 "Такая инициатива не ко времени", - глава Минюста Петренко об обязательной регистрации мобильных номеров

"Любая инициатива, которую предлагаешь, и которая касается широкой общественности людей, требует объяснения - почему это нужно, какие цели ставятся государством или тем или иным государственным органом, и какой будет результат для общественной и национальной безопасности", - отметил он.
По его словам, подобная инициатива не найдет поддержки в парламенте.
"Надо провести широкий общественный диалог, объяснить почему нужна такая необходимость", - подчеркнул он.
Если же инициаторы такой инициативы не найдут во время диалога с абонентами соответствующих аргументов в свою пользу, то тогда нет потребности в том, чтобы "будоражить общество".
"Точек возмущения общества и так хватает ... Такая инициатива не ко времени, потому что обществу надо объяснять", - добавил он.
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Шо, кавуны, как депутаты, тоже НЕДОТОРКАНІ ?
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а головне своєчасна...
давно треба було так зробити...
як у Россiї.
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Предоставление услуг мобильной связи разрешалось только при условии заключения письменного договора между оператором и потребителем.
Тогда он был диктаторским, а теперь нет ... такие вот дела.
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