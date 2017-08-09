EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  636  19
Материалы по теме:
Все про:Корчак (141) электронное декларирование (573) НАПК (488)

 НАПК изменит порядок проверки деклараций, - Корчак

корчак

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) планирует предложить изменения порядка проведения полной проверки деклараций.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак в Фейсбуке.

"Общественность внесла предложения, НАПК - обработает и подготовит соответствующий проект решения о разъяснении к порядку. Предложения в первую очередь касаются критериев, по которым уполномоченные лица НАПК в соответствии с указанным порядком, принимают решение о начале проверки", - заявила Корчак.

Смотрите также: НАПК проводит полную проверку е-деклараций 220 чиновников. ИНФОГРАФИКА

По ее словам, основания, по которым обращение заявителей в НАПК с требованием проверки декларации на основе изложенных в обращении доводов, фактически становятся первоисточниками начала проверки.

"В частности, среди представленных предложений есть те, с которыми мы полностью или частично согласны, те, с чем не согласны вовсе и те, ответ на которые (видение реализации предложения) должны предоставить кроме НАПК другие органы государственной власти и правоохранительные органы", - отметила она.

Также читайте: Замглавы НАПК Радецкого оштрафовали на 6,8 тыс. грн за несообщение о конфликте интересов

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сколько миллионов гривен зарплаты насчитала себе Корчак за июль месяц???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По новым требованиям читать декларацию нужно не слева направо , а наоборот . Так как итог : один хер , неизменимый , узаконено награбленное .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
про те як шабунін і ко відмивали гроші сша на бородьбу з корупцією ! це звісно не панамські офшори з 3,8 тищ доларами на рахунку но також цікаво ======
Часть средств, выделенных Программой развития Организации Объединенных Наций на разработку системы е-деклараций, была потрачена на автомобиль Audi A8. К такому выводу пришли сотрудники Государственной фискальной службы, говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, сообщают «Украинские новости».
Сообщается, что директор компании «Миранда», которая разрабатывала программное обеспечение для системы е-деклараций, Юрий Новиков решил уклониться от налогов. Он перечислил $140 тысяч на счет эстонской компании Apolineja OU. Позже компания перевела деньги на счета компаний Transgate Europa LP ($95 тысяч) и Hobson Traiding LP ($46 тысяч).
При этом деньги, которые поступили компании Hobson Traiding LP, перечислены следующим образом: 20 450 долларов на счет ООО «Там Транс» с назначением платежа «за транспортные услуги и международные перевозки», а 25,9 тыс. долларов на счет компании Lux Car Chicago с назначением платежа «плата за авто».
Через некоторое время в Украины был ввезен автомобиль Audi A8 2015 года выпуска. В мае 2016 этот автомобиль регистрируется на имя Сергея Слепканя - сына бывшего председателя правления газоснабжающей компании «Киевгаз».

РЕКЛАМА

inRead invented by Teads
В ГФС считает, что эти операции сделаны с целью маскировки и сокрытия незаконного происхождения средств.
В связи с этим суд постановил арестовать автомобиль на время проведения расследования.
Как известно, директора компании Юрий Новиков, разработавшей систему е-декларирования, заподозрили в неуплате налогов. В мае 2017 года ему сообщили о подозрении, а позже арестовали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как там с лауреатами квартальных премий?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шёл 2098 год, праправнучка корчак таки таки придумала порядок проверки деклараций за 2016 год.... ура!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Vitaliy Shabunin7 августа в 16:21 · НАЗК закупила 307 кв.м. килимів (http://bit.ly/2fmto4K).
Корчак Наталія, сподіваюся, що ви облаштувалися і почнете нарешті хоч щось робити.))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
где соевые? Чего не радуются продвижению одной и 144 проведенных реферм, что за саботаж?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное быть наглой и бесстыжей... и брать то, что можно взять...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотрю на ету дебилку и ржу . Изменения в проверках : ежели раньше ничего и никого не проверяли , то сейчас будут вообще никого не проверять ))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну нельзя на корову седло надевать...нельзя! с самого начала всё было понятно, что с проверкой деклараций ничего не получится!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК изменит порядок проверки деклараций, - Корчак
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти