 "Такая инициатива не ко времени", - глава Минюста Петренко об обязательной регистрации мобильных номеров





"Любая инициатива, которую предлагаешь, и которая касается широкой общественности людей, требует объяснения - почему это нужно, какие цели ставятся государством или тем или иным государственным органом, и какой будет результат для общественной и национальной безопасности", - отметил он.





По его словам, подобная инициатива не найдет поддержки в парламенте.





"Надо провести широкий общественный диалог, объяснить почему нужна такая необходимость", - подчеркнул он.





Если же инициаторы такой инициативы не найдут во время диалога с абонентами соответствующих аргументов в свою пользу, то тогда нет потребности в том, чтобы "будоражить общество".



