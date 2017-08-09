 НАБУ прослушивает 140 телефонов, хотя суд разрешил прослушку только 18, - Поляков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков в эфире телеканала NewsOne.
По словам Поялкова, НАБУ прослушивает не коррупционеров, а весь военный блок.
"НАБУ под руководство Сытника дало команду прослушивать около 140 телефонов, хотя суд дал разрешение на прослушивание 18 телефонов. Среди прослушиваемых устройств находятся телефоны всего Главного разведывательного управления, а также управление государственной охраны, сотрудники которого сопровождают президента по стране", - заявил нардеп.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.
Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.
По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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а яке твоє собаче діло до того???
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