) ядерное оружие (492) Ким Чен Ын (52)

 Использованные в ракетах КНДР компоненты "поступили из России", - немецкий инженер

кндр

Ракеты, использованные Северной Кореей в последних тестовых запусках, были произведены в Российской Федерации и затем завезены в КНДР.

Как передает Цензор.НЕТ, такое сенсационное заявление в интервью DW сделал опытный 74-летний немецкий инженер-ракетостроитель Роберт Шмукер, который ранее работал над двигателем для космического корабля многоразового использования "Спейс Шаттл", а сегодня является профессором Технического университета в Мюнхене.

Следует отметить, что его мнение согласуется с выводами южнокорейской разведки, согласно которым компоненты для северокорейских ракет поступают из России.

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На вопрос журналиста о том, каковы свидетельства того, что "без российской помощи тут не обошлось", собеседник пояснил, что в недавних ракетных испытаниях были задействованы принципиально новые для Пхеньяна технологии, которые не могли быть изобретены им самостоятельно "из ничего".

"Предыдущие ракеты, которые северокорейцы то и дело запускают, являются ракетами типа "SCUD", "Нодон" и "Точка" - все это советские разработки. По фотографиям с военных парадов, с запусков видно, что подавляющее большинство из них - старые советские ракеты. Но новые ракеты, запуски которых состоялись в последние 12-14 месяцев, основываются на иной технологии, которая уже не имеет отношения к "SCUD" и другим. Они должны были создать эту технологию буквально из ничего. Но и здесь мы видим, что использованные в этих ракетах двигатели совершенно точно поступили из России", - заявил он.

Специалист подчеркнул, что не выступает с обвинениями в адрес российских властей, однако выразил уверенность, что "ракеты или их составные части поступают из России, а также, возможно, из стран бывшего СССР, в которых имелись такие ракеты".

"Я сознательно не утверждаю, что это дело какого-то правительства. Это могут быть негосударственные структуры, отдельные люди или организованная преступность. Но должны быть люди, которые перевозят в Северную Корею отдельные компоненты и затем помогают корейцам управлять этими ракетами", - сказал инженер.

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Поясняя свое мнение, он указал, что, если бы Северная Корея разрабатывала испытываемые ракеты "с нуля", ей пришлось бы задействовать гигантские ресурсы.

"Когда я разрабатываю ракету, мне необходимо определенное число прототипов. Я их запускаю, измеряю траекторию, делаю выводы о поведении ракеты, исправляю ошибки, создаю баллистическую таблицу испытаний. Без многочисленных успешных тестов запуск ракеты невозможен, включая все возможные условия запуска. Ничего этого мы не видели", - подчеркнул он в комментарии.

Собеседник издания пояснил, что скрыть такие работы невозможно, поскольку "за Северной Кореей ведется постоянное наблюдение".

"Затраты на них должны были быть колоссальные. Вам нужны семь проектных групп, несколько заводов по производству ракет разного диаметра, для них необходимы различные материалы, топливо и так далее. Вести такую работу параллельно, да еще и так, чтобы почти все запуски с первого раза были успешными? Такого не смог добиться еще никто. Ну, или же ракеты прибыли извне", - резюмировал эксперт.

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Информация о том, что южнокорейская разведка разоблачила российские поставки компонентов для ракетной программы КНДР, появилась в феврале прошлого года. По данным ТАСС, ее озвучил директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ли Бен Хо. Он сделал это заявление 7 февраля 2016 года после брифинга для депутатов парламентского Комитета по разведке. Отмечается, что после мероприятия, которое прошло в закрытом режиме, к журналистам вышли несколько членов комитета, чтобы довести его основное содержание. Среди прочего они рассказали и о российском участии в северокорейской ракетно-ядерной программе.

Это сделал один из депутатов комитета Ли Чхоль У. Он отметил, что им сообщили о возможном оказании Россией помощи КНДР по части получения необходимых технологий. По словам депутата, такие сведения глава разведки предоставил в ответ на вопрос о том, могла ли КНДР самостоятельно дойти до такого уровня ракетных технологий.

