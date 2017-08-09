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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1206) мобильная связь (281) Петренко Павел (607)

 "Такая инициатива не ко времени", - глава Минюста Петренко об обязательной регистрации мобильных номеров

экономика телефон

Глава Министерства юстиции Павел Петренко негативно относится к инициативе Госспецсвязи по привязке абонентов мобильной связи к их паспортным данным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.

"Любая инициатива, которую предлагаешь, и которая касается широкой общественности людей, требует объяснения - почему это нужно, какие цели ставятся государством или тем или иным государственным органом, и какой будет результат для общественной и национальной безопасности", - отметил он.

По его словам, подобная инициатива не найдет поддержки в парламенте.

"Надо провести широкий общественный диалог, объяснить почему нужна такая необходимость", - подчеркнул он.

Если же инициаторы такой инициативы не найдут во время диалога с абонентами соответствующих аргументов в свою пользу, то тогда нет потребности в том, чтобы "будоражить общество".

"Точек возмущения общества и так хватает ... Такая инициатива не ко времени, потому что обществу надо объяснять", - добавил он.

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СБУ и так имеет доступ к всем каналам связи а теперь какая целесообразность этой дурости...
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упростить этот самый доступ. Счас чтобы установить личность по препайд симке надо делать дополнительные финты ну типа выслеживать или там через базу пробивать (если ты есть в базе) а теперь будет все проще ВСЕ БУДУТ В БАЗЕ!!
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Да имеет, но найти в многомиллионной базе оператора абонента Степан Булыга они к сожалению не могут. Т.е. могут но для этого должно быть открыто на Степан Булыга уголовное дело и соответствующее решение суда.
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Так, к слову о барже. Как только Грося похвалился про кавуны, почему-то через пару дней в маркетах на них цены поднялись. Сами лично в этом убедились при покупке.
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Интересно, как только человек написал про баржу с кавунами, а я ответила, то его реплику удалили.
Шо, кавуны, как депутаты, тоже НЕДОТОРКАНІ ?
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Покупайте 20 симок и вас никто не вычислит.я в детстве научился говорить голосом дряхлого старика или бабки...Помните фильм "Имитатор" где Игорь Скляр умел говорить и Горбачевым и Ельцыным?
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Наверное свой на всякий случай светить не хочет. А то найдут даже в Антаркиде!
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не на руке не покатит не видно надо на лбу и крупным шрифтом и на затылке ну и следовательно запретить волосы носить всем ходить лысыми что к тому же для гигиены полезнее
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Ета инициатива скорее выгодна разейским окупантам и ФСБ. Будут теперь знать не только нахождение телефона и записи разговоров а и паспортные данные каждого украинца а особенно участников боевых действий...
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дуже, дуже-дуже розумна та слушна iдея....
а головне своєчасна...
давно треба було так зробити...
як у Россiї.
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эти базы, будут продаватца за 500 грн. в каждом переходе и это спасибо этой бляди из Госспецсвязи ... растрелять тварь мало
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Замыливают людям глаза, чтобы не бунтовали против того коррупционно-воровского беспредела, который творится в стране. Тем более, сегодня с радостью избавились от одного из последних европейских реформаторов- Бальчуна. Чем еще отвлечь внимание людей? "Кинут" какую-то безумную идею, а потом "типа" "посмотрите, какие мы "хорошие", что не приняли" этот бред. Уже была подобная ситуация сразу после Майдана- предложение "снести стелу на Майдане Независимости", типа "не соответствует другим строениям и стилю". А то, что под ней люди умирали и что для каждого нормального украинца- это святое место- никого из них не пипчет. Потом тему замяли. Теперь взялись за старое. Осталось только "внести предложение", по "опыту" раши- больше трех не собираться. И новый Овосч- окончательно покажет свое лицо.
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Как-то даже у умеренных людей исчезают сомнения, что пукин и шоколад- плотные дружбаны. Наш всё копирует и превращает Украину в рашу.
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Это говорит о том,что операторы не хотят быть подконтрольны СБУ.Можно подумать,операторы-сепараторы не знают о пользователях мобильников полной информации...Не смешите.Установите полный контроль за операторами и остановите утечку данных через операторов.Вот и все дела. Потому что операторы мобильной связи оборзели окончательно: и мошенники вовсю оболванивают народ массово звонками с мобильных,и деньги исчезают с мобильных счетов,и сепаратисты ()рашисты() активно используют каналы мобильных сетей.
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Один из "диктаторских Законов 16 января" - предлагал:
Предоставление услуг мобильной связи разрешалось только при условии заключения письменного договора между оператором и потребителем.

Тогда он был диктаторским, а теперь нет ... такие вот дела.
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точка зрения меняется в зависимости от точки сидения!!
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Головнe Злочинного Панду с диктаторськими законами 16 січня скинули！👍
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Сначала зарегистрируют, потом для поддержания базы с каждого в год по Соточке. И делов то!
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Оффшоры срочно отрывают новые банки. Панама переименовывается в нью Америка, Америка в олд_Панама!
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Ось так і живемо...один дебіл щось пердне,а інший спростовує...решучі реформи йдуть...у офшорів все ОК...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Такая инициатива не ко времени", - глава Минюста Петренко об обязательной регистрации мобильных номеров
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