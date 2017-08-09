 Консульство Нидерландов во Львове возобновило работу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, учреждение будет отвечать за семь областей Западной Украины.
"Мы будем, прежде всего, фокусировать наше внимание на вопросах инвестиционного сотрудничества, торгового сотрудничества. Мы приглашаем искренне голландских инвесторов в Западную Украину", - сказал почетный консул Нидерландов во Львове Андрей Гринчук.
В консульстве будут консультировать предпринимателей по вопросам бизнес-отношений с Нидерландами. Визы в учреждении выдавать не будут.
Первое консульство Нидерландов было открыто во Львове в 1907 году и работало до 1939 года. После провозглашения независимости Украины консульство работало во Львове 20 лет. И сегодня в третий раз оно начало свою работу.
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