"Нам ответили, что, по мнению НРС, КНДР конечно что-то сделала и сама, но важные детали, скорее всего, были получены из России, и в пользу этого есть большое количество информации", - представил Ли версию южнокорейской разведки, ссылаясь на слова директора НРС Ли Бен Хо.

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тут важен сам факт: обвинение в сторону рашки о распространении ядерных и ракетных технологий, угрожающих США и НАТО.
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Тут важна реакция США и НАТО на подобные обвинения, если опять выразят глубокую озабоченность, тогда эта "сенсация" не имеет никакого значения. Хуйло постоянно повышает ставки в геополитической игре и ведет себя как гопник, ну а европейские и американские политики ведут себя как помесь ботаника с торгашем и в морду гопнику дать боятся и в то же время не прочь с ним торговать. пока гопник грабит других.
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Это лишь ослу неясно. Но я-то не осёл. Так что смерть путлеру! Смерть рашистам!
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Плешивый нудист получит ещё полезных санкций
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"Плешивый нудист" - в самую точку!

Ум ботоксом совсем ,видно ,заплыл...
Демонстрировал дряблую грудб,когда дохлую щуку тянул! Не могли найти живую? Или "лохторат" схавает?
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Ватный лохторат оргазмирует при виде дряблого педофила.
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Вот интересно... Где в Рашке столько ботокса взяли,чтобы 86% лохтората хватило для замены серого вещества....??
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Это результат 100 лет отрицательной селекции, РФ состоит на 86 % из потомков Шарикова.
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То "іхтамнєти" привезли двигуни- є в хУЙЛА такі холопи.
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взрывающимися пердаками кацапов - доволен) но это только начало))
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блин - да вы радуетесь что тут антиукраинский ресурс рекламируют...?
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Ага
А Америку открыл Колумб...
Реальные открытия будут?
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С рабами Ына, батрачившими на постройке Зенит-арены, ракетными движками рассчитались просто.
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Чувствую у себя сомнения. В отличие от рассейских крпейские то летают.
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Кацапи з північними корейцями справжні мішєбрацкіє народи, скоро вже жерти небуде що, але лякати весь світ «ядєрним пєплом» для них святе
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Глупенький немец. До сих пор не знает, что такие ракеты продаются в каждом военторге.
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А если копнуть в шахтах, то чего только там нет.
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просто какое-то вселенское зло, а не россия
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тов.Рейган? Вас неправильно перевели, Вы тогдась сказали "империя зла"
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" Собака бывает кусачей
Только от жизни собачей"
А винить кого-то всегда легче,чем понять,что ты сам дурак виноват...
Тем более,они же "великие"!!
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будет просто одна Корея, со столицей в Сеуле. Этот недоносок уже доигрался.
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Какие ракеты? Не было никаких ракет... Ты что, дядя Вова???
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Что и требовалось доказать. Мразь к мрази липнет.
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Это и детям в садике понятно. Кроме как хуйлу, этот корейский пнгвин, никому не нужен. И тем более не выгоден. А кремлядская мразота, и дальше ставит над ним, свои опыты.
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"...выразил уверенность, что "ракеты или их составные части поступают из России, а также, возможно, из стран бывшего СССР, в которых имелись такие ракеты"

