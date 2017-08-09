 Российские легкоатлеты не допущены к летней Универсиаде из-за допинга

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.
"Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде ни в каком статусе, так ничего и не получилось. Планировалось, что туда поедут 11 человек, но мы так и не получили никаких разъяснений от Международной федерации студенческого спорта (FISU) на тему, как нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях. Непонятно было, как вносить их в базу данных", - сказал он.
"Много было вопросов, ответов на которые так и не получили. Сейчас срок подачи заявок истек, регистрационная онлайн-система закрыта, ни одного нашего легкоатлета нет в списках участников Универсиады", - добавил Сейранов.
Летняя Универсиада пройдет с 19 по 30 августа в столице Тайваня Тайбэе.
Ранее глава FISU Олег Матыцин сообщил, что российские легкоатлеты смогут выступить на соревнованиях, если будут соответствовать критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики с ноября 2015 года по причине ряда положительных допинг-проб российских спортсменов.
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Пусть у себя где нибудь в тундре проводят мельдониаду ,типа:.
В недрах тундры выдры в гетрахТырят в вёдра ядра кедров!Быдра - cмесь бобра и выдры -Бодро тырит ядра кедраВ недрах тундры в вёдрах, падла!Выдрав с выдры в тундре гетры,Вытру выдрой ядра кедра,Вытру гетрой выдре морду -Выдру в тундру, ядра в вёдра.Бобр Пётр выдрам бёдра вытер,Вёдра выдрал, ядра выбрал.Сдали выдры гетры Гретхен.Грех у Гретхен гетры тырить!В тундре выдрам вторят урки.Тырят урки в тундре втулки.Впарят втулки урки туркам.Вставят турки втулки в куртки.Ворот куртки - морда выдры.Модна выдра в недрах тундры!
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А сколько воплей было о "русском величии ",о духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу ,но жидко обосрасались!
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Правда, возможно придется оспаривать эти достижения с Северной Кореей. Но, если роисянам отключить интернет, то они об этом не узнают.
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То ми вам навіть білети купимо,поїдете туди з топориком.
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А как филолога, меня нынче привел в восторг телефонный разговор двух мэров - бывшего и действующего - одного городка десь на Кыргызстанщине.
Это шедёвр. Кацам учиться и учиться так общаться:
«Я - мэр… иди на … … давай, чмо!»
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