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Все про:Facebook (216) Германия (2915) интернет (1505) фейк (85)

 Facebook увеличит штат в Германии для борьбы с троллями и фейковыми новостями

facebook

Руководство социальной сети Facebook планирует увеличить число сотрудников в Германии, занимающихся удалением противоречащих закону и оскорбительных постов и комментариев, а также фейковой информации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в Эссене осенью откроется второй центр по борьбе с Интернет-троллями. В нем будут работать 500 человек.

В первом подобном центре, действующем с 2015 года в Берлине, в настоящее время расширяется штат сотрудников. Их число планируется увеличить до 700.

"Мы осознаем свою ответственность и будем и далее прилагать все усилия в борьбе с противозаконным контентом", - заявил директор Facebook по Центральной Европе Мартин Отт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями", - Стець. ДОКУМЕНТ

В соответствии с утвержденным в июне законом, Интернет-платформы должны теперь быстрее реагировать на появление подстрекательских высказываний и заведомо ложной информации и удалять ее. При явном нарушении закона это должно происходить в течение 24 часов, в менее ясных случаях - в течение одной недели. В противном случае им грозят денежные штрафы размером до 5 миллионов евро.
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кацапське гивно там модератит. И делает это на совесть.. Я уже месяц наблюдаю,как моих украинских друзей за их высказывания и споры с кацапами банят то на 3,а с недавнего времени на 7 дней. Обратилась за разъяснением в службу поддержки - и сама в бан на 7 дней улетела.
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та мне глубоко наплевать,что там сделали и с каким мальчиком.
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Количество не обязательно дает качество. Хорошо подготовленный троль обставит многих.
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Кацапо тролли везде,даже на американских сайтах их комментарии замечаю.
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ага. Бородато-мордатый,справа в верхнем ряду))))
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не оно лысовато-плешивое с крысиными локонами левее)))
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Кто эти люди? Я только Значкову знаю. И то только потому, что Горький Лук про нее писал.
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Ничего, когда-нибудь и у нас займутся шокотроллями, которые тут куражатся безнаказанно. Всему свое время. Придет и их время ответить за разжигание ненависти между людьми во время войны. Всему свое время.
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Tatyana Pomolova - так и есть..., продают душу и свой народ за деньги.... Несчастные вообщем люди... - наверное скрывают даже от родных чем занимаются...
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Власти пытаются заткнуть рот стонущему народу, который насилуют мусульманские орды.
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мессенджер (для идиотов уже и групповые чаты придумали) + каменты на ЦН/каждом сайте/RSS, дял статических - ютюб... подписка есть. зачем ещё прокладка в виде фейсбука/вконтакта? чтобы штат расширить?)) а, это "удобно", ах, соседка лайкнула и сиси показала. короче, партия консерваторов против )
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Facebook увеличит штат в Германии для борьбы с троллями и фейковыми новостями - Цензор.НЕТ 868Каменяр‏ @hu_Iviv 20 ч.20 часов назадЕщеДрузі, я стаю зрадофілом. Порошенко виявився звичайним баригою-олігархом. Починаю писати правду про ситуацію в країні. Порохоботи - ольгіно.
Facebook увеличит штат в Германии для борьбы с троллями и фейковыми новостями - Цензор.НЕТ 868 Каменяр‏ @hu_Iviv 20 ч.
20 часов назадЕщеПопереду багато роботи, ми ввели в оману багато людей, які повелися на красиву казку про добрих олігархів. Визнаю: я брехав вам за гроші.
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Каменяр‏ @hu_Iviv 13 ч.13 часов назад

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Прийшов час розкрити правду. Ось хто ховається під ніком Львівський Батяр. Саме тому і публікація постів з ФБ та казка про зміну поглядів.Facebook увеличит штат в Германии для борьбы с троллями и фейковыми новостями - Цензор.НЕТ 9584
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Вся беда в том, что запад тянул хуйлопитеков в цивилизацию более 30 лет. Тянул так долго, что сам поверил в то, чт дотянул... С Хуйлостаном и проекты энергетические, и космические, и в техподдержки фацебуков их держат... По инерции.. а ведь хуйлопитеки слетели с катушек. Они УЖЕ НЕЛЮДИ. Они ВРАГИ... Да, их уже выбрасывают всюду. Но много где они ещё есть... Инерция...
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А мене на Ленте.ру та на Рамблері забанели НАВСЕГДА!
А я ж нічого такого поганого не писав! Писав тільки правду, що кацапи вбивці,брехуни,хами та лайно!

За що, скажіть ,будь ласка, мене там забанили НАВСЕГДА!




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Даже не буду спрашивать, а что вы, собственно, делали на Ленте.ру та на Рамблері ?
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Кацапам мозги вправляв! Їм це не сподобалось! Забанили! Навіть не знаю за що!

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В Германии прилично ваты сидит. Даже на цензоре, от туда гадят.
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