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 Общество
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Все про:консульство (349) Львов (3642) международное сотрудничество (40) Нидерланды (746)

 Консульство Нидерландов во Львове возобновило работу

нидерланды

Во Львове, в новом здании на улице Винниченко, 12, открыли почетное консульство Нидерландов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, учреждение будет отвечать за семь областей Западной Украины.

"Мы будем, прежде всего, фокусировать наше внимание на вопросах инвестиционного сотрудничества, торгового сотрудничества. Мы приглашаем искренне голландских инвесторов в Западную Украину", - сказал почетный консул Нидерландов во Львове Андрей Гринчук.

В консульстве будут консультировать предпринимателей по вопросам бизнес-отношений с Нидерландами. Визы в учреждении выдавать не будут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупция и слабая судебная система, - посол Нидерландов о ключевых преградах для инвестиций в Украину

Первое консульство Нидерландов было открыто во Львове в 1907 году и работало до 1939 года. После провозглашения независимости Украины консульство работало во Львове 20 лет. И сегодня в третий раз оно начало свою работу.
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если ты не в курсе, они потом пошли против результата того рехферендума))
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Та ти шо? А гарантії на непретендування України на вступ до ЄС та військову допомогу...
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Пусть откроют планокурню и квартал красных фонарей ...
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ти не зрозумів, це львів"яни відкрили - "открыли почетное консульство НидерландовИсточник:https://censor.net.ua/n451105"
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Это не имеет значения,пусть львовяне открывают ...
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Во Львове пиво сварили в 1715 году,когда хасударства РАБссия еще не было на картах мира..
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Пивко хорошо под план идёт ,львовяне это знают ...
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Пивко под Боярышник на Невском проспекте Санктъ-Кадырбурга идёт нехило..
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Планокур и тпа РехВОРматор всея Мацковия Петр Первый посетил Голландию в 1696 году,учился плотницкому ремеслу на Судоверфях Голландии.По возвращении на РАБссию говорят панически не боялся воды.Хотя до отъезда в Европу чуть не утонул и панически её боялся.Странно правда? такие метаморфозы
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Вообще Петр Первый был шизофреникам, а именно это объясняет эти события.
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Из Голландии привезли не настоящего Петра.Настоящий сидел в тюрьме ...,Шведский Король Карл XII его освободил и хотел вернуть на РАБссию в 1709 году,но РАБссия пошла войной против этого.Такую байку мне рассказали в Гётеборге шведские экскурсоводы лет 30 назад.
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Думал, что только россияне сказочники. Ваши экскурсоводы потвердили документами, ведь в Гетеборге есть архив всех судебных документов?
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я дальше не расспрашивал,в разговор влез какой то хмырь из Питера и всё испортил
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Тогда это на уровне недостоверных версий.
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слышал что подробные настоящие записи тех событий хранятся в Войсковом Архиве Стокгольма.
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Канада планує повністю легалізувати канабіс, а квартали такі були цікаві років 30 тому.
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Консульство Нидерландов во Львове возобновило работу - Цензор.НЕТ 5966
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Знаменитый голландский футболист Арьен Роббен выступает за перенос из РАБссии финальной части Чемп.мира по футбол в другую страну .
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7 Сенаторов США обратились с петицией в ФИФА о переносе Чемпионата мира из РАБссии в другую европейскую страну.ПОЧАЛОСЯ.........
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Конечно это фотошоп, в свое время тысячи фото переделывал. Но в результате две противоположные энергетики, где путин изображен слепым овощем. Должно быть другое ему, с адскими мучениями.
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У меня знакомые живут в Нидерландах (писал об этом ранее, повторяюсь), где муж голландец, а жена украинка. Такое впечатление, что в Голландии живут одни приезжие со всех уголков мира.
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ты еще в сша копни, там реально универсальная нация
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Знаю, но копать не надо. В США несколько другие люди и история.
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в Голландии был 2 раза.Динамо играло в ПСВ Эйдховен в лиге чемпов,второй раз был на игре Аякс -Динамо в лиге УЕФА
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонсульство Нидерландов во Львове возобновило работу
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