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 Политика Украины
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 В оккупированном Крыму фиксируются многочисленные факты репрессий по национальному признаку против украинских граждан, - заявление МИД

мид

Министерство иностранных дел Украины заявило о фактах репрессий против граждан Украины по национальному признаку со стороны российских оккупационных властей в Крыму.

Об этом говорится в заявлении МИД по случаю Международного дня коренных народов мира, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день в очередной раз обращаем внимание к систематическим нарушениям Российской Федерацией прав человека на территории временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), где международными наблюдателями, в частности Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, фиксируются многочисленные факты репрессий против граждан Украины за национальному признаку, этнически и политически мотивированных преследований со стороны государственных органов Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа от имени РФ, оккупировавшей мою Родину", - Чийгоз выступил с последним словом

Необходимость прекращения нарушений Россией прав человека на полуострове, в том числе преследований жителей Крыма по национальному признаку, отмечается в резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи ООН, Совета ООН по правам человека, Комитета министров Совета Европы и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и других международных организаций.

Грубые нарушения Россией прав человека на территории временно оккупированной ею АРК стали основанием для обращения Украины в Международный суд с иском о нарушении РФ норм Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля 2017 Суд обязал Российскую Федерацию воздерживаться от сохранения существующих и применение новых мер, препятствующих деятельности представительных органов крымскотатарского сообщества, в частности Меджлиса, а также обеспечить доступ к образованию на украинском языке", - заявили в МИД.

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Все виновные во временной оккупации Крыма, а также системных и широкомасштабных нарушениях прав человека на этой территории будут привлечены к ответственности, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
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Хоть тут Саша Крест не влез первым)))) прощелкал, наверное)))
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А есть учет граждан Украины в Крыму? Там вроде все с кацапскими паспортами,или им двойное положено,а у Михо единственное забрали.
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та откуда там учет? мид так написал, типа работу выполняет
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К зеркалу к зеркалу подходи там его и поймаешь ...
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Не тількі у окупованому Криму. В усій Україні!
З огляду на національність наших шоколадних прем'єрів та головнокомандувачів,
на щоденні "покращення" та "життя по новому" для пересічних українців під їх чутким керівництвом ...
Можно говорити що наше щоденне життя цілком можливо розглядати , як суцільні " факты репрессий против украинских граждан по национальному признаку"...
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СкотокацаПСИНЫ забыли эффект бумеранга...
Когда Крым будет возвращен в Украину, этим уродам не позавидуют даже черти в аду.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму фиксируются многочисленные факты репрессий по национальному признаку против украинских граждан, - заявление МИД
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