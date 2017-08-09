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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10455) Гройсман (3261)

 "Этой осенью мы начинаем полную перезагрузку всех министерств", - Гройсман

гройсман

Осенью Кабинет Министров начнет масштабный набор молодых специалистов в министерства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.

"Этой осенью мы начинаем полную перезагрузку всех министерств - возможно, самую масштабную за все годы независимости. Первые 10 министерств уже в сентябре объявят набор в новую структуру. И я рассчитываю, что в Кабмин придет около 1000 новых специалистов - проводников изменений и менеджеров реформ", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объединение громад, новая система территориальной организации власти и секторальные реформы, - Гройсман назвал свои новые приоритеты
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Завхоз ученик Азирова,бери лопату и не скиглы.
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Щасти. Тільки з/п їм нормальні дайте.
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Ага. По 3700 и пусть себе ни в чём не отказывают.
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трудоустроят всех еще не охваченных родственников.., если будет недобор выпишут с Хайфы...
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да треба перетрусити ! а за дороги гройсману респект я був шокований що перестилили трасу в нашому райцентрі !
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Если требуется ПОЛНАЯ перезагрузка, значит сейчас в министерствах сидят 100% ипланов. Во главе с премьером
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ну вот! скоро перемены, обещанные на майдане европейские пенсии и зарплаты!
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Это тоесть еще 1000траглодитов наберут ?не плохая реформа от завхоза
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Поворовали, дайте другим поворовать. А этим схорониться надо и следы подзамести.
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Слово "перезагрузка" может означать что угодно...
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Интересно .Министерства будут заниматься ишо чем то кроме грабежа страны ? ))))))
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а что будет со старыми "проводниками изменений" и "менеджерами реформ"? И где ж это он слов таких понабрался?!
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старые проводники станут новыми полупроводниками))))
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Опять ? Три года грузят, и никак не загрузят.
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Как только Пэтю "перегрузят","перезагрузят" и это толстомордое ничтожество
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A вы, дружбаны, кака не садитєсь - нє в пи... нє годитєсь!!!
Кровати в лупанарии пєрррєставлять будєтє??
НЮ-НЮ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Этой осенью мы начинаем полную перезагрузку всех министерств", - Гройсман
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