 НАПК изменит порядок проверки деклараций, - Корчак

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак в Фейсбуке.
"Общественность внесла предложения, НАПК - обработает и подготовит соответствующий проект решения о разъяснении к порядку. Предложения в первую очередь касаются критериев, по которым уполномоченные лица НАПК в соответствии с указанным порядком, принимают решение о начале проверки", - заявила Корчак.
По ее словам, основания, по которым обращение заявителей в НАПК с требованием проверки декларации на основе изложенных в обращении доводов, фактически становятся первоисточниками начала проверки.
"В частности, среди представленных предложений есть те, с которыми мы полностью или частично согласны, те, с чем не согласны вовсе и те, ответ на которые (видение реализации предложения) должны предоставить кроме НАПК другие органы государственной власти и правоохранительные органы", - отметила она.
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Часть средств, выделенных Программой развития Организации Объединенных Наций на разработку системы е-деклараций, была потрачена на автомобиль Audi A8. К такому выводу пришли сотрудники Государственной фискальной службы, говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, сообщают «Украинские новости».
Сообщается, что директор компании «Миранда», которая разрабатывала программное обеспечение для системы е-деклараций, Юрий Новиков решил уклониться от налогов. Он перечислил $140 тысяч на счет эстонской компании Apolineja OU. Позже компания перевела деньги на счета компаний Transgate Europa LP ($95 тысяч) и Hobson Traiding LP ($46 тысяч).
При этом деньги, которые поступили компании Hobson Traiding LP, перечислены следующим образом: 20 450 долларов на счет ООО «Там Транс» с назначением платежа «за транспортные услуги и международные перевозки», а 25,9 тыс. долларов на счет компании Lux Car Chicago с назначением платежа «плата за авто».
Через некоторое время в Украины был ввезен автомобиль Audi A8 2015 года выпуска. В мае 2016 этот автомобиль регистрируется на имя Сергея Слепканя - сына бывшего председателя правления газоснабжающей компании «Киевгаз».
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В ГФС считает, что эти операции сделаны с целью маскировки и сокрытия незаконного происхождения средств.
В связи с этим суд постановил арестовать автомобиль на время проведения расследования.
Как известно, директора компании Юрий Новиков, разработавшей систему е-декларирования, заподозрили в неуплате налогов. В мае 2017 года ему сообщили о подозрении, а позже арестовали.
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Все и так мутно как и должно быть.
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Корчак Наталія, сподіваюся, що ви облаштувалися і почнете нарешті хоч щось робити.))))
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