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 НАБУ прослушивает 140 телефонов, хотя суд разрешил прослушку только 18, - Поляков

поляков

Детективы Национального антикорупционного бюро Украины прослушивают около 140 телефонов, среди которых сотрудники государственной охраны президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков в эфире телеканала NewsOne.

По словам Поялкова, НАБУ прослушивает не коррупционеров, а весь военный блок.

"НАБУ под руководство Сытника дало команду прослушивать около 140 телефонов, хотя суд дал разрешение на прослушивание 18 телефонов. Среди прослушиваемых устройств находятся телефоны всего Главного разведывательного управления, а также управление государственной охраны, сотрудники которого сопровождают президента по стране", - заявил нардеп.

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Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.



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ну то й що ?
а яке твоє собаче діло до того???
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А навіщо Полякову 140 телефонів? У нього ж тільки два вуха та один рот!
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Ох и шваль прошла в раду от партий пети и сени.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ прослушивает 140 телефонов, хотя суд разрешил прослушку только 18, - Поляков
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