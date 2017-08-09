 В оккупированном Крыму фиксируются многочисленные факты репрессий против украинских граждан по национальному признаку, - заявление МИД

Об этом говорится в заявлении МИД по случаю Международного дня коренных народов мира, передает Цензор.НЕТ.
"В этот день в очередной раз обращаем внимание к систематическим нарушениям Российской Федерацией прав человека на территории временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), где международными наблюдателями, в частности Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, фиксируются многочисленные факты репрессий против граждан Украины за национальному признаку, этнически и политически мотивированных преследований со стороны государственных органов Российской Федерации.
Необходимость прекращения нарушений Россией прав человека на полуострове, в том числе преследований жителей Крыма по национальному признаку, отмечается в резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи ООН, Совета ООН по правам человека, Комитета министров Совета Европы и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и других международных организаций.
Грубые нарушения Россией прав человека на территории временно оккупированной ею АРК стали основанием для обращения Украины в Международный суд с иском о нарушении РФ норм Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля 2017 Суд обязал Российскую Федерацию воздерживаться от сохранения существующих и применение новых мер, препятствующих деятельности представительных органов крымскотатарского сообщества, в частности Меджлиса, а также обеспечить доступ к образованию на украинском языке", - заявили в МИД.
Все виновные во временной оккупации Крыма, а также системных и широкомасштабных нарушениях прав человека на этой территории будут привлечены к ответственности, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
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