Это что ещё за гнусные намёки престарелого немецкого инженера?
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НПО "Южное" - не вариант?
Деньги не пахнут.
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Казахстан обладаем космодромом, но не производством.
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откуда в казахстане ракеты? и в белоруссии их тоже нет..технологий таких нет и не было..они есть только в Украине и россии не зря же мы входим в пятерку таких страны не девятку не семерку а пятерку..барыги/мародеры за откат кремля вполне могли сделать подарок Киму..шоколадные бляди
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в тех ракетах тока пилоты корейские,
всё остальноё из ряшки...
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И не только ракеты, а ещё и ядерная программа КНДР это всё из раши разработки и спецы.
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Только тотальные санкции и железный занавес перевоспитаеи их....
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Быстрее немцы думайте, быстрее...
Хотите дружить с расеей? Попробуйте сначала руку в дерьмо засунуть, и сразу поймёте весь смысл дружбы с этими уродами...
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"Кучма вывез с южмаша проекты", если прочитаете статью, то не исключает этот, вроде вариант. ну, Самсунгам, Лыжам, Деу пох, пусть производят.
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надо ёбнуть Трампу томагавками по ним и все наладится.
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вот скажите простому человеку: жирный узкоглазый ублюдок всерьез рассчитывает на что-то? Пародия на фюрера не понимает, что 5-7 ракет рухнут ему на башку, еще когда на Гуаме и пыль не осядет?
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сев.кореец - старший брат младшему москальскому брату, ведь у Сев. Кореи есть идея чучхэ, а значит и свой смысл жизни, а у москалей кроме их нацистского лозунга про москву третий рейх, четвертому не бывать нет ничего. Поэтому нет ничего предосудительного в том, что младший брат поработал на старшего брата, ведь и отвечать им за общие делишки предстоит сообща
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а что были какие-то сомнения? я вам больше скажу, не сильно удивлюсь, если вдруг у ИГИЛ окажется пара ядерных зарядов под рукой, один из них просрет и не взорвется и на нём будет надпись - сделано в РФ.
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Невже ще не ясно всім сліпим баранам з Європи. КАЦАПИ - ОСНОВНИЙ ТЕРОРИСТ ТА СПОНСОР ТЕРОРИЗМУ ПО ВСЬОМУ СВІТІ , і це ще з радянських часів.
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)(уйло має купу різнних людей , тіпа Шредера, Кадирова, Кім ЧЕн Ина, які будуть по наказу робити потрібне )(уйлу. Тих консерв з часів СРСР повно. І П.Корея може утнути якість дії, які ніхто не чекає. Трамп поїздив авіаносцями і що? Всрався. Цікаво як )(уйло контролює того Кіма?
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...Я сознательно не утверждаю, что это дело какого-то правительства. Это могут быть негосударственные структуры, отдельные люди или организованная преступность. Но должны быть люди, которые перевозят в Северную Корею отдельные компоненты и затем помогают корейцам управлять этими ракетами", - сказал инженер.Источник: https://censor.net.ua/n451117
от німецькі 3,14дараси ...парашу відмазують ...аби могли то ще й бірки на тих двигунах познімали власноруч...
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Кто бы сомневался. Кремлядские твари гадят везде, где только могут.
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А чего все радуются, если это правда и готовые ракеты (или компоненты) поставляют из орды в северную корею, то кацапы могут этим шантажировать США и ЕС и не сложно догадаться что Украина в данном случае будет разменной монетой.
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Так вам идиотам это уже десять лет талдычат - ТАМ НЕ КОРЕЯ ВООРУЖАЕТСЯ, А Х@ЛО КУРАЖИТСЯ!!!
Корея сама даже валенок свалять не сможет, не то что бы "ракету"...
Да они сено импортируют!!!
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самое время выразить обеспокоенность, но не более, а то Пуйло обидется и денех не даст
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"Использованные в ракетах КНДР компоненты поступили из России" ! Та ви шшо !!! Я я думав що "Великий Кормчий" їх особисто напильником випиляв...
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Трампушка, иди дальше дружить с плешивым ...
А тот тем временем вооружает ракетными технологиями страну, которая грозится кинуть на США ядерную бомбу . . .
У плешивого шикарная ситуация : если всё хорошо, обмен ударами США не с россией, а с Кореей сев. (типа не жалко + авось и амеры жёстко пострадают). Если всё плохо, то я тут ни при чём, а пока амеры разбираются с корейцами и бодаются с китайцами попутно, русские имеют развязанные руки для нападений в Европе, например для полной оккупации Грузии, Молдавии и Украины, высадки на Балканах и т.д. Штатам будет не до Европы.
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"Я сознательно не утверждаю, что это дело какого-то правительства. Это могут быть негосударственные структуры, отдельные люди или организованная преступность...."
---
Ну, тут он красиво дал определение московитской власти.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИспользованные в ракетах КНДР компоненты "поступили из России", - немецкий инженер
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