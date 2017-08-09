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 Договор аренды между Университетом налоговой службы и санаторием, незаконно отчужденным родственниками экс-ректора Мельника, признан недействительным, - ГПУ

гпу

Договор аренды реабилитационно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор", заключенный Национальным университетом Государственной налоговой службы Украины, признан недействительным

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По иску прокуратуры 08.08.2017 судом признан недействительным заключенный между Национальным университетом Государственной налоговой службы Украины и частным учебным заведением договора аренды реабилитационно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" и взыскано в доход государства 1,4 млн грн незаконно полученных по этой сделке.

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Указанный объект недвижимости площадью почти 7,9 тыс кв м, расположенный в г. Ворзель Киевской области в 2007 году был отчужден частному учебному заведению, учредителями и руководителями которого были близкие родственники ректора Национального университета Государственной налоговой службы Украины. В дальнейшем государственное учебное заведение вынуждено было арендовать это имущество и за 7 лет уплатил сумму в 4 раза больше, чем была получена от продажи.

"Поскольку имущество, при наличии законодательно установленного запрета на его отчуждение, выбыло из государственной собственности помимо воли собственника, при отсутствии согласования органа управления - Государственной налоговой администрации и Фонда государственного имущества Украины, оно по иску прокуратуры подлежит истребованию в пользу государства из незаконного владения частного учебного заведения на основании решения хозяйственного суда Киевской области от 15.08.2016 с которым согласились суды апелляционной и кассационной инстанции", - отметили в прокуратуре.

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Це десятиліттями треба буде розгрібати. Та розгрібати треба!
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