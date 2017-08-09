 Facebook увеличит штат в Германии для борьбы с троллями и фейковыми новостями

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в Эссене осенью откроется второй центр по борьбе с Интернет-троллями. В нем будут работать 500 человек.
В первом подобном центре, действующем с 2015 года в Берлине, в настоящее время расширяется штат сотрудников. Их число планируется увеличить до 700.
"Мы осознаем свою ответственность и будем и далее прилагать все усилия в борьбе с противозаконным контентом", - заявил директор Facebook по Центральной Европе Мартин Отт.
В соответствии с утвержденным в июне законом, Интернет-платформы должны теперь быстрее реагировать на появление подстрекательских высказываний и заведомо ложной информации и удалять ее. При явном нарушении закона это должно происходить в течение 24 часов, в менее ясных случаях - в течение одной недели. В противном случае им грозят денежные штрафы размером до 5 миллионов евро.
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Каменяр @hu_Iviv 20 ч.
20 часов назадЕщеПопереду багато роботи, ми ввели в оману багато людей, які повелися на красиву казку про добрих олігархів. Визнаю: я брехав вам за гроші.
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Прийшов час розкрити правду. Ось хто ховається під ніком Львівський Батяр. Саме тому і публікація постів з ФБ та казка про зміну поглядів.
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А я ж нічого такого поганого не писав! Писав тільки правду, що кацапи вбивці,брехуни,хами та лайно!
За що, скажіть ,будь ласка, мене там забанили НАВСЕГДА!
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