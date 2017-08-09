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Все про:легкая атлетика (80) Россия (71793) соревнования (149) допинг-контроль (209)

 Российские легкоатлеты не допущены к летней Универсиаде из-за допинга

универсиада

Российские легкоатлеты не примут участия в летней Универсиаде на Тайване из-за употребления допинга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

"Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде ни в каком статусе, так ничего и не получилось. Планировалось, что туда поедут 11 человек, но мы так и не получили никаких разъяснений от Международной федерации студенческого спорта (FISU) на тему, как нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях. Непонятно было, как вносить их в базу данных", - сказал он.

"Много было вопросов, ответов на которые так и не получили. Сейчас срок подачи заявок истек, регистрационная онлайн-система закрыта, ни одного нашего легкоатлета нет в списках участников Универсиады", - добавил Сейранов.

Летняя Универсиада пройдет с 19 по 30 августа в столице Тайваня Тайбэе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 российских легкоатлетов не смогут участвовать в чемпионате мира из-за проблем с допингом

Ранее глава FISU Олег Матыцин сообщил, что российские легкоатлеты смогут выступить на соревнованиях, если будут соответствовать критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики с ноября 2015 года по причине ряда положительных допинг-проб российских спортсменов.
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та уже все засранцев нах послали... Прям нация мазохистов...
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Да нафиг их єтих собак вообще куда то пускают!
Пусть у себя где нибудь в тундре проводят мельдониаду ,типа:.
В недрах тундры выдры в гетрахТырят в вёдра ядра кедров!Быдра - cмесь бобра и выдры -Бодро тырит ядра кедраВ недрах тундры в вёдрах, падла!Выдрав с выдры в тундре гетры,Вытру выдрой ядра кедра,Вытру гетрой выдре морду -Выдру в тундру, ядра в вёдра.Бобр Пётр выдрам бёдра вытер,Вёдра выдрал, ядра выбрал.Сдали выдры гетры Гретхен.Грех у Гретхен гетры тырить!В тундре выдрам вторят урки.Тырят урки в тундре втулки.Впарят втулки урки туркам.Вставят турки втулки в куртки.Ворот куртки - морда выдры.Модна выдра в недрах тундры!
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ватники во всю жрут колёса, стремятся попасть на олимпиаду мутантов не иначе....
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Кацапы Олимпиаду-2014 в Сочи выиграли за счет зарубежных легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету легионеров!
А сколько воплей было о "русском величии ",о духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу ,но жидко обосрасались!
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Вот легкоатлеты клятые,толькотони мельдоний жрут,неужели другие кацапы честные?
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Щи, пареная репа и мельдоний - хиты расейской кухни.
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Що тукт такого? У кацапських легкаатлетав замість крові мельдоній тече!
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Немецкая пресса пишет: Двигатели для северокорейских ракет точно поступили из России, заявил в интервью DW немецкий инженер-ракетостроитель.
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поймать и расстрелять этого Допинга, наверное еврей?
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Хоч у спорті з ними не панькаються,не те що в інших сферах.
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Це тільки у легкій атлетиці так. В інших видах спорту не так однозначно.
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Шо, фсбшники начали тоже мельдонием ссать? Во дает страна наркоманов))))))
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Боюсь что они все равно её выиграют. Вообще какая-то неприличная таблица.


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И на Солнце полетят и Чемпионат Мира по футболу выиграют.

Правда, возможно придется оспаривать эти достижения с Северной Кореей. Но, если роисянам отключить интернет, то они об этом не узнают.
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Якщо ЧС по футболу все ж таки буде в раші...
То ми вам навіть білети купимо,поїдете туди з топориком.
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ты это в каждой теме пишеш? уже раза 3 сегодня читаю такое
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Дед Щукарь- куйло , устроит им алимпияду в раиссии. Будут из Южной оССетии, Абсразии, ПриДристровья, лыныры- дыныры само- собой.
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Хорошая новость!
А как филолога, меня нынче привел в восторг телефонный разговор двух мэров - бывшего и действующего - одного городка десь на Кыргызстанщине.
Это шедёвр. Кацам учиться и учиться так общаться:
«Я - мэр… иди на … … давай, чмо!»
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теперь боярышник можно пить сколько войдет
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Цензор.НЕТНовостиСпортРоссийские легкоатлеты не допущены к летней Универсиаде из-за допинга
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