 "Этой осенью мы начинаем полную перезагрузку всех министерств", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.
"Этой осенью мы начинаем полную перезагрузку всех министерств - возможно, самую масштабную за все годы независимости. Первые 10 министерств уже в сентябре объявят набор в новую структуру. И я рассчитываю, что в Кабмин придет около 1000 новых специалистов - проводников изменений и менеджеров реформ", - пишет он.
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Кровати в лупанарии пєрррєставлять будєтє??
НЮ-НЮ....
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